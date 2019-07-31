Пользователи соцсетей подвергли критике власти Чечни за публичные извинения подростка

31 июля 2019, 13:45

Телерепортаж о 16-летнем подростке, который просит прощения за критику властей Чечни, сочли неэтичным пользователи соцсетей. Они выразили поддержку герою телесюжета, заверив, что не считают его вынужденные извинения унижением.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля ЧГТРК "Грозный" показала 47-минутный спецрепортаж, в котором 16-летний подросток сквозь слезы попросил прощения за критику в адрес властей Чечни, опубликованную в соцсетях. Подростка публично отчитал муфтий Чечни Салах Межиев, а родственники подростка покаялись в недосмотре за ним.

Цель этого репортажа - устрашение чеченской молодежи и потенциальных критиков режима Кадырова, указали опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды. Ранее власти Чечни не вынуждали подростков извиняться в телеэфире, подчеркнул блогер Тумсо Абдурахманов.

Сочувствие подростку выразил 26 июля автор записи на странице паблика "Карфаген" в соцсети "ВКонтакте". Паблик позиционирует себя как "молодежное сообщество" и насчитывает 20,5 тысячи подписчиков.

"Им (героем телесюжета) двигал юношеский максимализм и отсутствие жизненного опыта. Из-за чего он не задумывался о пользе и вреде своих действий, тем более без использования методов конспирации. Он ошибся, и его поставили в такое положение, и неизвестно, что с ним делали и чем запугали", - высказал свое мнение автор записи, добавив, что "этот парень не унижен, как бы его ни пытались унизить".

Пост, по состоянию на 13.45 мск 31 июля, набрал 19 тысяч просмотров и 232 отметки "нравится". Авторы многих комментариев выразили возмущение телесюжетом ЧГТРК.

"Я понимаю, может, он и виноват. Но, люди, зачем парня позорить на всю страну, ведь он молодой ещё", - написал, в частности, Беслан Басаев. "Зачем так унижать 15-летнего парня", - согласился Ахмад Айдамиров.

"Если он читает эти комментарии, он должен знать, что он не унижен, и мы не считаем его униженным. Он просто говорил правду", - поделился мнением Akraman Ginaev.

"Приставь к голове человека оружие, и он скажет все, что ты захочешь", - иронически заметил So Vu.

Пользователь Арсений Андреев поинтересовался, что именно говорит подросток на видео. "Чего там переводить, просит прощения", - ответил Emin Idrisov. "Я в шоке. Это нормально у вас?" – удивился Арсений Андреев. "Я бы так не сказал, но, кажись, да. Теперь да, к сожалению", - написал в ответ Emin Idrisov.

"Я, конечно, не рад тому, что случилось с этим парнем, но нужно следить за собой и не разрешать себе то, что плохо обернется", - прокомментировал Ислам Кондаров.

"Каждый совершает ошибки. Он тоже это совершил и покаялся. Совершать и не покаяться - вот что самое ужасное", - высказала свое мнение Милана Ибрагимова.

Сочувственные комментарии оставили и пользователи YouTube под видео "Подросток в Чечне 46 минут извинялся за камменты в Инсте". "Парня жаль искренне. Это доказывает, что любого человека можно сломать. Любой национальности", - написал пользователь Maksim Batin. "К сожалению, в России до сих пор нет свободы слова, а демократии тем более", - выразил свое мнение Alex Prof.

Напомним, что правозащитники еще в конце 2015 года констатировали, что принуждение критиков кадыровского режима к извинениям приобретает системный характер. 21 января 2019 года чеченский министр Джамбулат Умаров предложил завести в республиканских СМИ специальные рубрики для покаяний, чтобы жители Чечни отвечали "за свои слова и поступки" в соцсетях. Позднее власти Чечни заверили, что слова Умарова были неверно интерпретированы. Сюжеты с покаяниями и так регулярно появляются на телевидении, указали тогда местные жители.

К публичным извинениям приводит не только критика властей, но и жалобы на коррупцию и произвол чиновников в Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и нападках Кадырова на оппозицию "Кавказский узел" размещаетна тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

