Власти Чечни решились переименовать Сунженский район после соглашения о границе с Ингушетией

20 сентября 2019, 07:59

Власти Сунженского района Чечни предложили переименовать его в Серноводский. Переименование Сунженского района Чечни станет логичным продолжением соглашения об установлении границ с Ингушетией, полагает кавказовед Ахмет Ярлыкапов. Само название Сунженского района подогревало опасения ингушских активистов, считающих, что соглашение о границах привело к утрате республикой своих территорий, считает историк Зураб Гаджиев.

Как информировал "Кавказский узел", 26 сентября 2018 года Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Это привело к массовым акциям протеста в Ингушетии. 30 октября Конституционный суд Ингушетии признал республиканский закон о границе с Чечней неконституционным. Однако Конституционный суд России, рассмотрев тот же вопрос 6 декабря 2018 года, признал законность соглашения и объявил о его немедленном вступлении в силу. В марте протесты в Ингушетии возобновились, это привело к многочисленным арестам активистов. По подсчетам "Кавказского узла", после мартовских акций не менее 96 активистов подверглись преследованиям, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Советом депутатов Сунженского района Чечни в парламент республики внесено предложение о переименовании муниципалитета в Серноводский, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата чеченского парламента.

"Сунженский район республики будет переименован в Серноводский. Соответствующее предложение внесено в парламент [республики] Советом депутатов данного района. Этот вопрос внесен в повестку ближайшего пленарного заседания", - сказал он.

В администрации Сунженского района его переименование назвали "назревшей необходимостью". "На сегодняшний день на географической карте существуют два Сунженских района: один в нашей республике, сопредельный - в Ингушетии. Это вызывает определенную путаницу. С учетом того, что райцентр у нас находится в Серноводской, принято решение назвать так и весь район", - пояснил сотрудник администрации района "Кавказскому узлу".

По мнению ГИС-специалиста, проанализировавшего соглашение 2018 года, Чечне отошли 26 800 гектаров территории Ингушетии, но ни одного населенного пункта. Ингушетия получила примерно 1000 гектаров.

Согласно пояснительной записке к предложению о переименовании района за подписью главы Сунженского района Чечни Али Нагаева, вопрос по Сунженскому району, территория которого после разделения Чечено-Ингушской Республики находилась в юрисдикции как Чечни, так и Ингушетии, оставался открытым на протяжении 26 лет.

"26 сентября 2018 года... было подписано соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой... Таким образом, было проведено четкое разграничение территорий между республиками, и Сунженский район Чеченской Республики стал полноценным административно-территориальным образованием. Однако исходя из того, что... [рядом] расположились два административно-территориальных образования Чеченской Республики и Республики Ингушетия с одинаковым наименованием... имеются определенные затруднения среди населения", - указал чиновник в записке.

Жители района в своих обращениях неоднократно поднимали данную тему и просили переименовать район в Серноводский, отметил Нагаев.

"Переименование района Сунженский в район Серноводский отвечает традициям употребления наименований административно-территориальных единиц. Это название, как никакое другое, характеризует специфику этого района. Его райцентр, как и находящийся здесь бальнеологический курорт-санаторий, получили свое название от местных серных источников, известных в России с XVIII столетия", - добавил он.

На 1 июля 2019 года население Сунженского района составляло 23 096 человек, уточняется в записке.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября в Чечне прошли референдумы об изменении границ ряда районов. В частности, селение Бамут из Ачхой-Мартановского района по итогам референдума должно быть передано в состав Сунженского.

Затраты, связанные с переименованием Сунженского района в Серноводский, составят 486,4 тысячи рублей, указано в приложении к распоряжению правительства Чечни от 3 сентября 2019 года "О направлении сводного отчета о результатах экспертизы расчетов необходимых затрат на переименование географического объекта в Чеченской Республике - Сунженского муниципального района в Серноводский муниципальный район". Этот документ, как и пояснительная записка за подписью Нагаева, опубликован на сайте парламента Чечни.

"Я против переименования нашего района в Серноводский или какой-нибудь другой. Пусть это делают наши соседи, создавшие у себя район с таким же названием, как и у нас", - сказал житель Чечни Адам "Кавказскому узлу".

"Район как был, так и должен называться Сунженским. Какие преимущества даст это переименование? Все эти изменения границ, передача сел из одного района в другой, придумывание новых названий сел и районов, это все только создает проблемы для простых людей. Считай, все документы менять придется", - заметил житель района Хасан.

"Или наша, или ингушская сторона рано или поздно должны были прийти к такому решению. Два района с одинаковым названием, к тому же граничащие друг с другом, это нонсенс. Раз уж райцентр у нас – Серноводская, то правильно будет называть так и район. В Ингушетии Слепцовск переименовали в город Сунжа, так что приоритет в названии Сунженский район за ними", - полагает житель Чечни Хизир.

Переименование района - логичное продолжение договора о границах с Ингушетией

В решении властей Чечни сыграло роль то, что в соседней Ингушетии есть район с таким же названием, считает старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО, кандидат исторических наук Ахмет Ярлыкапов.

"Одинаковые названия на Северном Кавказе случаются. Например, есть два Ногайских района. Один в Дагестане, другой — в КЧР. Далеко друг от друга. Но два соседних района с одним и тем же названием создают проблемы. Теперь, видимо, чтобы ликвидировать такую путаницу и предпринято переименование", - сказал Ахмет Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

До начала российского присутствия равнина по Сунже была под контролем кабардинских князей, но население в основном было вайнахским.

"После прихода Российской империи (РИ) на этих землях стало преобладать терское казачество. Но вместе с тем, власти РИ после Кавказской войны способствовали новому переселению горцев на равнину, чтобы не было возможности скрываться в горах. Это была часть политики замирения", - рассказал Ярлыкапов.

До революции территория нынешнего Сунженского района Чечни входила в Сунженский казачий округ. Этот район сохранялся, когда Чечню и Ингушетию объединили в единую автономную область, а потом и в АССР.

"Сунженский район впоследствии был разделён между Чечнёй и Ингушетией после раздела Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х гг.", - напомнил он.

Поскольку город Сунжа находится в Ингушетии, то название района Сунженский логично осталось там, полагает Ярлыкапов.

По его мнению, переименование района является логичным продолжением договора об установлении границ Чечни и Ингушетии. "Это вполне логичное продолжение того, что сделало соглашение между Кадыровым и Евкуровым. Были определены границы и происходит разводка названий", - пояснил Ярлыкапов.

Сунженский район в Чечне - "красная тряпка" для ингушей

Переименовать Сунженский район в Серноводский власти Чечни "убедили сверху", считает историк Зураб Гаджиев.

"Их приструнили сверху, чтобы Сунженский район не был «красной тряпкой» для ингушей и не теребил им душу. В Чечне и ингушский Сунженский район грозились тоже «съесть». Так как это тревожит ингушей, решено было их несколько успокоить таким изменением названия", - сказал Зураб Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

(В январе 2013 года власти Чечни приняли поправки в закон о Сунженском районе Чечни, в соответствии с которыми ряд населенных пунктов Сунженского района Ингушетии переходит под юрисдикцию Чечни. В состав Сунженского района Чечни были включены Карабулакское городское поселение и семь сельских поселений: Ассиновское, Серноводское, Вознесенское, Нестеровское, Слепцовское, Троицкое и Чемульгинское, говорится в тексте закона о внесении поправок, опубликованного на "Кавказском узле". - Примечание "Кавказского узла" от 09.01 мск 20.09.2019 г.)

До недавнего времени Сунженский район Чечни был очень маленький по размерам, там было всего два населенных пункта - Серноводская и Ассиновская. После определения границы с Ингушетией к району была присоединена новая территория.

"И получается, что две отдаленных друг от друга части Сунженского района Чечни были разделены дорогой на территории Ингушетии. Ингуши поэтому опасались, что это может быть заготовкой для каких-то новых захватов, наступлений, продвижений, в первую очередь на их Сунженский район", - отметил он.

По его сведениям, активисты в Ингушетии готовили круглые столы по Сунженскому району, и озвучивали свои претензии на ряд территорий вплоть до Бамута, которые в раннесоветский период входили в Ингушскую автономную область.

Говоря об исторических названиях местности, Гаджиев напомнил, что Кабарда до прихода Российской империи на Кавказ имела политический контроль над этими территориями. Однако основное население чеченского Сунженского района составляли карабулаки (орстхоевцы).

"Проживали они и в нынешнем Ачхой-Мартановском районе. В XIX веке на этой территории располагалась сначала Ингушский округ. Карабулаки выселились отсюда в 1860-х годах в Османскую империю. Причем к хиджре (переселению) к единоверцам их, как и другие народы Кавказа, призвал после окончания Кавказской войны, как ни странно, царский генерал Муса Кундухов, осетин-мусульманин по происхождению, управлявший сам несколькими округами. Неожиданно Кундухов сначала предлагает, а потом возглавляет движение горцев по переселению на территорию, управляемую исламским правителем. А потом территорию карабулаков передали в Сунженский казачий округ. И эта же территория, включая Бамут, вошла до 1934 году в советскую Ингушскую автономную область", - рассказал Гаджиев.