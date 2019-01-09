Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор 12 сторонникам "Мусульманского единства"

09 января 2019, 16:27

Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу на обвинительный приговор заместителю председателя "Мусульманского единства" Эльчину Гасымову и еще 11 членам этой организации, осужденным по "нардаранскому делу".

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2017 года зампред "Мусульманского единства" Эльчин Гасымов был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 15 годам заключения, Агали Яхъяев также получил 15 лет, Рамиль Алиев - 14, Нахид Гахраманов – 13. Эльгюн Ахундов, Иса Ибрагимов, Вюсал Алыш, Фархад Мурадов были осуждены на 12,5 года, а Сеймур Асланов, Сейфаддин Ширванов, Али Шахбазов и Амирали Алиев - на 12 лет и 3 месяца лишения свободы каждый.

В ноябре 2015 года в ходе спецоперации в Нардаране погибли двое силовиков и пять местных жителей. После этого прошли массовые аресты сторонников "Мусульманского единства". 25 января 2017 года суд приговорил лидера движения Талеха Багирзаде и его 17 сторонников к срокам от 10 до 20 лет. В конце того же года, 6 декабря, был оглашен обвинительный приговор еще 12 сторонникам движения, в том числе богослову Зульфугару Микаилову. Ему дали 17 лет, остальным от 12 до 16. Эльчин Гасымов и еще 11 членов "Мусульманского единства" составили третью группу осужденных по "нардаранскому делу".

9 января Верховный суд Азербайджана рассмотрел кассационную жалобу 12 осужденных. На заседание пожелал явиться лишь один из них, Иса Ибрагимов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчина Гасымова Фариз Намазлы.

По его словам, адвокаты всех обвиняемых просили Верховный суд еще раз рассмотреть доказательства защиты. "Мы обратили внимание на многочисленные противоречия в показаниях полицейских", - сказал адвокат. Кроме того, внимание суда было обращено на заявления обвиняемых о пытках после задержания и недопуске к ним адвокатов, сказал Намазлы.

Верховный суд после короткого совещания оставил жалобы без удовлетворения. На этом возможности обжаловать приговор в Азербайджане были исчерпаны, осужденные получили право обратится в ЕСПЧ, отметил адвокат.

В Верховном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об отклонении жалобы обвиненных по "нардаранскому делу".

Репрессии против религиозных активистов нужны, чтобы запугать верующих и удержать их от участия в общественной жизни, считает координатор Союза за свободу политзаключенных в Азербайджане Эльшан Гасанов. "С другой стороны, «громкие дела» против религиозных деятелей рассчитаны на демонстрацию Западу «исламской угрозы» и служат оправданием нарушения прав человека", - полагает правозащитник.

Спецоперация в Нардаране в 2015 году положила начало новому витку репрессий против верующих, напомнил он. "Тогда были арестованы около 90 человек. Часть из них уже вышли на свободу. Но половина, в том числе лидер «Мусульманского единства» Талех Багирзаде, его заместитель Эльчин Гасымов были осуждены к длительным срокам наказания. Аресты религиозных активистов продолжались и в последующие годы. На сегодняшний день из 150 политзаключенных почти 80 - верующие. Этих людей преследуют по надуманным обвинениям. Мониторинги судебных процессов показывают, что против них нет достоверных доказательств. Руководителей арестовывают из-за их авторитета в религиозном сообществе, а других фигурантов - за поддержку своих лидеров", - рассказал Эльшан Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Давление на верующих продолжается и в тюрьмах, сказал он. "Лидера «Мусульманского единства» Талеха Багирзаде даже после того, как приговорили к 20 годам лишения свободы, в тюрьме периодически пытаются втянуть в различные провокации, подвергают физическим и моральным пыткам. Не согласно со здравым смыслом и бесчеловечное отношение к Абульфазу Буньядову, который в ходе Нардаранской операции 2015 года получил огнестрельные ранения уже после задержания. Несмотря на утрату способности самостоятельно передвигаться, суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Сегодня парализованный Буньядов стоит лицом к лицу со смертью", - заявил Гасанов.

"Кавказский узел" проследил историю конфликта, отмеченного протестами, арестами и кровавыми столкновениям, в статье "Нардаран", опубликованной в разделе "Справочник".

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".