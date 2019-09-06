Пятничный рейд силовиков у махачкалинской мечети прошел без задержаний

06 сентября 2019, 16:09

Сотрудники сразу трех районных отделений полиции приняли участие в проверке документов близ мечети "Тангим" в Махачкале, задержанных не было. Силовики заявили, что мероприятия не были связаны с религией.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики регулярно проводят пятничные рейды в районе махачкалинской мечети "Тангим". В марте представители мечети пожаловались в прокуратуру, после чего задержаний стало меньше, однако рейды не прекратились. 16 августа проверка коснулась не только взрослых, но и подростков. В рейде 30 августа участвовали не менее 50 силовиков.

Сегодня вблизи махачкалинской мечети "Тангим" прошел очередной рейд с участием 40 силовиков. Мобильные посты силовиков располагались в трех местах: при выезде из мечети по обе стороны улицы Омарова, а также при выезде из мечети, на улице Гагарина. Сотрудники силовых структур проверяли транспортные средства и водителей, выписывая их личные данные, передал корреспондент "Кавказского узла" с места проведения рейда.

Один из силовиков, участвовавших в рейде, пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что силовики выявляют тех, кто уклоняется от уплаты алиментов и находится в розыске.

По словам журналиста Идриса Юсупова, также присутствовавшего на месте проведения рейда, среди силовиков есть сотрудники сразу трех РОВД, что придает мероприятию общегородской уровень. Он отметил корреспонденту "Кавказского узла", что ранее в такиз рейдах участвовали сотрудники только одного районного отделения полиции. Задержаний сеголдня не было, добавил Юсупов.

Правозащитники считают рейды у мечети способом давления на салафитскую общину Дагестана и, с другой стороны, катализатором радикализации ее представителей. "Кавказский узел" подготовил хронику закрытия мечетей в Дагестане.