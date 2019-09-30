"Ахмат" проиграл "Сочи" на выезде

30 сентября 2019, 21:43

Встреча футбольных клубов "Ахмат" и "Сочи" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:0 в пользу сочинской команды.

Игра прошла сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи.

Первый гол на 12-й минуте игры забил футболист "Сочи" Андрей Мостовой, второй на 73-й минуте - игрок этой же команды Кристиан Нобоа, следует из трансляции матча на сайте "Спорт-Экспресс".

По итогам игры, которая завершилась в 21.23 мск, "Ахмат" с девятью очками занимает 15 место в турнирной таблице.

Последнюю победу "Ахмат" одержал 5 августа в матче четвертого тура чемпионата России, обыграв на своем поле клуб "Оренбург" со счетом 2:1.

"Кавказский узел" писал, что 21 сентября "Ахмат" сыграл вничью с "Крыльями Советов". Игра в матче десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. 31 августа грозненский "Ахмат" в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги сыграл со счетом 1:1 с клубом "Тамбов". Футболист "Ахмата" Бернард Бериш, который сравнял счет на последних минутах матча, получил в подарок от фонда Кадырова иномарку. Это вызвало недоумение болельщиков.

На "Кавказском узле" содержится справка о клубе "Ахмат", который до 2017 года носил название "Терек" и был переименован в честь отца Рамзана Кадырова. Подробнее о переименовании клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".