Решение ЕСПЧ не облегчило положение геев в Сочи

25 июля 2019, 04:45

Решение Евросуда о признании незаконным отказа в регистрации организаций ЛГБТ-активистов в ряде городов России, в том числе и Сочи, позволит в дальнейшем создавать подобные сообщества в России, заявил один из истцов. При этом Сочи относится к числу городов, где секс-меньшинства не чувствуют себя в безопасности, рассказали представители ЛГБТ.

Как информировал "Кавказский узел", в 2013 году активист Николай Алексеев оспорил решение администрации Сочи, которая запретила проведение шествия и пикета ЛГБТ-активистов. На акции, в частности, планировалось озвучить призыв соблюдать права граждан на открытие "Дома гордости - Прайд-хауса" в Сочи во время Олимпийских игр в феврале 2014 года. 16 июля 2019 года Европейский суд по правам человека объявил дискриминационным отказ властей зарегистрировать организацию ЛГБТ-активистов "Сочи Прайд-хаус". Евросуд указал, что отказы в регистрации подобных организаций являются дискриминацией "на основании сексуальной ориентации".

В разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле" опубликован полный текст Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ЛГБТ-активист, один из авторов жалобы в ЕСПЧ Николай Алексеев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что "Сочи Прайд-хаус" не ведет никакой деятельности, потому что создавалась на время Олимпиады в Сочи 2014 года, чтобы привлечь внимание российской и мировой общественности к проблемам ЛГБТ-сообщества в России.

Принятые решения ЕСПЧ дают возможность после того, как решение вступит в силу, создавать и регистрировать сообщества, и "этим правом ЛГБТ-активисты будут несомненно пользоваться", сказал Алексеев.

Алексеев оценил Сочи как город, не приемлющий представителей ЛГБТ-сообщества. "Хотя на курорт приезжают все, но чувствовать себя в безопасности пары, созданные сексуальными меньшинствами, не могут", - считает ЛГБТ-активист.

Представители ЛГБТ-сообщества в Сочи на условиях анонимности сообщили "Кавказскому узлу", что чувствуют себя совершенно незащищенными, поэтому скрывают свою ориентацию.

«Я - гей. Никому об этом не говорю. Ни родителям, ни на работе. Работаю официантом. Встречаться однополым парам в Сочи открыто опасно и негде. Был ресторан на Приморской, но он закрылся. Причину не знаю, но, видимо, под давлением властей», - сказал молодой человек Сергей.

Женщина по имени Олеся рассказала, что живет в паре с подругой, ведет совместное хозяйство уже 5 лет и хотела бы зарегистрировать свои отношения, но это невозможно. «Мы вынуждены скрывать наши отношения, иначе лишимся всего. Общество не приемлет однополые браки. Это очень тяжело морально», - сказала она.