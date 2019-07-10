Гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия получил поддержку акционеров телеканала

10 июля 2019, 22:22

Акционеры грузинской телекомпании "Рустави 2" отказались уволить генерального директора Нику Гварамию после скандала с журналистом Георгием Габунией, оскорбившим президента России Владимира Путина. Жалоба совладелицы телекомпании Нино Нижарадзе является абсурдной, заявила юрист Тамта Мурадашвили.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 июля несколько сотен людей устроили акцию протеста перед офисом телекомпании "Рустави 2" в Тбилиси. Поводом для этого стало выступление в прямом эфире "Рустави 2" журналиста Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его родителей. Президент и премьер-министр Грузии, а также МИД республики назвали высказывания Габунии "провокацией". После начала акции протеста канал на несколько часов прервал вещание, возобновив его утром 8 июля.

Генеральный директор "Рустави 2" Ника Гварамия 9 июля заявил, что не будет увольнять журналиста Георгия Габунию. Габуния своими заявлениями не нарушал законодательства, однако лексика, которую он употребил, неприемлема, сказал "Кавказскому узлу" эксперт "Грузинского института европейских ценностей" Мамука Жгенти. Инцидент с высказываниями Габунии можно считать исчерпанным, так как на него отреагировали первые лица Грузии, считает руководитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили.

Увольнения Ники Гварамии потребовала Нино Нижарадзе, которая владеет девятью процентами доли телекомпании.

"Сторона Нижарадзе одним из аргументов в пользу увольнения директора называла редакционную политику. На голосовании эту идею кроме самой Нижарадзе никто не поддержал", - сказано в распространенном сегодня сообщении телеканала, на которое сослался ТАСС.

Решение совладельцев телекомпании не увольнять генерального директора "не было неожиданным, так как партнеры всегда придерживаются единого мнения", сказал сегодня адвокат Нижарадзе Георгий Кавлашвили.

"Ника Гварамия заявил, что отстранение Габунии от работы на два месяца - это максимум, что можно было сделать. [...] Мы считаем, что из-за инцидентов руководство канала должно быть наказано", - цитирует слова адвоката РИА "Новости".

Жалоба Нижарадзе о том, что из-за заявлений Габунии и Гварамии цена ее доли понизилась, является абсурдной, отметила юрист телекомпании Тамта Мурадашвили.

По ее словам, Нижарадзе раскритиковала редакционную политику, заявив, что "мы оппозиционный канал и не сообщаем о позитивных действиях правящих властей".

"Та, чью собственность я защищаю, собирается меня уволить из-за редакционной политики", - заявил Гварамия, чьи слова сегодня привел "Sputnik-Грузия".

Заявления Георгия Габунии могут быть его личной инициативой "для самопиара" или "желание создать информационную защиту перед судебным процессом против "Рустави 2", сказал "Кавказскому узлу" политолога Гела Васадзе. В августе 2015 года бизнесмен Кибар Халваши обратился в суд с требованием передать ему активы телекомпании "Рустави 2". 2 марта коллегия Верховного суда Грузии удовлетворила иск Халваши. Компания обжаловала решение в Европейском суде по правам человека, и 3 марта Страсбургский суд приостановил исполнение приговора на срок до 8 марта. Европейский суд принял к рассмотрению иск по делу "Рустави 2". 2 июля 2019 года Министерство Юстиции Грузии сообщило, что ЕСПЧ намерен вынести свое решение по делу "Рустави 2" 18 июля.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров 8 июля заявил, что президент и премьер-министр Грузии обязаны извиниться перед Путиным и всей Россией за слова журналиста Георгия Габунии в эфире "Рустави 2". Он призвал "ввести самые жесткие санкции" против Грузии.

"Кавказский узел" подготовил справку "Главное о протестах в Грузии – 2019". Новости о проходящих с 20 июня акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".