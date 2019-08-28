Комитет защиты журналистов призвал Азербайджан освободить Икрама Рагимова

28 августа 2019, 12:49

Голодающий в СИЗО азербайджанский журналист Икрам Рагимов пожаловался на головокружение и проблемы со здоровьем, рассказал его брат. Рагимов осужден за свою профессиональную деятельность, поэтому должен быть освобожден на сегодняшнем заседании апелляционного суда, сообщили 27 августа в Комитете защиты журналистов.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня суд в Баку признал главного редактора сайта Realliq.info Икрама Рагимова виновным в вымогательстве и назначил ему 5,5 года заключения. 7 августа он объявил голодовку, требуя объективного рассмотрения апелляции. 26 августа на 20-е сутки голодовки Рагимов сообщил, что не может самостоятельно передвигаться. Его родственники выразили надежду на реакцию посетивших журналиста врачей Красного Креста

Служба госбезопасности Азербайджана заявила, что дело Рагимова о шантаже было возбуждено по многочисленным жалобам. Журналист утверждает, что спецслужбы начали преследовать его после публикации открытого письма с критикой в адрес помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. "Союз за свободу политзаключенных Азербайджана" включил Рагимова в обновленный список политзаключенных 6 декабря 2018 года

Икрам Рагимов продолжает голодовку в Бакинском СИЗО-1, рассказал его двоюродный брат Галиб Гасанов. «Икрам вчера (27 августа) ближе к вечеру позвонил и сообщил, что продолжает голодовку. Он был вообще без сил. Говорил тихо и прерывисто. У него головокружения, ноги отказывают. Икрам сильно похудел», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Гасанов.

По его словам, сегодня, 28 августа, в 16.00 по местному времени (15.00 мск) состоится судебное заседание в Бакинском апелляционном суде. «Мы даже не знаем, как (Икрама) привезут (в суд). Единственная надежда на то, что суд, хотя бы по гуманитарным соображениям его освободит», - сообщил сегодня утром Гасанов.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту «Кавказского узла» заявили, что Рагимов находится в медицинско-санитарной части Бакинского СИЗО-1 под наблюдением врачей. По словам представителя ведомства, «каких-либо проблем со здоровьем у журналиста нет, он принимает жидкость».

В Пенитенциарной службе Азербайджана отрицают наличие проблем со здоровьем у Икрама Рагимова после начала голодовки. «Пока врачи никакого вмешательства не предприняли – у Икрама Рагимова серьезных проблем со здоровьем не возникало. Он использует все права, предоставленные законодательством, регулярно получает свидания с близкими, общается с ними по телефону», - сообщил 26 августа представитель ведомства.

Власти Азербайджана должны немедленно освободить журналиста Икрама Рагимова и прекратить преследование журналистов за их работу, говорится в заявлении Комитета защиты журналистов, распространенного вечером 27 августа.

«Икрама Рагимова не следовало сажать в тюрьму, и азербайджанские власти должны использовать рассмотрение его апелляционной жалобы как возможность исправить эту ошибку», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова координатора программы Комитета по Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид.

В заявлении организации также отмечается, что Рагимов был арестован после того, как «он опубликовал статью о коррупции». «Практика заключения в тюрьму независимых журналистов, разоблачающих коррупцию, должна быть прекращена», - указывается в заявлении Комитета.

Также в заявлении говорится, что власти Азербайджана должны «позволить Рагимову улучшить свое здоровье», после того оно ухудшилось из-за голодовки в СИЗО.

Напомним, что 22 июня Комитет защиты журналистов осудил власти Азербайджана за политически мотивированные аресты журналистов, в том числе Икрама Рагимова. Правозащитники потребовали от властей страны прекратить давление на свободу слова. "Власти Азербайджана неустанно проводят кампанию против независимых репортеров, которые разоблачают коррупцию, несправедливость и ложь, и усилили свою репрессивную тактику, используя обвинения в государственной измене", - заявила Гульноза Саид, координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии.

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