Урна для голосования. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".

08 сентября 2019, 11:13

Политологи указали на интригу выборов в Ростовской области

На 97 депутатских мандатов в городах и сельских поселениях Ростовской области претендуют более 400 кандидатов, сообщил избирком. Конкуренция на выборах, которые проходят сегодня в регионе, необычно высока, обратили внимание политологи.

Как писал "Кавказский узел", сегодня, в единый день голосования, на юге России начались выборы губернаторов Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского края и Калмыкии, депутатов парламентов Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

В регионах юга России также проходят выборы глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России".

В Ростовской области открылись все 297 избирательных участков, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы областного избиркома. "Жители Азова, Батайска и Таганрога выбирают новые составы местных дум. Также в 14 городах и районах пройдут дополнительные выборы", - сказал он.

Всего в регионе планируется распределить 97 депутатских мандатов, в том числе в Азове - 22, Батайске - 25, Таганроге - 25, Ростове-на Дону – четыре, уточнил сотрудник избиркома. "В Новочеркасске, Донецке и Шахтах по одному мандату, в городских и сельских поселениях – 18 мандатов. В общей сложности на 97 депутатских мандатов претендуют более 400 кандидатов", - рассказал он, уточнив, что за процедурой голосования следят более 1500 наблюдателей.

Выборы в регионе назвал интригующими доцент Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета, кандидат политических наук Дмитрий Абросимов. "В частности в Ростове-на-Дону, в Ворошиловском округе №2, где самовыдвиженец выступает против кандидата от «Единой России». Есть конкурентная борьба в Таганроге, даже по ряду округов, также есть конкурентная борьба в Азове и Батайске", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог, пояснив, что конкуренция связана с высоким рейтингом одной из оппозиционных партий.

Аналогичное мнение высказал ростовский политолог, эксперт Центра региональных социально-экономических исследований Александр Джадов. "Во всех городах есть интрига - были очень яркие, конкурентные избирательные компании: и кандидаты от «партии власти», и кандидаты от оппозиционных партий провели ударные кампании, градус конкурентности достаточно высок. <...> По конкуренции это, наверное, беспрецедентные муниципальные выборы, такого накала мы давно не видели", - сказал Джадов корреспонденту "Кавказского узла".

На "Карте нарушений на выборах" ассоциации "Голос" по данным на 11.13 мск опубликовано лишь одно заявление о нарушении, оно датировано 5 сентября. "На расстоянии менее 50 метров от помещения для голосования УИК 238 и УИК 241 размещена информация, содержащая признаки агитации... Председатели данных УИК на нарушение не реагируют", - говорится в заявлении избирателя из Батайска.

Новости о выборах, которые проходят в этом году в регионах ЮФО и СКФО, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы-2019: Юг России".

Примечание:

"ЦИК России отказался допустить Шевченко на выборы в гордуму", ""Умное голосование" Навального не готово к выборам в трех регионах Юга России", "Источники раскрыли схему мобилизации бюджетников юга России на выборы".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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