Азербайджанский журналист заподозрен в госизмене

13 июня 2019, 21:20

Главред двух азербайджанских интернет-изданий Полад Асланов задержан по подозрению в шпионаже, сообщила служба Госбезопасности. Супруга журналиста связала задержание с профессиональной деятельностью Асланова.

О задержании учредителя и главного редактора сайтов xeberman.com и press-az.com Полада Асланова сообщил сегодня Центр общественных связей Службы государственной безопасности Азербайджана. По данным спецслужб, Асланов "проводил за пределами Азербайджана тайные встречи с сотрудниками иностранных спецслужб, подписывал чеки о получении денежных средств и на условиях регулярных денежных выплат был привлечен к тайному сотрудничеству" (перевод корреспондента "Кавказского узла").

"В ходе следствия были собраны многочисленные материалы о сотрудничестве Асланова с представителями иностранных спецслужб, направленном против интересов государственной безопасности Азербайджана. Сам Асланов подробно информировал о совершенных им преступных деяниях", - утверждается в сообщении СГБ.

Кроме того, журналист заподозрен в том, что согласился по заданию иностранных спецслужб распространять в СМИ и социальных сетях статьи, направленные против азербайджанского государства и преследующие цель "подорвать авторитет правоохранительных органов Азербайджана и их законной деятельности". По данным спецслужб, Асланов также познакомил ряд журналистов с сотрудниками иностранных спецслужб с целью их сотрудничества.

Против Асланова возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", журналисту грозит заключение вплоть до пожизненного. Со спецслужбами какой страны он, по мнению СГБ, сотрудничал, в сообщении не уточняется.

Супруга журналиста Гюльмира Асланова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что их задержали 12 июня около 11.00 (10.00 по мск) на Биласуварском погранично-пропускном пункте при выезде в Иран. При этом с супругами была и их малолетняя дочь. "Нас сначала остановили на паспортном контроле под предлогом «проблем в системе». Через несколько минут нас повторно отвели в комнату проверок. У нас отобрали мобильные телефоны. Когда мы спросили о причинах такого обращения, меня вывели из комнаты. Спустя полчаса прибыли трое сотрудников Биласуварского районного отдела СГБ. Нас забрали в это учреждение", - рассказала Асланова.

Из райотдела СГБ их отвезли в Баку, в центральное административное здание этого ведомства. "Спустя два часа меня с ребенком привезли домой и на основе судебного решения провели обыск. Забрали компьютер, дата-карту, документы, фотоаппарат, видеокамеру и другие электронные носители. Обыск был произведен и у моей свекрови. Там забрали одну книгу, которая не принадлежит Поладу, старую телефонную карту, мобильный телефон его матери. Потом меня вновь отвезли в СГБ и допрашивали четыре-пять часов, отпустили в половину первого ночи", - отметила Гюльмира Асланова.

Она связывает задержание мужа с его журналистской деятельностью. "Год назад Аслана в 29-летнем возрасте неожиданно призвали в армию - несмотря на то, что он был признан негодным к службе из-за гипертонической болезни и закупоривания кровеносных сосудов. Причем его отправили служить в самое отдаленное место – Нахичеванскую автономную республику, с суровыми климатическими условиями. Он отслужил, вернулся, продолжил работу, и вот теперь его арестовали", - сказала Асланова.

По ее словам, семья пока не заключила договора с адвокатом, но намерена привлечь Эльчина Садыгова, который специализируется на защите прав журналистов.

Юрист Института права медиа Халид Агалиев затруднился прокомментировать задержание Полада Асланова. "Я не знаком его журналистской деятельностью. Уже после информации о задержании Полада Асланова я просмотрел возглавляемые им сайты. Они ничем не примечательны. Сам он, говорят, верующий - такое впечатление складывается и по его профилю в Facebook. Однако контент сайтов не отличается какой-то особой религиозной направленностью. Это обычные новостные сайты, таких у нас много десятков. Есть критика власти, но она больше касается отдельных высокопоставленных чиновников, а не политического руководства. Часть материалов правозащитного характера - информация о пытках в местах заключения, в том числе над осужденными исламистами. Но, опять-таки, такие материалы публикуют десятки сайтов. Вероятно, картина прояснится через некоторое время, когда к защите приступит адвокат, привлеченный семьей задержанного", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".