Малсаг Ужахов оправдан по делу об октябрьских митингах в Магасе

24 августа 2019, 05:50

Верховный суд Ингушетии признал незаконным решение Магасского райсуда, который назначил штраф в 10 тысяч рублей главе Совета тейпов Малсагу Ужахову после протестных митингов в октябре 2018 года. Это уже второе решение райсуда по административным делам Ужахова, отмененное в вышестоящей инстанции.

Как сообщал "Кавказский узел", Магасский суд пытался дважды привлечь Ужахова к административной ответственности после протестных митингов в октябре 2018 года. 24 октября магасским судом было вынесено постановление о штрафе, затем суд своим постановлением от 6 ноября 2018 года признал виновным Малсага Ужахова в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.20.2 КоАП с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 10 000 рублей, пояснил адвокат Малсага Ужахова Джабраил Куриев. 3 июля Верховный суд Ингушетии отменил одно из решений о привлечении главы Совета тейпов Малсага Ужахова к административной ответственности за участие в октябрьских протестах в Магасе. Ингушские старейшины связали оправдание Ужахова с отставкой Евкурова.

Верховный суд республики рассмотрел жалобу защиты на решение Магасского райсуда в отношении главы Совета тейпов Малсага Ужахова 21 августа, рассказал 23 августа корреспонденту «Кавказского узла» сообщил адвокат Джабраил Куриев. В результате Верховный суд признал решение суда первой инстанции незаконным и постановил производство по делу прекратить за отсутствием в действиях Ужахова состава административного правонарушения.

Адвокат пояснил, что в постановлении суда первой инстанции говорилось, что в материалах дела не содержатся сведений о том, что Ужахов выполнял на этом митинге определенные организаторские функции по проведению мероприятия.

«Казалось бы, раз нет таких сведений, значит человек невиновен и производство по делу в отношении Ужахова следует прекратить. Однако суд решил, что хоть мой подзащитный не принимал участия в организации и проведении мероприятия, но был активным участником митинга. Поэтому суд решил переквалифицировать действия Малсага Ужахова на ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Защита заявила ходатайство о том, что никакого административного правонарушения не было, опираясь на видеоматериал, на котором четко видно, что Ужахов находится вдали от митингующих. Районный суд оставил без внимания доводы защиты», - сказал Куриев.

Верховный суд Ингушетии, ознакомившись с материалами дела, пришел к выводу, что действия Ужахова ограничились присутствием на митинге и не представляли угрозы сотрудникам силовых структур.

«Следует признать, что суд, формулируя свое решение о виновности Малсага Ужахова в совершении административного правонарушения, ничем этот вывод не мотивировал, не привел убедительных доводов и не указал, какие конкретно противоправные действия он совершал... Таким образом, выводы суда о том, что Ужахов совершал противоправные действия … являются необоснованными», - говорится в постановлении Верховного суда Ингушетии (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

«Постановление Магасского районного суда от 6 ноября 2018 года не может быть признано законным и подлежит отмене, а производство по данному делу об административном правонарушении прекратить за отсутствием в действиях Ужахова состава административного правонарушения. Жалобу адвоката удовлетворить».

Напомним также, что после участия в мартовском митинге в Магасе глава Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов был арестован по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. 2 июля Правозащитный центр "Мемориал" признал Малсага Ужахова и еще четырех лидеров протестов политзаключенными.

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