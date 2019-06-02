Азербайджанский адвокат Ялчин Иманов награжден премией "Республиканец года"

02 июня 2019, 15:15

Адвокат Ялчин Иманов, участвующий в защите азербайджанских политзаключенных, удостоен премии "Республиканец года", присуждаемой гражданским движением D18.

"Кавказский узел" писал, что 20 ноября 2017 года президиум коллегии адвокатов Азербайджана (КАА) приостановил полномочия адвоката Ялчина Иманова и инициировал процедуру прекращения его адвокатского статуса. 27 января 2018 года стало известно, что коллегия адвокатов дважды проигнорировала просьбу выдать Иманову решение о прекращении его полномочий, чем лишила его возможности для обжалования. Иманов подал к коллегии встречный иск, но суд отказался его рассматривать. Гянджинский апелляционный суд и Верховный суд Азербайджана отклонили жалобу Иманова. По итогам многочисленных судебных разбирательств 22 февраля суд утвердил исключение Иманова из коллегии адвокатов.

Премия "Республиканец года" была учреждена в 2014 году. Первая премия была присуждена лидеру движения "Республиканская альтернатива" Ильгару Мамедову, в 2015 году – правозащитнику Интигаму Алиеву, 2016-м – журналисту Сеймуру Хази. В 2017 году лауреатом премии стал активист Илькин Рустамзаде, который находился в тюрьме, а в 2018 году премию вручили зампреду ПНФА Гезяль Байрамлы.



Церемония вручения премии "Республиканец года" состоялась 1 июня в офисе партии ReAl в Баку, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Премия ежегодно вручается лицам, пропагандирующим своей деятельностью республиканские ценности, отметил на церемонии лидер движения D18 Руслан Иззетли. Награждение каждый год приурочено ко Дню Республики, отмечаемому 28 мая. Именно в этот день в 1918 году была создана первая в мусульманском мире республика – Азербайджанская демократическая республика, просуществовавшая до 1920 года.

"Когда премия была присуждена Ильгару Мамедову, мы обратили внимание на проблемы со свободой собрания, за реализацию которой люди оказываются в застенках. Вручение премии Интигаму Алиеву заострило внимание на преследованиях правозащитников. Награда журналисту Сеймуру Хази показала негативное отношение власти к медиа, присуждение премии Илькину Рустамзаде напомнило о проблемах свободолюбивой молодежи. В прошлом году премию мы присудили зампреду партии Народного фронта, госпоже Гезяль Байрамлы, которая на тот момент томилась в заключении. В 1918 году Азербайджанская демократическая республика даровала женщинам избирательные права, которых на тот момент не имели женщины во многих странах Европы, а 100 лет спустя нынешняя власть преследует женщину за политическую деятельность", - сказал Иззетли на церемонии.

Лидер D18 отметил, что реальной причиной исключения Ялчина Иманова из коллегии адвокатов стала огласка фактов пыток его подзащитных в Гобустанской тюрьме.

В августе 2017 года Ялчин Иманов сообщил, что замглавы движения "Мусульманское единство" Аббас Гусейнов, осужденный по "Нардаранскому делу", подвергся пыткам в тюрьме. Посетив заключенного, защитник заметил на его теле множество кровоподтеков и повреждений.



"С давлением столкнулись и другие адвокаты. Вручая награду Ялчину Иманову, мы хотим привлечь внимание к проблемам азербайджанских адвокатов, которые испытывают давление из-за добросовестного исполнения профессиональных обязанностей", - пояснил Иззетли.

Ялчин Иманов поблагодарил за награду, отметив, что демократические ценности АДР должны быть ориентиром для каждого гражданина Азербайджана.

"Основатели АДР не на словах, а на деле были демократами. Они сформировали многопартийный парламент, управляли республикой, создав коалиционное правительство, обеспечили свободу печати, предоставили избирательное право женщинам. Что касается ситуации с положением адвокатуры, то сейчас сталкиваются с проблемами все новые и новые адвокаты. Адвокаты не должны терять свою независимость и вместе должны противодействовать давлению. Критерий для адвокатов должен быть один - уважение прав человека", - сказал Иманов на церемонии.

Ялчин Иманов достоин награды "Республиканец года", считает независимый эксперт в области права, активистка Самира Агаева.

"Ялчин Иманов это не только профессионал своего дела, но и прекрасный и отзывчивый человек. Он самоотверженно защищал права многих политзаключенных, привлекал внимание к фактам пыток над ними. Он всегда спешил на помощь людям, столкнувшимися с большой несправедливостью, не думая о вознаграждении", - сказала Агаева корреспонденту "Кавказского узла".