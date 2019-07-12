12 июля 2019, 21:59

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора "Рустави 2"

Виноградари из Кахетии перекрыли сегодня дорогу, а затем собрались у здания "Рустави 2", протестуя против призыва руководителя телекомпании Ники Гварамии отказаться от экспорта вина и воды в Россию. Активисты потребовали от Гварамии публично извиниться за оскорбительные выражения.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 июля несколько сотен людей устроили акцию протеста перед офисом телекомпании "Рустави 2" в Тбилиси. Поводом для этого стало выступление в прямом эфире "Рустави 2" журналиста Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его родителей. Власти Грузии осудили слова Габунии. Гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что не станет увольнять Габунию. В свою очередь, акционеры телекомпании отказались уволить Нику Гварамию.

После заявлений Габунии депутаты Госдумы России в дополнение к запрету на авиасообщение между Грузией и Россией предложили запретить ввоз грузинского вина и воды, а также ограничить денежные переводы. Соответствующее обращение они направили на утверждение в российское правительство. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти России не реагировать на действия "радикальных сил в Грузии". Запрет на ввоз в Россию грузинского вина может привести к снижению экспорта на 200 миллионов долларов в год, эти потери повлияют и на курс лари, заявили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские экономисты.

10 июля в передаче "Акценты недели" на телеканале "Рустави 2" его директор Ника Гварамия осудил производителей грузинских вин и минеральных вод за то, что они боятся российских санкций, не надеясь выйти на новые рынки сбыта. "Мы должны говорить, что Путин хороший, только для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию «Боржоми», вино и «Набеглави»? Мочиться я хотел на все три, плевать на это. Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект?" - заявил Гварамия.

При этом он дал понять, что не собирается просить извинений за скандальный монолог ведущего телекомпании Георгия Габунии, информировали сегодня "Новости-Грузии".

Несколько десятков жителей Кахетии, недовольных заявлениями Гварамии, собрались сегодня на Гомборском перевале и на полчаса перекрыли дорогу Вазиани - Гомблори - Телави. Большая часть протестующих - виноградари. По их словам, Гварамия оскорбил грузинское вино и их винодельческий регион, сообщил на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

После этого виноградари из Телави и Гурджаани собрались у здания телекомпании "Рустави 2". Они развернули плакаты и потребовали от Гварамия публичных извинений, информировало издание.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров 8 июля заявил, что президент и премьер-министр Грузии обязаны извиниться перед Путиным и всей Россией за слова Георгия Габунии. Он призвал "ввести самые жесткие санкции" против Грузии.

"Кавказский узел" подготовил справку "Главное о протестах в Грузии – 2019". Новости о проходящих с 20 июня акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"Гражданин Армении арестован после столкновений в Тбилиси", "Оппозиция пригрозила перекрыть улицы Тбилиси", "Протестующие в Тбилиси потребовали освободить задержанных демонстрантов". 

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