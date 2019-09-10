5809 азербайджанских верующих сдали кровь в день Ашура

10 сентября 2019, 22:40

Азербайджанская полиция обеспечила сегодня повышенные меры безопасности в связи с проведением в мечетях и святилищах траурных церемоний по случаю почитаемого у мусульман-шиитов дня Ашура. В местах траурных церемоний были организованы донорские акции по сдаче крови.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году Совет кадиев Управления мусульман Кавказа призвал верующих к донорству крови вместо самобичевания в день Ашура. В Баку на призыв отозвались тогда как минимум 2500 человек. В 2018 году по случаю Ашуры кровь сдали 5340 человек.

Ашурой называется десятый день месяца Мухаррама (первого месяца мусульманского лунного календаря (хиджры)). Именно на него приходится кульминация траурных мероприятий мусульман-шиитов, посвященных памяти внука пророка Мухаммада, имама Хусейна, убитого 10 Мухаррама 680 года в неравном бою с халифскими войсками. В память о мученической смерти Хусейна в шиитских общинах принято проводить траурные церемонии - тазия, в ходе которых некоторые участники совершают самоистязания, говорится в справке "Мухаррам" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Также в этом разделе опубликованы справочные статьи "Суннизм", "Шиизм", "Ислам в России".

2614 литров крови сдано в ходе донорской акции

В этом году день Ашура пришелся на 10 сентября. Накануне правоохранительные органы призвали верующих не совершать массовых шествий и проводить мероприятия в мечетях. "Проведение церемоний и уличных шествий вне специально отведенных для церемоний мест допущено не будет", - сообщило МВД Азербайджана 9 сентября на своем сайте.

Сегодня вокруг всех мечетей и мест поклонения в Баку полицией было организовано патрулирование. С раннего утра верующие направились в мечети. В Баку самой массовой была церемония в мечети "Мешади Дадаш", которая расположена в старой части города. Все прилегающие к мечети улицы были переполнены верующими. Было много женщин и девушек в хиджабах. Некоторые пришли с детьми. Наряды полиции наблюдали за происходящим, но не вмешивались. Также полиция не препятствовала фото- и видеосъемке, передал корреспондент "Кавказского узла".

Жители города Гянджи рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что верующих в комплекс "Имамзаде" полиция пропускала, проверяя металлоискателями.

В 15 мечетях и поликлиниках Баку, а также мечетях в городах Гянджи, Ленкорань, Масаллы, Шеки, Сумгаит, Мингячевир, Агджабеды, Биласувар, Бейлаган, Гейчай, Хачмаз, Губа, Сальян, Барда, Ширван были организованы донорские акции по сдаче крови. К 18.00 по местному времени (17.00 мск) кровь сдали 5 809 человек. Всего было сдано 2 614 литров крови, сообщили в пресс-службе Минздрава Азербайджана.

Людей, занимающихся в день Ашура самобичеванием, в Баку стало заметно меньше. В центральной мечети "Тезе пир" таких было не более десяти, и они прекратили бить себя цепями после замечания пожилых верующих. Большинство верующих в мечетях, ударяя себя ладонями в грудь, исполняли траурные религиозные стихотворения. Из установленных громкоговорителей в мечетях звучали траурные религиозные песни-мерсие. Такие песни также громко слушали автомобилисты в своих машинах.

Часть кафе и магазинов до полудня были закрыты в знак траура. Некоторые верующие установили близ своих домов и мест работы столики с угощением "Эхсан". Каждый мог подойти и бесплатно выпить чаю, отведать сладостей. Организация подобных угощений считается богоугодным деянием.

Доступ в храм Нардарана остается закрытым для многих верующих

Ранее самые многолюдные церемонии Ашуры проходили в святилище Рагимы-ханум в поселке Нардаран. Однако уже четвертый год в День Ашура в святилище ограничен доступ верующих.

"После спецоперации полиции в Нардаране в 2015 году приезд посторонних в поселок все еще ограничен. В День Ашура контроль усиливается. В Нардаранский пир (святилище Рагимы-ханум) пускают ограниченное число людей, и в основном женщин. Хотя наш пир был местом паломничества шиитов не только из Баку и регионов Азербайджана, но и Ирана, Ирака и других стран", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель поселка Нардаран Али, отказавшийся назвать свою фамилию.

В ноябре 2015 года в ходе спецоперации в Нардаране погибли двое силовиков и пятеро местных жителей. После этого прошли массовые аресты сторонников "Мусульманского единства". 25 января 2017 года суд приговорил лидера движения Талеха Багирзаде и десятки его сторонников к длительным срокам заключения. 16 марта 2019 года Гасымов и еще несколько осужденных были помилованы президентом Азербайджана. "Кавказский узел" проследил историю конфликта, отмеченного протестами, арестами и кровавыми столкновениям, в статье "Нардаран", опубликованной в разделе "Справочник".

По словам религиозного обозревателя агентства Turan Тофига Тюркеля, после ограничения доступа в святилище в Нардаране основной поток верующих в День Ашура перемещается в мечеть "Мешади Дадаш" в Баку. "Это сравнительно небольшая мечеть. Но в последние 10-15 лет она стала популярной благодаря проповедям ее ахунда Гаджи Шахина Гасанли, который обладает глубокими знаниями в области теории ислама и светских наук. Причем он умеет абстрагироваться от политики и в то же время поднимать в своих проповедях вопросы обыденной жизни, нравственности и духовности", - сказал Тюркель корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Центра экономических и политических исследований Far Centre Хикмет Гаджизаде считает, что в последние годы власти стремятся полностью взять под контроль религиозную сферу.

"Политика властей ведется традиционными методами "кнута и пряника". С одной стороны, проводились репрессии против мусульманских активистов и деятелей, критикующих нарушения религиозных и гражданских прав людей. С другой стороны, власти поощряют лояльные общины, предоставляют им гранты через Фонд пропаганды духовных ценностей. То есть ведется политика, которая раньше проводилась в отношении НПО. Частично власти добились целей и в последние два-три года церемонии в день Ашура проходят спокойно, без уличных массовых шествий, политизации, без антиправительственной риторики", - сказал Гаджизаде корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в поселке Нарадран сильны религиозные традиции. Там находится "Нардаранский пир" - святыня, где покоится Рагима-ханум, дочь жившего в VIII веке почитаемого у шиитов имама Мусеи Казыма. Нардаран расположен в Сабунчинском районе Баку, примерно в 25 километрах к северу от центра столицы Азербайджана. Согласно данным всесоюзной переписи населения 1989 года, в Нардаране проживали 5160 человек. По информации Госкомстата Азербайджана, на 1 января 2013 года население поселка составляло порядка 9300 человек.