Друзья дагестанских Свидетелей Иеговы* назвали абсурдным их обвинение в экстремизме

25 сентября 2019, 01:51

Свидетели Иеговы* из Дагестана Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдулгалимов заявили, что, несмотря на обвинение, не испытывают ни к кому негативных чувств и уважают власть.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июня в четырех городах Дагестана прошли обыски. Силовики задержали и поместили под стражу Свидетелей Иеговы* Арсена Абдуллаева, Марию Карпову, Антона Дергалева и Марата Абдулгалимова. Они назвали уголовное преследование гонениями за веру. На суде 17 августа Абдуллаев рассказал, что сотрудники одной из силовых структур угрожали задержать родных в случае его отказа дать признательные показания. Вчера, 24 сентября, суд продлил им еще на два месяца срок содержания под стражей.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требование Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций, говорится в опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

24 сентября до начала рассмотрения дела четверых Свидетелей Иеговы* в Советском районном суде Махачкалы адвокат обвиняемых Максим Первунин заявил письменное ходатайство, в котором попросил суд вывести его подзащитных из "клетки" и пересадить их рядом с защитниками, передает присутствовавший в зале суда корреспондент "Кавказского узла".

По словам адвоката, нахождение на скамейке, обнесенной металлической решеткой, унижает человеческое достоинство. Он напомнил, что до обвинительного приговора действует презумпция невиновности. Защитник сослался при этом на нормы национального и международного права, которые устанавливают запрет на подобное нарушение прав человека, и напомнил, что на предыдущем заседании суд разрешил обвиняемым пересесть на скамейки за пределами клетки.

Мария Карпова поддержала адвоката, заявив, что у нее никогда ни с кем не было конфликтов, и все, что "происходит - просто дико". Прокурор оставил этот вопрос на усмотрение суда.

Судья отказал в удовлетворении данного ходатайства, объяснив, что не находит в этом ущемления прав, и это необходимо в "целях обеспечения безопасности". Примечательно, что сама "клетка" во время судебного разбирательства не была заперта на замок, и на это обратил внимание один из защитников.

По ходатайству Первунина к делу были приобщены дополнительные характеризующие личности обвиняемых материалы, а также решение Верховного суда России, в котором говорится, что суд запретил деятельность юридического лица, а не само учение Свидетелей Иеговы*.

На эти документы обратить особое внимание суда попросил Арсен Абдуллаев. "Нас преследуют за веру. Хотя в самом решении Верховного суда говорится о запрете юридического лица, частью которого мы никогда не являлись", - отметил он.

Следователь заявил, что обвиняемые могут скрыться за границей

Далее суд приступил непосредственно к рассмотрению ходатайства следователя УФСБ Дагестана Ивана Емельянова о продлении меры пресечения.

В представленном в суд документе говорится, что все четверо обвиняемых создали в Дагестане ячейку организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*, которая признана Верховным судом России экстремистской и запрещена. По мнению следствия, с декабря 2017 года до задержания они "осуществляли скрытую антигосударственную, антиконституционную деятельность в виде пропагандисткой работы религиозного учения Свидетелей Иеговы* среди населения".

Как считает обвинение, задержанные "склоняли жителей Махачкалы к участию в деятельности ячейки, воздействуя на их религиозные чувства, давали указания по проведению собраний и занятий по изучению идеологии, обеспечивали литературой и требовали отчета".

Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями, указано в ходатайстве, задокументировано проведение нескольких религиозных сборов, на которых активно выступали Абдуллаев, Дергалев, Карпова и Абдулгалимов.

Емельянов отметил, что оснований для изменения меры пресечения нет. В обосновании необходимости продления он указал, что обвиняемые могут скрыться, уничтожить пока еще не полученные доказательства и оказать давление на свидетелей. Кроме того, он добавил, что должен получить заключения назначенных экспертиз, допросить иных лиц и предъявить обвинение в окончательной редакции.

Адвокат Максим Первунин спросил у следователя, на чем основаны слова о том, что его подзащитные могут скрыться. Емельянов ответил, что у них у всех есть загранпаспорта, и они уже были заграницей. Однако затем выяснилось, что паспорта изъяты и находятся у следствия.

"Как же тогда они скроются?" – спросил адвокат, но следователь все равно настаивал на том, что они могут уехать и без документов. "Это вообще уже смешно", – прокомментировал вполголоса ситуацию Арсен Абдуллаев.

Защитник продолжил задавать вопросы и выяснил, что кроме данных, полученных от оперативных органов, следователь не располагает другими доказательствами того, что задержанные могут уничтожить документы, убежать куда-то или оказывать давление на свидетелей.

Следующий ряд вопросов адвоката касался установления фактов преступной деятельности его подзащитных, которыми располагают следователи. Однако следователь пояснил, что факты совершения преступлений пока не установлены, все зафиксировано и направлено на экспертизу, и это будет оценивать специалист.

В своем выступлении все доводы следствия адвокат Максим Первунин назвал голословными. По его мнению, следователь не смог доказать, что в религиозной деятельности его доверителей есть экстремизм. Он отметил, что Свидетели Иеговы* – особая категория верующих, которые стараются всегда соблюдать закон.

Обвиняемые рассказали про жизнь в СИЗО

Мария Карпова показала фотографии с прошедшего недавно в Бразилии Конгресса Свидетелей Иеговы*. На фото вместе с верующими стоял улыбающийся работник правоохранительных органов.

"Сотрудники полиции во всем мире рады быть на мероприятиях Свидетелей Иеговы*. Потому что на них не происходит скандалов, они убирают за собой мусор и соблюдают порядок. Я с 14 лет учусь жить по примеру Иисуса Христа. Его учения помогает ладить с людьми. И это помогает сейчас в СИЗО. У нас семь человек в одной камере, все разные, с различными характерами и религиями. Но я миролюбивая, и поэтому у меня ни с кем не было ссор", – сказала она, добавив, что не может позволить себе негативных чувств к человеку.

Марат Абдулгалимов сообщил, что всегда чувствовал к себе особое внимание со стороны властей. Но у него никогда не появлялось желания покинуть родной край.

"Я несколько раз ездил на отдых за границу. И каждый раз меня задерживали при таможенном досмотре. Ничего не говорили. Просто целый час держали у себя мои документы. Я понимал – что-то происходит. Я мог бы уехать и не вернуться, но я каждый раз возвращался", – сказал он. Абдулгалимов пояснил, что Библия учит его уважать государственную власть, и он всегда соблюдает законы.

Антон Дергалев выразил надежду, что на этом процессе он наконец почувствует справедливость.

"Уголовное дело я рассматриваю как преследование по религиозному признаку. Я законопослушный гражданин и ничего общего не имею с экстремизмом, живу по принципам, прописанным в Библии", – заявил он. По его словам, за все время нахождения в СИЗО он не получил ни одного замечания, а с сокамерниками у него сложились хорошие отношения.

Арсен Абдуллаев сообщил, что четыре месяца, проведенные в СИЗО, никак не сказались на его миролюбии, он остался верующим и в душе, и на деле.

"Но кое-что изменилось. Изменилось качество нашей веры, она стала более крепкой. Мы стали более терпимыми, стойкими", – отметил он. По его словам, к ним поступает "лавина поддержки" – за это время они вчетвером получили свыше тысячи писем, в том числе из 20 стран мира.

"Мы не опасные преступники. И никуда не собираемся скрываться. Моя цель – очистить свое имя от клейма экстремиста", – сказал Абдуллаев. Он также отметил, что четыре месяца в СИЗО для миролюбивых людей это слишком много. В конце своего выступления Абдуллаев упомянул о своей семье – жене и сыне, которые присутствовали в зале и ненадолго остановился от нахлынувших на него эмоций, но быстро справился и завершил свою речь.

Изучив письменные материалы дела, судья удалился в совещательную комнату и через примерно полчаса огласил постановление. Он удовлетворил ходатайство следователя и оставил всех четырех Свидетелей Иеговы* под стражей до 27 ноября, продлив общий срок ареста почти на полгода.

Адвокат Максим Первунин назвал процесс политическим и заявил о намерении обжаловать решение суда.

"Фактов, подтверждающих виновность моих подзащитных, у следствия нет. И сегодня (24 сентября) мы это увидели на суде. Однако суд решил оставить их под стражей только из-за тяжести предъявленной статьи", – рассказал он после заседания суда корреспонденту "Кавказского узла".

Родные и друзья обвиняемых пожаловались на абсурдность обвинения

Родственники арестованных рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что им по-прежнему отказывают в свидании с ними в СИЗО. Ненадолго увидеться с матерью разрешили только Марии Карповой, которая недавно потеряла отца, и то в присутствии следователя.

Жена Арсена Абдуллаева Суат рассказала, что ненадолго увидеться с мужем ей удается только во время перерывов в здании суда.

"Про условия содержания или оказания на него давления муж в этот раз ничего не говорил. Он заверил, что все у него хорошо", – рассказала она.

Как и на предыдущие заседания, поддержать задержанных на суде пришло большое количество соверующих. Некоторые из них приехали из Дербента и Избербаша, были также и те, кто приехал из Северной Осетии и Москвы. Присутствующие поделились с корреспондентом "Кавказского узла" своими впечатлениями.

"Я хорошо знаком со всеми четырьмя, кто сейчас находится в СИЗО. Это мои друзья. Мы четыре года жили в Махачкале. Я знаю их только с положительной стороны, они всегда уважительно относились ко всем людям. Не только к своим знакомым, но и к представителям власти", – рассказал житель Владикавказа Алан. Предъявленное обвинение он назвал безумием.

"Я никогда не состоял в этих [запрещенных] организациях, они мне и сейчас не нужны. И когда юрлица были ликвидированы, мы не протестовали. Понимали, что, как христиане, мы будем преследуемы, как и говорил Иисус. Но в то же время библейский запрет выступать против властей мы соблюдали. Мы верим в Божью справедливость, и обязательно это будет исполнено, что сказано в Библии", – сказал он.

"Я знаю Арсена Абдуллаева очень давно, и про него никак нельзя сказать, что он какой-то экстремист. Даже когда его задерживали и уводили с мешком на голове, он говорил сотрудникам, что уважает власть, несмотря на их действия. Нас Библия учит уважать власть, и там написано, что нет власти не от Бога. Даже если власть тебя притесняет, ты не должен переставать ее уважать. Арсен – один из тех, кто никогда даже дорогу не перейдет в неположенном месте. И я не понимаю, как этого человека сейчас держат в камере и считают экстремистом", – рассказал Давид Самаев из Беслана. Он отметил, что в Северной Осетии многие переживают по поводу того, что происходит в Дагестане.

"Наше общество стремится быть демократичным, но в то же время обвиняют человека, который изучает Библию. Просто за то, что он хочет жить по этой книге, его считают экстремистом. Человек хочет вместе с друзьями читать ее, а его за это сажают. Меня не застали гонения, которые были в советские годы, но именно сейчас, когда я вижу, как это происходит, я удивлен очень сильно", – рассказал житель Махачкалы Евгений.

Свидетели Иеговы* подвергаются репрессиям только за то, что они являются верующими, считает Станислав, приехавший на суд из Беслана.

"Я лично знаком с теми, кого сейчас записывают в ряды экстремистов. Если так, то все, кто сегодня пришел их поддержать – домохозяйки, пенсионеры, разнорабочие – все подпадают под эту категорию. Только за то, что верующие", – сказал он.

"Я в Махачкале десять лет, переехала сюда из Пятигорска. С Антоном Дергалевым мы дружим с детства, с Марией Карповой более десяти лет. Я знаю их хорошо. Обвинение, которое выдвигается против них, абсолютно необоснованно. Они миролюбивые, не делали никому зла, всегда сохраняли мир. Жестокость и насилие абсолютно никак не вяжутся с ними", – сказала Юлия Митрофанова.

"Поверить в то, что Мария, Антон и все остальные могут быть причастны к экстремизму, невозможно. Я столько лет их знаю. И никогда не поверю в это. И поэтому мы решили приехать и поддержать их на суде", – отметил Дзамбулат, также приехавший из Северной Осетии.

11 декабря 2018 года на заседании Совета по правам человека, стенограмма которого была опубликована на сайте Кремля, президент России Владимир Путин пообещал "внимательно разобраться" с причислением Свидетелей Иеговы* к экстремистским организациям. Несмотря на это обещание, репрессии только усиливаются, указал в мае представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"* Ярослав Сивульский.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.