Ольга Карпухнова на пикете в Волгограде 5 октября 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

05 октября 2019, 17:06

Волгоградская активистка отметила пикетом День учителя

Активистка Ольга Карпухнова в ходе сегодняшнего пикета в Волгограде призвала учителей не поддаваться давлению властей во время выборов. Плакат об учителях вызвал различную реакцию у волгоградцев, в их числе были и те, кто предложил не проводить голосование в школах.

Как писал "Кавказский узел", Карпухнова регулярно проводит пикеты в Волгограде. 29 сентября она принимала участие в серии одиночных пикетов с требованием освободить политзаключенных. 28 сентября она вышла на пикет против политики Путина, 10 августа поддержала акцию оппозиции за честные выборы.

Сегодня Ольга Карпухнова стояла с 14.00 до 16.00 по местному времени (с 13.00 до 15.00 мск) на Аллее Героев с плакатами, в числе которых был «За неподкупность учителей».

«Сегодня  я бы хотела поздравить с профессиональным праздником своих коллег-учителей, - рассказала пикетчица корреспонденту «Кавказского узла».  – И сказать, что очень горжусь школами Волгограда – 67-й и 37-й, на которых работал наблюдателем Борис Пылин, и на которых не было никаких вбросов и фальсификаций, и они не стали подтасовывать результаты выборов. То есть есть здоровое зерно в нашем обществе. Учителей сейчас упрекают, что они продажные, но мы видим, что две школы не стали делать подтасовки выборов. Но об этом никто не говорит, а таких людей нужно поддерживать и хвалить».

8 сентября в Волгоградской области проходили выборы губернатора, депутатов областной думы, урюпинской и фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений, сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России". 16 сентября наблюдатель Борис Пылин потребовал в суде отменить результаты выборов депутатов по одному из округов. Он заявил о завышении явки на девяти избирательных участках. Суд передал заявление Пылина для проверки в управление следкома. На своей странице в Facebook Пылин написал 16 сентября, что приписок не было на трех участках из 12, в числе которых участки в школах №67 и №37, а также в детском саду №23. Активист высказал благодарность председателям этих участков - директорам этих двух школ и детсада. «Честь вам и слава! Вы выполнили свой долг и исполнили закон», - отметил Пылин. Новости о выборах, прошедших в этом году в южных регионах России, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: юг России".

Карпухнова на пикете 5 октября 2019 года потребовала отставки правительства. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»У Карпухновой также были плакаты «Семью можно считать бедной, если средний доход одного ее члена не превышает 12,5 тысяч рублей», «Правительство в отставку!», «За последние 2 года расходы по силовым статьям бюджета превысили расходы на здравоохранение в 11 раз».

По словам Карпухновой, цифры для лозунга она взяла из открытых источников в интернете,  размер ее пенсии составляет 9 тысяч рублей. «Жить месяц нормально на такие деньги невозможно. Если деньги нужны на лечение, значит, невозможно будет оплатить ЖКХ. Постоянно стоишь перед выбором, что можно себе позволить», - пояснила активистка.

Плакат об учителях вызвал различную реакцию у жителей города

Прохожие спрашивали пикетчицу о сути пикета, но в дискуссии не вступали. При этом в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» они высказали свое отношение к поднятой теме.

«Сегодня День учителя, такой важный день, а тут такая тема, - сказала пенсионерка Лидия Тимофеевна. – Лучше бы порадовались, что наша местная учительница победила в конкурсе «Учитель года». Я несколько лет работала в школе секретарем. Не могу сказать, что в советское время учителя как-то зависели от начальства».

Преподаватель русского языка и литературы средней школа №55 "Долина знаний" Советского района Волгограда Лариса Арачашвили стала победителем национального конкурса «Учитель года - 2019». Награду победительнице вручили 4 октября в Москве ректор МГУ имени Ломоносова, председатель Большого жюри конкурса Виктор Садовничий и министр просвещения РФ Ольга Васильева. На итоговые испытаниях для участников конкурса Арачашвили подняла больную тему воспитания детей в современной школе. По мнению Ларисы Арачашвили, учителя стали меньше уделять внимания работе с детьми, не касающейся изучения предметов, пишет сегодня портал v1.ru.

«Когда я училась в школе, моей маме приходила смс от нашей учительницы – чтобы написала, ходила ли голосовать. Хорошо хоть не просили написать за кого, - рассказала студентка Ангелина. – Мама тогда очень возмущалась и отправила в ответ гневную смс. Учительница просила родителей не раздувать скандал, и это было унизительно. Школу я закончила два года назад. Судя по всему, сейчас лучше не стало».

«Мне в жизни очень везло на учителей, - сообщила женщина средних лет, не пожелавшая представиться. – И я никак не могу осуждать их за то, что их нагибает начальство. А вы попробуйте сопротивляться. Потеряешь работу и больше ничего. Хотя, конечно, жаль, что такое имеет место. Ведь от детей этого не скроешь».

Пикетчица заявила на пикете 5 октября 2019 года о неадекватности бюджетных трат. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»Пикетчица говорит о том, о чем принято молчать, отметил мужчина, представившийся Игорем. «Учитель – прекрасная профессия. К сожалению, выборы, которые проводят и в учебных заведениях, несколько уронили престиж профессии и поставили в неловкое положение самих учителей. Выборы категорически нельзя проводить в школах, ведь о том, что там могут происходить фальсификации с подачи учителей, могут узнать ученики, а это уже полный подрыв доверия детей. А в наш век шила в мешке не утаишь», - заявил Игорь.

«Выборы нужно отделить от школы, чтобы не подрывать авторитет учителей», - высказала свое мнение и мать двоих Лариса Киреева. 

Прохожие по-разному реагировали и на плакат Карпухновой с экономическими вопросами. Так, один волгоградец с упреком сказал пикетчице, что она «при Ельцине еще не жила». Мужчина заявил, что 33 года отслужил на флоте, и ему «на все хватает».

Другой пожилой мужчина сказал активистке, что возмущен плакатами и пошел звать полицию, но больше он не вернулся.

Несколько прохожих заявили, что согласны с пикетчицей и даже спрашивали: «Что подписать?» в ее поддержку. 

Полицейские сфотографировали плакаты активистки.

Примечание:

"Пикет против Путина вызвал эмоциональную реакцию волгоградцев", "Волгоградские активисты заявили о попытках силовиков сорвать пикеты", "Активисты в Волгограде поддержали акцию оппозиции за честные выборы".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 октября 2019, 18:29

  • Совет безопасности упразднен в Ингушетии

    Власти Ингушетии упразднили Совет безопасности региона, который ранее входил в структуру правительства республики. Функции Совбеза будут выполнять вновь созданное управление по профилактике правонарушений и советник главы республики.

05 октября 2019, 16:02

05 октября 2019, 15:07

05 октября 2019, 14:10

05 октября 2019, 13:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи