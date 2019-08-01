В Нагорном Карабахе начался ремонт трассы к прифронтовым селам

01 августа 2019, 04:30

Дороги, ведущие к селам, сильно пострадали во время апрельской войны от разрывов снарядов. Ремонт трассы будет способствовать возвращению жителей Талиша в их дома, откуда они были эвакуированы более трех лет назад, рассчитывают власти Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", село Талиш в Мартакертском районе до обострения конфликта в апреле 2016 года находилось в трех километрах от линии соприкосновения войск, в настоящее время это расстояние сократилось примерно до одного километра. Во время апрельской войны Талиш подвергался артобстрелам, были разрушены школа, детский сад, больница, здание администрации, два Дома торжеств и примерно треть жилых домов. В декабре 2016 года власти Нагорного Карабаха совместно со всеармянским фондом "Айастан" начали восстановление села. К 1 сентября 2018 года власти обещали завершить строительство школы, детсада и поврежденных обстрелами жилых домов, а также благоустроить улицы, чтобы жители, в том числе семьи с детьми, смогли вернуться в село.

До апрельской войны 2016 года в Талише проживали более 125 семей, почти 600 человек. В ночь на 2 апреля жители селя были эвакуированы. Некоторые из эвакуированных переехали в Армению. Семьям, оставшимся в Нагорном Карабахе, власти предоставили временное жилье в поселении Алашан.

Капитальный работ дороги, ведущей от трассы Варденис – Мартакерт к приграничному селу Матагис, в котором живет около 700 человек, финансируется Всеармянским фондом «Айастан».

Планируется, что на втором этапе работ будет отремонтирована дорога от Мадагиса до села Талиш, сообщил 31 июля корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства градостроительства Нагорного Карабаха.

«Протяженность дороги до села Магис составляет 10,7 километров. Дорога будет полностью асфальтирована. Работы завершатся до конца текущего года», - заверил министр градостроительства Нагорного Карабаха Карен Шахраманян, выступая в эфире Общественного телевидения.

«Планируется, что автодорога, связывающая Мадагис с селом Талиш протяженностью более 8 километров, будет капитально отремонтирована в следующем году», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минградстроя Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

Дорога жизненно важна для приграничных сел

Дорога давно нуждалась в ремонте, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор школы села Мадагис Гегам Агаджанян.

«Мы давно ждали, чтоб дорогу в наше село привели в порядок. Тем более, во время апрельской войны 2016 года дорога сильно пострадала от снарядов. В первую очередь, обустроенная дорога необходима для жителей села. Родные и близкие будут часто приезжать к нам – не всякая машина могла приехать в Мадагис. Кроме того, автомобили не будут раньше времени выходить из строя», - сказал Агаджанян.

Он отметил, что дорога рядом со школой Мадагиса уже заасфальтирована. «Первого сентября дети придут в школу не по пыльной и ухабистой дороге, а заасфальтированной и чистой», - пояснил Гегам Агаджанян.

«Для талишцев жизненно важно, чтоб дорога от Мадагиса в Талиш также была отремонтирована», - сказал корреспонденту руководитель общины Талиш Вилен Петросян. По его мнению, обустроенная, заасфальтированная дорога будет способствовать возвращению людей в Талиш. Глава общины пояснил, что, жители Талиша еще не вернулись в свои дома.

На сегодня в общине Талиш заново построены и меблированы школа, детский сад, здание администрации, дом торжеств. Также построены или отремонтированы 45 жилых дома, которые сильно пострадали в ходе апрельской войны. Администрация района поможет жителям с переездом в село, добавил глава общины.