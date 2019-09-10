Жители Чечни поддержали изменение границ четырех районов

10 сентября 2019, 20:53

Большинство участников местного референдума в Чечне согласились на включение их селений в состав других районов. Явка на референдум оказалась выше средней явки на голосование за местных депутатов. Кавказоведы объяснили изменение границ в Чечне оптимизацией госучреждений.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября в 18 сельских поселениях шести районов Чечни прошли муниципальные выборы. Кроме того, состоялся местный референдум об изменении границ Грозненского и Ачхой-Мартановского районов.

В референдуме об изменении границ в Грозненском и Ачхой-Мартановском районах приняли участие 49 657 человек, или 64,26% избирателей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в избиркоме Чечни. "Подавляющее число участников референдума выразили согласие на изменение границ районов", - подчеркнул представитель ведомства.

В Бамутском сельском поселении Ачхой-Мартановского района изменения поддержали 84,98% проголосовавших, аналогичные цифры избирком представил и по селениям Грозненского района: село Старые Атаги - 87,99%, Кулары - 84,98%, Дачу-Борзой – 88,91%, Лаха-Варанды - 89%, Чишки - 77,34%. Явка в этих селениях, по данным избиркома, составила от 70,03% до 78,99%.

Как сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Грозненского района, Старые Атаги и Кулары войдут в состав Урус-Мартановского района, а селения Дачу-Борзой, Лаха-Варанды и Чишки - Шатойского. Бамут из Ачхой-Мартановского района передан в состав Сунженского.

Часть опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" рассказали о неудобствах, которых, как они надеются, исчезнут после изменения границ. "У нас самый большой по протяженности район (Грозненский. - Прим. "Кавказского узла"), который тянется с севера на юг, до Аргунского ущелья. Администрация, другие учреждения, райбольница – все на большом удалении, добираться надо два-три часа. А райцентр Шато, куда нас теперь включат, можно сказать, прямо под боком", - отметил местный житель Ахмад.

Аналогичное мнение высказала и жительница села Чишки Седа. "Меня всегда удивляло, почему наше село относится к Грозненскому району. Чишки - это же совсем рядом с Шатоем. И администрация, и отдел полиции, и все службы - они в шаговой доступности, и не надо в Знаменское ездить или куда-то еще. Меня лично радует, что этот вопрос наконец-то разрешился. Я голосовала за передачу села в Шатойский район", - сказала чишкинка.

Противники изменения границ опасаются, что возникнут проблемы с документами. "Я на вчерашнем референдуме голосовал против передачи своего села в другой район. Так же, насколько я знаю, поступили и многие другие. Почему я это сделал? Во-первых, потому что наше село всегда было в составе Грозненского района, и я не вижу необходимости сегодня это менять. Во-вторых, беспокоит вопрос с документами. Все ведь, наверное, придется переоформлять, начиная от домовых книг. Зачем нам эта морока?" - сказал житель Грозненского района Сайд-Али.

"Власти любое свое решение преподносят как намерение сделать жизнь людей лучше, но на деле почему-то получается наоборот. Что нам дает передача нашего села в Шатойский район, кроме проблем с документами, я пока не вижу", - высказался житель села Лаха-Варанды Муса.

"Отрицательных моментов в передаче села в другой район, как мне кажется, все же больше, чем положительных. Это все бумаги надо менять, печати. Финансовые траты предстоят громадные. Я, как экономист, вижу в первую очередь это", - отметил житель Грозненского района Саламу.

Если населенный пункт переходит от одного района к другому, то замена документов жителям населенного пункта не требуется, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Евгений Черноусов. "Такие документы, как право владения землей, паспорт, свидетельство о рождении, в данном случае замене не подлежат. Приведу пример: я родился в городе Балашов Балашовской области. Теперь это Саратовская область, но в свидетельстве о рождении у меня стоит Балашовская область. В документах обязательна к сохранению хронология. Меняется администрация, следственный отдел, полиция, прокуратура, но документы обычных граждан продолжают действовать", - сказал юрист.

Кавказоведы объяснили изменение границ оптимизацией госучреждений

Село Бамут находится в трех километрах от чечено-ингушской границы, изменившейся после подписания соглашения между Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым, отметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. Однако, указал он, изменения границы никак не отразились на Бамуте. "Я думаю, что передел границ районов – лишь вопрос оптимизации госуслуг, а соглашение между Чечней и Ингушетией тут не при чем. Речь идет об изменении границ по всей республике, а не только в пограничных районах, что говорит о проведении кампании везде, оптимизации работы госучреждений по всей территории Чечни. Стоит отметить, что в плане доступности госуслуг чеченские власти считаются с населением", - сказал Рощин корреспонденту "Кавказского узла".

С ним согласен и профессор Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Бобровников. "Не думаю, что в данном ключе стоит вспоминать чечено-ингушский договор о границах. Изменения чисто практические – это оптимизация работы госучреждений. С точки зрения договора Кадырова-Евкурова вопрос не заслуживает внимания. Чисто логически связи нет. Тем не менее, стоит отметить, что не возникло новых районов, не появились новые главы районов, в то же время идет укрепление границ республики. Есть ощущение, что чеченская администрация рассматривает границы республики не как внутрироссийские, а как государственные", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Бобровников.

Жители Чечни заявили об отсутствии интереса к муниципальным выборам

Выборы состоялись, явка избирателей в разных муниципалитетов составила от 53% до 71%, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в избиркоме Чечни.

Представитель ведомства отметил, что выборы в одних муниципалитетах проводились по мажоритарной системе, а в других - по пропорциональной. За партийные списки голосовали в селениях Аллерой и Гелдаган Курчалоевского района, в Герменчук и Мескер-Юрте в Шалинском районе, в Комсомольском Грозненского района. "В тех поселениях, где выборы проводились по пропорциональной системе, от 81 до 87% избирателей проголосовали за кандидатов от партии «Единая Россия»", - отметили в избиркоме.

На 227 депутатских мандата в местных органах власти, претендовали 424 человека. При этом 245 кандидатов представляли "Единую Россию", 92 – "Справедливую Россию", 67 – КПРФ, 5 – "Партию Роста". 15 человек участвовали в выборах в качестве самовыдвиженцев.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни заявили об отсутствии интереса к муниципальным выборам. "Местные выборы неинтересны. Итоги предопределены. «Единая Россия», как всегда, получает большинство мандатов, кандидаты от других партий могут, в лучшем случае, два-три места получить в местных советах, не больше. Люди это видят, оттого многие просто игнорируют выборы. Голосуют в основном бюджетники - это им вменили в обязанность, как и посещение митингов, участие в субботниках и так далее. Я вчера ходил голосовать, чтобы поддержать своего знакомого. Был на участке минут 40, за это время всего человек 10 проголосовало", - рассказал житель Курчалоевского района Арби.

В начале сентября работники бюджетных организаций и ведомств рассказали "Кавказскому узлу" о трех-четырех митингах, матчах и субботниках, которые они вынуждены были посетить за месяц под угрозой увольнения. Федеральный центр не возражает против применения админресурса в Чечне, поскольку это общероссийская практика, а у Рамзана Кадырова особые отношения с Владимиром Путиным, указали политологи.

"Итоги выборов и референдумов, что у нас проводятся последние лет 20, они, можно сказать, предопределены заранее. Единственное, на мой взгляд, что изменилось, это то, что ЦИК перестал показывать на выборах, особенно муниципальных, заоблачные цифры якобы голосовавших избирателей в 98-99%, как это было в начале 2000-х. В этом плане процент как бы снижен, хотя за «Единую Россию», как обычно, не менее 70-80% людей как бы голосует", - отметил местный житель Умар.

"Наших людей больше беспокоит вопрос изменения границ района, чем выборы депутатов сельсоветов. Как это отразится в дальнейшем на нашей жизни, придется ли менять документы, что будет с аттестатами детей и так далее - вот что волнует больше всего. Сельсоветы у нас, по большому счету, ничего не решают, разве что утверждают решения глав [населенных пунктов и районов]", - считает жительница Грозненского района Лейла.

"Вчера был на участке лишь для того, чтобы проголосовать против передачи нашего села в другой район. Не думаю, что это как-то повлияет на решение властей, но мне важно было указать свою позицию по этому вопросу", - рассказал житель села Старые Атаги Саид.

О выборах, состоявшихся 8 сентября в Чечне и ряде других регионов ЮФО и СКФО, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России". Материалы об этих выборах публикуются на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".

Проведенные "Кавказским узлом" опросы не претендуют на репрезентативность и отражают лишь частные мнения опрошенных.