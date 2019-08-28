Совет тейпов Ингушетии пожаловался на давление властей

28 августа 2019, 02:51

Встречу адвокатов с родными арестованных ингушских активистов пришлось проводить на улице. Участников встречи не пустили в помещение, где планировалось мероприятие, рассказал и.о. главы Совета тейпов.

Как писал "Кавказский узел", глава Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов был арестован по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти после участия в мартовском митинге в Магасе. 2 июля Правозащитный центр "Мемориал" признал Малсага Ужахова и еще четырех лидеров протестов политзаключенными. 23 августа Верховный суд Ингушетии признал незаконным решение Магасского райсуда о штрафе в 10 тысяч рублей Ужахову.

В конце мая решением министерства юстиции деятельность Совета тейпов ингушского народа была приостановлена на три месяца. Временный глава организации Мурад Даскиев заявил, что Совет тейпов не намерен прекращать работу. Ранее сам Даскиев был задержан в Магасе, на него составили административный протокол о распространении недостоверной общественно значимой информации с угрозой для правопорядка и безопасности. Сам Даскиев связал свое преследование с публикацией 8 мая на сайте Совета тейпов обращения к депутатам парламента Ингушетии. Виновным себя он не признает. 29 июля суд в Назрани оштрафовал Даскиева на 15 тысяч рублей.

Встреча адвокатов арестованных активистов и их родственников, организованная Советом тейпов, прошла 27 августа на берегу реки Асса в селе Нестеровская, передает корреспондент "Кавказского узла".

Мероприятие открыл исполняющий обязанности председателя Совета тейпов Мурад Беков. Он пожаловался, что совет не может найти место для проведения совещаний. "Нас отовсюду выгоняют… мы скитались по чужим дворам, сегодняшнее заседание проводим тут", - рассказал он. "С нами разговаривают языками повесток, власти нас не слышат», - пожаловался Беков.

Представитель Совета Тейпов Дауд Кодзоев также указал на препятствия, чинимые властями. "Люди собрались, чтобы обсудить вопрос заключенных. Нам не дают собраться нигде, пришлось тут на поляне собраться. Никуда нас не пускают, нет помещения для проведения совещаний», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На встрече присутствовали адвокаты Джабраил Куриев, Вадим Клювгант, Магомед Беков, Магомед Абубакаров, Джабраил Куриев и Билан Дзугаев, ведущие дела арестованных активистов.

После мартовских протестов в Магасе в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям, в отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. 26 августа стало известно, что следствие смягчило обвинение арестованным после митинга в Магасе Зелимхану Томову и Магомеду Оздоеву.

Изначально встречу планировалось провести в доме отдыха в селе Мужичи, но потом участникам не разрешили это сделать, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Джабраил Куриев.

По его словам, на подъездах к селу Мужичи были выставлены усиленные посты, бронетехника, УАЗы, машины выборочно останавливали и проверяли документы, однако задержанных не было.

Куриев пояснил, что встреча носила информационный, а не резолюционный характер. "Встреча состоялась по инициативе Совета тейпов, обсуждались острые вопросы," - сказал он. По словам адвоката, на мероприятии присутствовали родные арестованных после протестов в Магасе. "Будучи не юристами, родственникам трудно понять, в чем обвиняют их родных, и почему они так долго находятся под стражей", - рассказал он.

Адвокат Калой Ахильгов подтвердил, что "встреча больше носила характер отчета о проделанной работе".

"Думаю, такие встречи необходимы, особенно для родственников [...] Это первая такая встреча, со времени возбуждения уголовных дел", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Хотел что-то конкретное услышать от адвокатов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник встречи Ахмед. Однако про нарушения в делах ничего не рассказали, пожаловался он.

Напомним, 26 марта жители Ингушетии, требовавшие отмены соглашения о границе и отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками утром 27 марта. Только за первые девять дней после мартовских протестов число задержанных в Ингушетии достигло 40. Информацию о последующих задержаниях и арестах активистов "Кавказский узел" публикует в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".