Участники пикетов в Волгограде выступили за честные выборы

16 сентября 2019, 00:32

Четверо активистов провели 15 сентября одиночные пикеты в центре Волгограда против фальсификаций итогов выборов.

Как писал "Кавказский узел", в день голосования в Волгоградской области наблюдатели штаба Навального и представители КПРФ заявили о допущенных нарушениях, однако избирком рапортовал о легитимности выборов, и их итоги были утверждены.

В преддверии выборов Алексей Навальный и его сторонники предложили систему "Умного голосования" для поддержки независимых кандидатов. В регионах юга России система результативной не оказалась. О выборах, которые прошли 8 сентября, в том числе в Волгоградской области, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России".

Пикеты проводили 15 сентября в течение двух часов Галина Тихенко, Владимир Васильченко, Владимир Тельпук и Елена Шеина. Активисты держали плакаты, в том числе с критикой в адрес руководства страны. Владимир Васильченко вышел с плакатом: "Нет честных выборов - нет законной власти!". Участники пикетов на своих плакатах также обратили внимание на судимость одного из избранных депутатов, написав его фамилию. Галина Тихенко показала корреспонденту агитационную листовку этого депутата, отметив, что в ней не прописана информация о его судимости. "Я хочу, чтобы волгоградцы знали, кто у них в думе сидит. Пусть знают своих героев в лицо", - заявила она.

Активистка Елена Шеина отметила, что проведенные в штабах Навального обыски стали следствием победы "умного голосования" в некоторых регионах. "Думаю, обыски в навальновских штабах - это результаты выборов, хоть маленькая, но победа "Умного голосования", - сказала Шеина корреспонденту "Кавказского узла".

12 сентября прошли обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального в 39 городах страны, в том числе в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Волгограде. Обыски проходят в рамках дела об "отмывании денег" в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), уточнил соратник Навального Леонид Волков. В Волгограде в знак протеста против действий силовиков 12 сентября прошли одиночные пикеты.

Владимир Васильченко заявил корреспонденту "Кавказского узла", что люди ведут себя пассивно, по его мнению, их расстроили результаты выборов.

По словам активиста Владимира Тельпука, "люди давно не верят ни в какие выборы". "Я слышу от них это каждый раз, когда выхожу на пикеты", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Прохожий, который представился Николаем, сказал, что давно не ходит на выборы. "В российских выборах много загадок, но я сомневаюсь, что вот таким способом - на улице - можно что-то изменить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Студентка Ульяна поддержала пикетчиков. "Правильно делают, что выходят и говорят. Это очень смело", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

За пикетами наблюдали несколько полицейских, но никто из них не подошел к участникам акции.

Новости о местных выборах, которые проходили в этом году, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Выборы-2019: юг России". а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на специальной тематической странице "Преследование активистов".