25 сентября 2019, 03:20

Находящийся в заключении азербайджанский журналист Афган Мухтарлы 24 сентября прекратил голодовку, которую проводил в знак протеста против давления на его адвоката Немата Керимли. Причиной прекращения голодовки стало резкое ухудшение здоровья и призывы представителей гражданского общества. Пенитенциарная служба, в свою очередь, пожаловалась на Керимли в Коллегию адвокатов.

Как информировал "Кавказский узел", Немат Керимли пожаловался на применение насилия во время посещения Мухтарлы. 22 сентября журналист объявил голодовку, потребовав объективного расследования жалоб своего адвоката. 23 сентября супруга журналиста заявила, что после начала голодовки ее мужа перевели в карцер.

В мае 2017 года Афгана Мухтарлы, ранее эмигрировавшего в Грузию, похитили и насильно доставили в Баку. В январе 2018 года суд приговорил его к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. Данные о том, как грузинские власти закрыли глаза на инцидент, "Кавказский узел" обобщил в справочном материале "Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси".



Афган Мухтарлы прекратил голодовку в колонии номер 16 ближе к вечеру 24 сентября, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» общественный защитник журналиста, координатор движения Nida Самир Асадли.

«Афган страдает сахарным диабетом, он в течение трех дней не принимал пищу и лекарства, и это повлекло серьезные проблемы со здоровьем. Диабетикам недопустимо голодать, напротив, им предписано частое употребления диетической пищи. Через адвоката я просил Афгана остановить голодовку, иначе ему грозила кома. Такие же обращения направили коллеги, активисты гражданского общества, оппозиционеры. 24 сентября Афгану стало очень плохо, и он остановил голодовку. Мы считаем, что акция в определенной мере достигла цели и привлекла внимание к делу Мухтарлы», - рассказал Асадли.

После начала голодовки состояние журналиста ухудшилось, сообщил адвокат Немат Керимли корреспонденту «Кавказского узла». «В связи с голодовкой Мухтарлы изолировали и поместили в комнату в штрафном изоляторе, хотя режима наказания в его отношении не было. Афган в принципе не жаловался на обращение после начала голодовки. Но он выглядел вялым, был бледен», - описал Керимли подробности встречи с Мухтарлы 24 сентября, еще до решения журналиста выйти из режима голодовки.

Информацию о прекращении голодовки подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» глава отдела по общественным связям Пенитенциарной службы Мехман Садыгов. Он назвал необоснованной информацию о том, что журналист был водворен в карцер. "Мухтарлы в связи с голодовкой был изолирован от других заключенных и помещен в отдельную комнату», - подчеркнул Садыгов.

Беспокойство за состояние здоровья Мухтарлы выразила международная организация «Репортеры без границ». «Мы возлагаем ответственность за судьбу (Афгана Мухтарлы) на азербайджанские власти», - цитируется в заявлении от 24 сентября Йохан Бир, глава представительства организации по Восточной Европе и Центральной Азии. «Мы призываем правительство Азербайджана освободить (Мухтарлы) в срочном порядке, иначе сделаем все возможное, чтобы международные санкции были применены ко всем, кто причастен к его преследованию», - говорится в заявлении «Репортеров без границ».

Преследование адвокатов политзеков приняло систематический характер

Пенитенциарная служба распространила заявление о жалобе на поведение Немата Керимли в Коллегию адвокатов. Ведомство обвинило его в стремлении «искусственно создать конфликтную ситуацию».

Керимли заявлял, что 20 сентября в колонии был проведен его личный досмотр, который, по словам адвоката, не предусмотрен законом. После встречи с Мухтарлы, по версии Керимли, его вновь начали проверять, а в ответ на протесты применили физическое насилие, отобрали сумку, находившиеся в ней записи отнесли к начальнику и вернули спустя некоторое время.

Как отмечается в пресс-релизе Пенитенциарной службы, Кодексом об исполнении наказаний и «Правилами посещения учреждений по отбыванию наказания в виде лишения свободы на определенный срок и пожизненного заключения» предусматривается проведение обыска входящих и выходящих из исправительных учреждений, а также их вещей. По утверждению ведомства, Керимли до и после встречи с Мухтарлы «не подчинился законным требованиям».

«Керимли сознательно пытался сформировать негативное мнение о деятельности Пенитенциарной службы, нарушил требования «Положения о правилах поведения адвокатов». В связи с этим служба обратилась в Коллегию адвокатов», - говорится в опубликованном 24 сентября сообщении.

Сам адвокат назвал это заявление «ложью». «Я подвергся насилию и обратился с жалобой в прокуратуру. В учреждении по отбыванию наказания есть видеокамеры, если я совершал противоправные действия, пусть представят видеодоказательства. Досмотр может проводится на общих основаниях, а не в издевательской и унизительной форме. Технические средства позволяют проверять людей, не заставляя их снимать носки. С другой стороны, законы запрещают проверять записи адвоката – это нарушение конфиденциальности общения с подзащитным. Видимо за этим стоят далеко идущие цели вновь отстранить меня от адвокатуры», - заявил Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

Отметим, что после визита к Мухтарлы 24 сентября адвокату, по его словам, тщательного досмотра не устраивали, записи не проверяли.

«Адвокат не должен выступать с безответственными заявлениями, не опирающимися на какие-либо доказательства. Если заинтересованные лица обратятся в Коллегию адвокатов в связи с заявлением, содержание которого не будет подтверждено достоверными фактами, то немедленно будет начато дисциплинарное производство, и дана правовая оценка в соответствии с законом", - ранее заявил глава Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов указал на систематическое преследователи защитников прав политзаключенных.

«Сначала адвоката подвергают физическому давлению, а потом его же хотят наказать. Пенитенциарной службой не первый раз инициируется наказание адвокатов. Именно по ее инициативе был исключен из Коллегии адвокатов Ялчин Иманов. Судя по всему, готовится такая же участь для Немата Керимли», - рассказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Давление на Керимли осудила международная правозащитная организация Freedom House.«В Азербайджане адвокаты, защищающие заключенных журналистов, активистов, правозащитников и политических диссидентов, регулярно подвергаются оскорбительному и унижающему достоинство обращению при входе и выходе из исправительных учреждений. Систематические обыски адвокатов и просмотр конфиденциальных материалов... лишают политзаключенных права на равный доступ к правосудию и надлежащей правовой процедуре», - говорится в заявлении организации от 24 сентября.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".