Правозащитники обвинили спецслужбы Азербайджана в преследовании журналистов

22 июня 2019, 06:30

Институт свободы и безопасности репортеров и находящийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов осудили власти Азербайджана за политически мотивированные аресты журналистов Икрама Рагимова и Полада Асланова. Они потребовали от властей страны прекратить давление на свободу слова и освободить всех находящихся в заключении представителей СМИ.

Как информировал "Кавказский узел", главный редактор сайта Realliq.info Икрам Рагимов находится под арестом с 27 октября 2018 года. 12 июня суд приговорил Рагимова к 5,5 годам лишения свободы. Главред двух азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов был задержан 12 июня по подозрению в шпионаже. Суд в Баку 14 июня решил заключить под стражу журналиста Полада Асланова сроком на 4 месяца.

Дело в отношении Икрама Рагимова возбуждено по многочисленным жалобам граждан, утверждает Служба госбезопасности Азербайджана. Главреду предъявлены обвинения в неоднократном вымогательстве путем шантажа. Рагимов заявил, что спецслужбы начали за ним слежку после публикации открытого письма с критикой в адрес помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. 6 декабря 2018 года "Союз за свободу политзаключенных Азербайджана" включил Рагимова в список политзаключенных. По данным Службы госбезопасности, Полад Асланов "проводил за пределами Азербайджана тайные встречи с сотрудниками иностранных спецслужб, подписывал чеки о получении денежных средств и на условиях регулярных денежных выплат был привлечен к тайному сотрудничеству". Супруга журналиста связала задержание с профессиональной деятельностью Асланова. Сам Асланов отверг обвинение в государственной измене.

Азербайджанский Институт свободы и безопасности и репортеров (ИСБР) выражает серьезное беспокойство тем, что два последних случаев арестов журналистов связаны с их уголовным преследованием со стороны спецслужб, говорится в заявлении института, распространенном 21 июня.

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана напрямую причастна к аресту и приговору к 5,5 годам тюремного заключения по сфабрикованным обвинениям в вымогательстве путем угроз главного редактора сайта realliq.info Икрама Рагимова, а также к задержанию "по сомнительным обвинениям" в государственной измене главного редактора и учредителя сайтов Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова, сказано в заявлении ИСБР.

"Тот факт, что ведущая спецслужба Азербайджана арестовывает журналиста по явно сфабрикованным обвинениям в мелком вымогательстве, вызывает много вопросов. В частности, почему министерство, которое должно вести борьбу с террором и другими серьезными преступлениями, нацеленными против госбезопасности, вовлекается в арест журналиста по явно чуждой ей компетенции ", - заявил исполнительный директор ИСБР Эмин Гусейнов.

Ещё больше вопросов вызывает тот факт, что в день оглашения приговора Рагимову, 12 июня, СГБ задержала другого журналиста, Полада Асланова также "по сфабрикованным, но уже более тяжким обвинениям в государственной измене". Спецслужбы Азербайджана с целью устрашения журналистского сообщества на примере Икрама Рагимова и Полада Асланова показывают всем представителям СМИ, что могут арестовать любого из них, обвинив в различных преступлениях - от мелкого вымогательстве до государственной измены, отмечает ИСБР.

"На фоне напряженной социальной экономической и политической обстановки в стране власти Азербайджана продолжают и усиливают атаки на неугодных представителей СМИ путем предварительной дискредитации и дальнейшего ареста", - резюмировал Гусейнов.

ИСБР считает "циничными" заявления властей Азербайджана о начале нового курса политических реформ на фоне увеличения различных обвинений против представителей СМИ".

"Заявленный курс реформ является не чем иным, как преднамеренной декорацией от властей, и нацелен на введение в заблуждение международного сообщества в преддверии подписания договора о стратегическом сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном", который позволит облегчить доступ властям Азербайджана к европейским и западным финансовым инструментам", - уверен ИСБР.

16 мая 2018 года Комитет Европарламента по внешним связям принял рекомендации по переговорам по всеобъемлющему соглашению между ЕС и Азербайджаном, согласно которым новое соглашение должно способствовать борьбе с коррупцией, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, а также быть направленным на прогресс в отношении основных свобод в этой стране. В июле 2018 года ЕС и Азербайджан завершили переговоры о приоритетах партнерства, в число основных направлений сотрудничества не была включена тема демократии и прав человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 апреля подписал указ "Об углублении реформ в судебно-правовой системе", в котором в целях "гуманизации политики наказания и декриминализации преступлений" рекомендовал Верховному суду и Генеральной прокуратуре принять участие в подготовке Минюстом ряда законопроектов.

ИСБР требует от властей Азербайджана немедленного освобождения всех арестованных и осужденных журналистов, включая Афгана Мухтарлы, Сеймура Хези, Эльчина Исмаиллы, Зию Асадли, Араза Гулиева, Икрама Рагимова и Полада Асланова. ИСБР призывает западных партнеров Азербайджана пристально отслеживать ситуацию и принципиально осудить новые нападки властей против свободы выражения, а также поддержать азербайджанское правозащитное сообщество, которое в последнее время из-за нехватки институциональных ресурсов не может своевременно реагировать на участившиеся нападки против представителей СМИ.

Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (КЗЖ) также призвал власти Азербайджана освободить журналистов Рагимова и Асланова и снять с них обвинения.

"Власти Азербайджана неустанно проводят кампанию против независимых репортеров, которые разоблачают коррупцию, несправедливость и ложь, и усилили свою репрессивную тактику, используя обвинения в государственной измене", - заявила Гульноза Саид, координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии.

"Власти Азербайджана должны немедленно освободить журналистов Икрама Рагимова и Полада Асланова и снять с них все обвинения", - добавила она.

В заявлении КЗЖ приводятся слова адвоката обоих журналистов Эльчина Садыгова о том, что его подзащитные отвергли обвинения. В частности, Садыгов сообщил КЗЖ, что Асланов отрицает обвинения и сказал, что они были предъявлены в отместку за критику журналистами должностных лиц. По словам Садыгова, журналист готовился опубликовать расследование предполагаемой коррупции в сфере туризма с участием высокопоставленных правительственных чиновников.

Генеральная прокуратура Азербайджана в Баку не ответила на запрос КЗЖ, направленный по электронной почте с просьбой прокомментировать дела против журналистов.

Супруга Асланова Гюльмира Асланова сообщила, что на днях должна быть рассмотрена апелляция на арест ее мужа.

"Я убеждена, что Полад не виновен. Он писал о том, как сотрудники спецслужб вымогали взятки у руководителей туристических компаний, отправляющих паломников в святые места в Мешхед (Иран) и Кербелу (Ирак). Полад также писал о других фактах коррупции, взяточничестве, монополиях, подавлении прав человека, пытках над заключенными. Очевидно, его арест связан именно с этими публикациями", - сказала Гюльмира Асланова корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Садыгов в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" подтвердил информацию об обжаловании решения об аресте Полада Асланова. Защита также подала апелляцию на приговор журналисту Рагимову. От подробных комментариев адвокат воздержался, отметив, что защита изложит свою позицию на предстоящих апелляционных разбирательства.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями центра общественных связей СГБ.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".