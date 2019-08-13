Разрушение фамильных башен привело к акции протеста в Сванетии

13 августа 2019, 05:21

Местные жители провели акцию протеста, на которой потребовали от властей заняться реставрацией разрушившихся фамильных башен в селе Меркмели. Старинное здание приведут в порядок до конца года, заявил представитель Национального агентства по защите культурного наследия Грузии.

28 июля в сванской общине Ушгули Местийского района обрушилась старинная фамильная башня рода Чаркселиани, передает со ссылкой на директора Национального агентства по защите культурного наследия страны Николоза Антидзе "Новости Грузия". По словам главы ведомства, во время происшествия никто не пострадал.

Жители Местии 12 августа перекрыли дороги, потребовав от властей обратить внимание на обрушение двух верхних уровней башни, сообщила телекомпания "Рустави 2". По их словам, после инцидента власти не озаботились восстановлением памятника истории. Активисты потребовали, чтобы на место разрушений были направлены специалисты, которые бы обследовали старинные здания и занялись их реконструкцией.

"Мы должны сохранять наше историческое и культурное наследие, башни Сванетии разрушаются, а у населения нет ресурсов и знаний для их спасения", - заявил в телеэфире местный житель, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Архитектурный ансамбль, расположенные в общине Ушгули, является ценным архитектурно-историческим памятником, во многом благодаря которому Верхняя Сванетия была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В селе сохранились традиционные сванские дома-башни, говорится в справке на сайте Travelgeorgia.

Разрушенная башня подлежит восстановлению, передает со ссылкой на директора Национального агентства по защите культурного наследия страны Николоза Антидзе Общественный вещатель Грузии.

Руководитель службы по связям с общественностью ведомства Бека Барамидзе заявил журналистам, что агентство попытается начать восстановление объекта как можно быстрее. По его словам, с этой целью будет объявлен электронный тендер на "экстренное восстановление", и основные работы завершатся до конца текущего года. Барамидзе рассказал, что башня Чаркселиани признана "объектом культурного наследия, находящимся в критическом состоянии".

"Кавказский узел" также писал, что в апреле глава информационного центра туризма грузинского города Гори Кетеван Иардалашвили предложила восстановить демонтированный в 2010 году памятник Иосифу Сталину для того, чтобы увеличить число туристов.