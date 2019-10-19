Волгоградская активистка раскритиковала власти за невнимание к пенсионерам

19 октября 2019, 19:10

Активистка Ольга Карпухнова в ходе сегодняшнего пикета в Волгограде заявила о низком уровне жизни пенсионеров в регионе. Большинство прохожих поддержали пикетчицу.

Как писал "Кавказский узел", Карпухнова регулярно проводит пикеты в Волгограде. 5 октября она на своей акции призвала учителей не поддаваться давлению властей во время выборов. 29 сентября Карпухнова принимала участие в серии одиночных пикетов с требованием освободить политзаключенных. 28 сентября она вышла на пикет против политики Путина, 10 августа поддержала акцию оппозиции за честные выборы.

Сегодня Ольга Карпухнова стояла с 14.00 до 16.00 по местному времени (с 13.00 до 15.00 мск) на Аллее Героев с плакатами «А. Бочаров, нищенские пенсии!», «Выборы без выбора!» Рядом с ней стояли плакаты «Депутаты волгоградской облдумы решили «заморозить» пенсии ниже прожиточного минимума», «Пока мы молчим, нас уничтожают», «Пенсионерам определили 8569 рублей на месяц, 21 депутат областной думы будет получать по 180 тысяч рублей в месяц» и другие.

8 октября Дума Волгоградской области приняла закон «Об установлении величины прожиточного минимума для пенсионеров Волгоградской области на 2020 год». В следующем году он составит 8569 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров рассчитывается ежегодно для определения социальной доплаты к пенсии. При этом учитываются цены на товары и услуги, сложившиеся в субъекте. Начиная с 2014 года, прожиточный минимум для пенсионеров в волгоградском регионе увеличен на 35%, говорится в сообщении от 8 октября на сайте волгоградской облдумы. 2 октября Волгоградская областная дума приняла поправки во вторую статью Закона Волгоградской области «О некоторых вопросах деятельности Волгоградской областной Думы», согласно которой 26 депутатов, работающих на постоянной основе, будут получать ежемесячное жалование в 130 тысяч рублей. Поправка увеличила число депутатов «на окладе» до двух третей от общего числа народных избранников, сообщило в тот же день агентство «ФедералПресс».

«Я обратилась к Бочарову и спрашиваю у людей: «Отвечает ли за это Бочаров?» «Запутинцы» говорят, что он ни при чем, другие спрашивают: «Что можно подписать?» - рассказала Ольга Карпухнова корреспонденту «Кавказского узла».

Прохожие в основном поддержали ее. Так, проходивший мимо пожилой мужчина с двумя внучками сообщил, что денег в семье его сына не хватает. «Сын возит помидоры в Москву, продает, жена его дома сидит с малышом. Если бы не мы с женой, молодой семье было бы совсем туго. А мы с женой оба на пенсии и еще работаем, - сказал мужчина. – Внучки ходят в так называемые бесплатные кружки, за которые мы платим по полторы тысячи. Бесплатного сейчас нет ничего».

Другая прохожая рассказала, что ее пенсия составляет 16 тысяч рублей. «Вам нужно было думать, когда вы выбирали профессию», - сказала она пикетчице. При этом женщина отметила, что ей не хватает ее пенсии, и ей помогают дети. Пенсионерка предположила, что Карпухнова вышла на пикет за деньги.

Молодой мужчина поблагодарил пикетчицу за акцию. Он рассказал, что является мусульманином, и в пятницу будет молиться за пикетчицу. Мужчина также интересовался, как ее подержать.

Проходившая мимо женщина средних лет рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что из ее знакомых в Центральном районе Волгограда «никто не голосовал за Бочарова». «Какие выборы, если его назначили», - сказала она.

8 сентября в Волгоградской области проходили выборы губернатора, депутатов областной думы, урюпинской и фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений, сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России". Согласно официальным данным, действующий губернатор Андрей Бочаров набрал 76,81% голосов на выборах главы региона. Новости о выборах, прошедших в этом году в южных регионах России, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: юг России".

Сотрудники полиции сфотографировали плакаты Ольги Карпухновой.