ЕСПЧ счел незаконным отказ зарегистрировать ЛГБТ-организацию в Сочи

16 июля 2019, 14:02

Европейский суд по правам человека сегодня объявил дискриминационным отказ властей зарегистрировать организацию ЛГБТ-активистов "Сочи Прайд-хаус".

Как писал "Кавказский узел", в 2013 году активист Николай Алексеев оспорил решение администрации Сочи, которая запретила проведение шествия и пикета ЛГБТ-активистов. На акции, в частности, планировалось озвучить призыв соблюдать права граждан на открытие "Дома гордости - Прайд-хауса" в Сочи во время Олимпийских игр в феврале 2014 года.

Европейский суд по правам человека признал незаконным отказ российских властей зарегистрировать три ЛГБТ-организации, в том числе "Сочи Прайд-хаус". Суд пришел к выводу, что российские власти нарушили ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство), ст. 11 (свобода собраний и объединений) и ст. 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции по защите прав человека. ЕСПЧ указал, что отказы в регистрации организаций являются дискриминацией "на основании сексуальной ориентации", сообщает "Интерфакс".

В разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле" содержится полный текст Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Истцами по делу "Жданов и другие против РФ" выступили граждане России Александр Жданов, Николай Алексеев, Кирилл Непомнящий и Александр Наумчик. ЕСПЧ присудил Жданову компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч евро, а Непомнящему и Наумчику - по 13 тысяч евро, говорится в решении, опубликованном сегодня на сайте суда. Николая Алексеева в списке тех, кому присуждена компенсация морального вреда, ЕСПЧ не указал.

Учредители общественной организации "Сочи Прайд-хаус" обратились в ЕСПЧ 20 августа 2012 года. Они пожаловались на отказ властей зарегистрировать организацию. Минюст России ранее отказался регистрировать организацию, в частности, из-за наличия в названии иностранных слов, к которым можно подобрать русскоязычные аналоги, сообщил 20 августа 2012 года "Югополис".

Активисты Николай Алексеев, Кирилл Непомнящий и Александр Наумчик обжаловали это решение, однако районный суд в Краснодаре признал отказ в регистрации законным, а Краснодарский краевой суд отказался рассмотреть апелляционную жалобу, уточнило издание.