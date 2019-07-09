Грузинские аналитики назвали исчерпанным инцидент с Габунией

09 июля 2019, 03:23

Георгий Габуния, оскорбивший в прямом эфире телекомпании "Рустави 2" Владимира Путина, не нарушал законодательства, однако лексика заявления неприемлема, заявил эксперт "Грузинского института европейских ценностей" Мамука Жгенти. Инцидент с высказываниями Габунии можно считать исчерпанным, так как на него отреагировали первые лица Грузии, отметил руководитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 7 на 8 июля несколько сотен людей собрались перед зданием "Рустави 2" с требованием извинений за то, что ведущий телепрограммы "Постскриптум" Георгий Габуния в эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. Президент и премьер-министр Грузии назвали высказывания Габунии "провокацией". Гендиректор телекомпании Ника Гварамия объявил, что канал временно прекращает вещание, пока не будет обеспечена "полная безопасность" "Рустави 2". Днем 8 июля телекомпания возобновила вещание в обычном режиме.

Министерство иностранных дел Грузии осудило заявление телеведущего Георгия Габунии, назвав его "провокацией", направленной на усиление напряжения "и без того сложных грузино-российских отношений". В своем заявлении МИД призвал международное сообщество и международные организации, работающих в направлении свободы слова СМИ, дать оценку действий телекомпании и конкретного журналиста, который "грубо пренебрег международными профессиональными стандартами и нормами".

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" в своем заявлении от 8 июля указала, что произошедшее на "Рустави 2" демонстрирует, что телекомпания стала "партийной машиной" оппозиционной партии "Единое национальное движение" и Михаила Саакашвили, и "частью войны", которую они ведут "много лет против интересов Грузии и народа".

"Общество уже привыкло к мату в прямом эфире, в том числе и в адрес лидера партии Бидзины Иванишвили. Однако мат в адрес могил предков выходит за цивилизованные рамки", - говорится в заявлении партии, опубликованном 8 июля (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Партия назвала произошедшее "тяжелейшей политической провокацией" и новой попыткой государственного переворота.

Высказывание Габунии не являются признаком проявлений эмоций или невоспитанности, а "спланированная тяжелейшая провокация против Грузии и грузинского народа", заявила в эфире телекомпании "Имеди" лидер оппозиционной партии "Объединенное демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

"Я уверена, что за этой провокацией стоит Михаил Саакашвили. Необходимо расследовать, кто стоял за этой провокацией, что было запланировано и должно быть соответствующее реагирование", - сказала она.

Михаил Саакашвили после слов Георгия Габунии написал на своей странице в Facebook, что телеведущий "использует методы российского ТВ". "На нашей стороне правда, и передавать правду нужно в цивилизованной форме! Эпатаж и истеричность только навредит нашему делу", - написал он.

Эксперты назвали исчерпанным конфликт вокруг высказываний Габунии

Грузинские эксперты сомневаются, что из-за высказываний Габунии у "Рустави 2", которая является частной телекомпанией, могут быть серьезные последствия.

Габуния не нарушал законодательства, сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Грузинского института европейских ценностей" Мамука Жгенти.

"Габуния высказал свою собственную позицию, имея на это полное право. Однако сама телекомпания высказалась против этой лексики и отмежевалась от этого заявления. Лексика заявления неприемлема ни для телевидения, ни для личных отношений", - сказал он.

Гендиректор телекомпании Ника Гварамия после выступления Габунии заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, но при этом разделяет позицию телеведущего.

При этом Жгенти раскритиковал заявление Министерства иностранных дел Грузии которое призвало международные организации отреагировать на заявление Габунии, а также сообщило о попытке дестабилизации в стране.

"Я не понимаю, как заявление одного журналиста может вызвать дестабилизацию в стране? Не дело МИД извиняться или обсуждать заявление одного журналиста. Произошедшее - не инцидент", - сказал Жгенти.

Руководитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили считает инцидент на этом этапе исчерпанным, так как была реакция президента Грузии, премьер-министра страны и председателя парламента.

"А что еще могут ждать власти России? Вряд ли они ожидают, что арестуют Габунию и им передадут для суда", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Грузии буквально "умоляли Путина не поддаваться на провокации и не начинать войну", заявила в эфире "Рустави 2" директор грузинской телекомпании "Кавкасия" Нино Джангирашвили.

"Они действительно верят, что это может произойти из-за огромной глупости, сказанной в авторской программе частного телеканала?" - задалась она вопросом.

Как минимум два сотрудника "Рустави 2" покинули телекомпанию в знак протеста. В частности, это оператор Леван Маргвелашвили, который объяснил решение тем, что не хочет быть участником скандала, и Леван Ростомаули, который работал над популярным сериалом "Подруги моей жены".

Заявление Габунии может стать поводом для ущемления свободы слова

Специальное заявление по поводу ситуации с Георгием Габунией выпустила 8 июля Хартия журналистской этики Грузии.

"Такие безответственные заявления поощряют стремления правительства ограничивать свободу СМИ и выражения мнений", - говорится в заявлении.

Исполнительный директор Хартии журналистской этики Ната Джвелишвили заявил, что не помнит, когда представители властей "так единодушно согласились бы по одному вопросу".

Заявления властей по поводу ситуации на "Рустави 2" свидетельствуют о желании повлиять на свободу слова, заявила исполнительный директор Фонда развития СМИ Тамар Кинцурашвили.

«Неэтичные действия одного журналиста - проблема этой телекомпании, а когда МИД делает такое позорное заявление - это проблема страны», - сказала она.

"Кавказский узел" подготовил справку "Главное о протестах в Грузии – 2019". Новости о проходящих с 20 июня акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".