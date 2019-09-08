Референдум об изменении границ в Чечне вызвал интерес избирателей

08 сентября 2019, 12:07

За первые два часа голосования на муниципальных выборах в Чечне явка составила 13,32%, сообщил избирком республики. По данным комиссии, избиратели также проявили интерес к референдуму об изменении границ Грозненского и Ачхой-Мартановского районов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня, в единый день голосования, в регионах юга России начались выборы глав и депутатов городского, районного и сельского уровней.

Сегодня также проходят выборы губернаторов Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского края и Калмыкии, депутатов парламентов Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России".

Сегодня в 18 сельских поселениях шести районов Чечни проходят выборы муниципальных органов власти, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник избиркома республики.

По его словам, работают шесть территориальных и 34 участковые избирательные комиссии. "Все УИКи начали работу в 08.00 [мск]. На участках присутствуют наблюдатели от партий и самовыдвиженцев. Обеспечением безопасности занимаются сотрудники правоохранительных органов, также на местах дежурят представители МЧС и медики... Ситуация спокойная", - рассказал он.

Выборы проходят сегодня в шести населенных пунктах Надтеречного района (Бено-Юрт, Горагорск, Гвардейское, Верхний Наур, Подгорное и Мекен-Юрт), четырех селах Шалинского района (Герменчук, Сержень-Юрт, Чири-Юрт и Мескер-Юрт) в селах Аллерой, Ахкинчу-Борзой и Гелдаган Курчалоевского района, селах Кошкельды и Герзель Гудермесского района, населенных пунктах Николаевское и Чернокозово Наурского района, а также в селе Комсомольское Грозненского района. В соответствии с уставами муниципалитетов, выборы проходят как по пропорциональной, так и мажоритарной системам, рассказал представитель избиркома.

На 227 депутатских мандатов претендуют 424 человека, в том числе от реготделения "Единой России" - 245 человек, от "Справедливой России" - 92 кандидата, от КПРФ – 67 человек, от "Партии роста" - пять. "Еще 15 человек участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев", - сказал представитель комиссии.

В Грозненском и Ачхой-Мартановском районах проводится также референдум по вопросу изменения границ муниципалитетов. Так, в Грозненском районе населенные пункты Дачу-Борзой, Лаха-Варанды и Чишки планируется передать в состав Шатойского района, селение Старые Атаги – Урус-Мартановскому району, а населенный пункт Кулары – Ачхой-Мартановскому району. Селение Бамут Ачхой-Мартановского района предложено отнести к территории Сунженского района Чечни, чтобы "улучшить жизнь населения и упростить доступ к органам власти на местах".

По состоянию на 10.00 мск в голосовании приняли участие 10 286 из 77 191 избирателя (13,32%), говорится в сообщении на странице избиркома Чечни в Instagram.

"Наиболее активно в промежутке времени с 08.00 до 10.00 голосование проходило в Шалинском (2 923), Грозненском (2 258) и Надтеречном (2 111) районах. В голосовании во вопросам местных референдумов в Ачхой-Мартановском и Грозненском районах наибольшую активность показали жители селения Старые Атаги - на обозначенное время на вопрос местного референдума дали ответ 1066 его участников", - сообщила комиссия.

Житель села Старые Атаги Саид сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не является сторонником идеи передать село Урус-Мартановскому району. "Это же отразится в первую очередь на нас, рядовых жителях. Документы менять, наверное, придется, изменения какие-то вносить", - предположил Саид.

Материалы о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".