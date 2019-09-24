Продлен арест четырем Cвидетелям Иеговы* в Дагестане

24 сентября 2019, 22:05

Суд в Махачкале продлил на два месяца срок содержания под стражей четверым Свидетелям Иеговы*, обвиненным в причастности к экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня в четырех городах Дагестана прошли обыски. Силовики задержали и поместили под стражу до 27 сентября Свидетелей Иеговы* Арсена Абдуллаева, Марию Карпову, Антона Дергалева и Марата Абдугалимова. Обвиняемые назвали уголовное преследование гонениями за веру. 15 августа Верховный суд Дагестана оставил в силе арест Марата Абдулгалимова, а 16 августа отказался смягчить меру пресечения и трем другим верующим. Сотрудники одной из силовых структур угрожали задержать родных в случае непризнания вины, заявил Абдуллаев.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требование Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций, говорится в опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Советский районный суд Махачкалы сегодня рассмотрел ходатайство следователей о продлении ареста четверым обвиняемым, передает корреспондент "Кавказского узла"

К началу судебного заседания у здания Советского райсуда собралось порядка ста человек, они пришли выразить поддержку задержанным. Зал суда вместил только около 60 человек, поэтому остальные были вынуждены ждать решения на улице. На процессе присутствовали три журналиста, включая корреспондента «Кавказского узла». В зале оставалось несколько свободных мест, однако после того, как зашел судья, приставы перестали запускать внутрь желающих присутствовать на процессе.

Следователь управления Федеральной службы безопасности Дагестана Иван Емельянов ходатайствовал о продлении ареста всех четверых обвиняемых еще на два месяца. Срок предварительного следствия продлен, и поэтому обвиняемые должны оставаться под стражей, пояснил он. По словам Емельянова, обвиняемые могут скрыться или оказать давление на свидетелей, кроме того, по делу необходимо провести еще ряд следственных мероприятий.

Против этого выступили адвокат по соглашению Максим Первунин и четыре защитника по назначению. Первунин отметил, что для проведения оставшихся следственных действий нахождение его подзащитных в следственном изоляторе не обязательно, и попросил перевести их под домашний арест, применив к ним ограничительные меры.

Сами подсудимые заверили судью, что готовы соблюдать любые ограничения, если их выпустят из следственного изолятора.

Мария Карпова заявила, что предъявленное обвинение оскорбительно для нее по сути, так как ее религия прямо противоречит идеям экстремизма.

Марат Абдулгалимов заверил, что уважает закон и всегда его соблюдает, поэтому скрываться он не намерен.

По словам Антона Дергалева, последние четыре месяца с ним поступали несправедливо и он надеется на справедливое решение. Обвиняемый заявил, что расценивает возбуждение уголовного дела как преследование за свою религию.

Арсен Абдуллаев назвал происходящее "дискриминацией за религию". «Моя цель – очистить свое имя от клейма экстремизма», - отметил он.

Судебное заседание длилось порядка пяти часов. Вернувшись из совещательной комнаты, судья огласил свое решение - удовлетворить ходатайство следователя о продлении обвиняемым срока содержания под стражей до 27 ноября.

Это решение обвиняемые восприняли спокойно, Абдуллаев успокаивал своих близких, говоря им, что «ничего страшного не произошло».

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.