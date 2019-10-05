Волгоградская активистка отметила пикетом День учителя

05 октября 2019, 17:06

Активистка Ольга Карпухнова в ходе сегодняшнего пикета в Волгограде призвала учителей не поддаваться давлению властей во время выборов. Плакат об учителях вызвал различную реакцию у волгоградцев, в их числе были и те, кто предложил не проводить голосование в школах.

Как писал "Кавказский узел", Карпухнова регулярно проводит пикеты в Волгограде. 29 сентября она принимала участие в серии одиночных пикетов с требованием освободить политзаключенных. 28 сентября она вышла на пикет против политики Путина, 10 августа поддержала акцию оппозиции за честные выборы.

Сегодня Ольга Карпухнова стояла с 14.00 до 16.00 по местному времени (с 13.00 до 15.00 мск) на Аллее Героев с плакатами, в числе которых был «За неподкупность учителей».

«Сегодня я бы хотела поздравить с профессиональным праздником своих коллег-учителей, - рассказала пикетчица корреспонденту «Кавказского узла». – И сказать, что очень горжусь школами Волгограда – 67-й и 37-й, на которых работал наблюдателем Борис Пылин, и на которых не было никаких вбросов и фальсификаций, и они не стали подтасовывать результаты выборов. То есть есть здоровое зерно в нашем обществе. Учителей сейчас упрекают, что они продажные, но мы видим, что две школы не стали делать подтасовки выборов. Но об этом никто не говорит, а таких людей нужно поддерживать и хвалить».

8 сентября в Волгоградской области проходили выборы губернатора, депутатов областной думы, урюпинской и фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений, сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России". 16 сентября наблюдатель Борис Пылин потребовал в суде отменить результаты выборов депутатов по одному из округов. Он заявил о завышении явки на девяти избирательных участках. Суд передал заявление Пылина для проверки в управление следкома. На своей странице в Facebook Пылин написал 16 сентября, что приписок не было на трех участках из 12, в числе которых участки в школах №67 и №37, а также в детском саду №23. Активист высказал благодарность председателям этих участков - директорам этих двух школ и детсада. «Честь вам и слава! Вы выполнили свой долг и исполнили закон», - отметил Пылин. Новости о выборах, прошедших в этом году в южных регионах России, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: юг России".

У Карпухновой также были плакаты «Семью можно считать бедной, если средний доход одного ее члена не превышает 12,5 тысяч рублей», «Правительство в отставку!», «За последние 2 года расходы по силовым статьям бюджета превысили расходы на здравоохранение в 11 раз».

По словам Карпухновой, цифры для лозунга она взяла из открытых источников в интернете, размер ее пенсии составляет 9 тысяч рублей. «Жить месяц нормально на такие деньги невозможно. Если деньги нужны на лечение, значит, невозможно будет оплатить ЖКХ. Постоянно стоишь перед выбором, что можно себе позволить», - пояснила активистка.

Плакат об учителях вызвал различную реакцию у жителей города

Прохожие спрашивали пикетчицу о сути пикета, но в дискуссии не вступали. При этом в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» они высказали свое отношение к поднятой теме.

«Сегодня День учителя, такой важный день, а тут такая тема, - сказала пенсионерка Лидия Тимофеевна. – Лучше бы порадовались, что наша местная учительница победила в конкурсе «Учитель года». Я несколько лет работала в школе секретарем. Не могу сказать, что в советское время учителя как-то зависели от начальства».

Преподаватель русского языка и литературы средней школа №55 "Долина знаний" Советского района Волгограда Лариса Арачашвили стала победителем национального конкурса «Учитель года - 2019». Награду победительнице вручили 4 октября в Москве ректор МГУ имени Ломоносова, председатель Большого жюри конкурса Виктор Садовничий и министр просвещения РФ Ольга Васильева. На итоговые испытаниях для участников конкурса Арачашвили подняла больную тему воспитания детей в современной школе. По мнению Ларисы Арачашвили, учителя стали меньше уделять внимания работе с детьми, не касающейся изучения предметов, пишет сегодня портал v1.ru.

«Когда я училась в школе, моей маме приходила смс от нашей учительницы – чтобы написала, ходила ли голосовать. Хорошо хоть не просили написать за кого, - рассказала студентка Ангелина. – Мама тогда очень возмущалась и отправила в ответ гневную смс. Учительница просила родителей не раздувать скандал, и это было унизительно. Школу я закончила два года назад. Судя по всему, сейчас лучше не стало».

«Мне в жизни очень везло на учителей, - сообщила женщина средних лет, не пожелавшая представиться. – И я никак не могу осуждать их за то, что их нагибает начальство. А вы попробуйте сопротивляться. Потеряешь работу и больше ничего. Хотя, конечно, жаль, что такое имеет место. Ведь от детей этого не скроешь».

Пикетчица говорит о том, о чем принято молчать, отметил мужчина, представившийся Игорем. «Учитель – прекрасная профессия. К сожалению, выборы, которые проводят и в учебных заведениях, несколько уронили престиж профессии и поставили в неловкое положение самих учителей. Выборы категорически нельзя проводить в школах, ведь о том, что там могут происходить фальсификации с подачи учителей, могут узнать ученики, а это уже полный подрыв доверия детей. А в наш век шила в мешке не утаишь», - заявил Игорь.

«Выборы нужно отделить от школы, чтобы не подрывать авторитет учителей», - высказала свое мнение и мать двоих Лариса Киреева.

Прохожие по-разному реагировали и на плакат Карпухновой с экономическими вопросами. Так, один волгоградец с упреком сказал пикетчице, что она «при Ельцине еще не жила». Мужчина заявил, что 33 года отслужил на флоте, и ему «на все хватает».

Другой пожилой мужчина сказал активистке, что возмущен плакатами и пошел звать полицию, но больше он не вернулся.

Несколько прохожих заявили, что согласны с пикетчицей и даже спрашивали: «Что подписать?» в ее поддержку.

Полицейские сфотографировали плакаты активистки.