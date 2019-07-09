Полиция Грузии оцепила здание парламента

09 июля 2019, 16:29

Грузинская полиция выставила оцепление перед зданием парламента страны и не дает активистам проводить акции протеста, сообщил корреспондент "Кавказского узла". Сегодня вечером вновь начнутся митинги, заявил депутат Гига Бокерия.

Как писал "Кавказский узел", днем 8 июля противники ЛГБТ собрались в Тбилиси, чтобы помешать проведению акции "Марш достоинства", но разминулись с ЛГБТ-активистами, которые провели малочисленное шествие у здания МВД. Вечером перед зданием парламента произошел конфликт между противниками "Марша достоинства" и участниками митинга оппозиции, требующими отставки министра внутренних дел. Участники акции против ЛГБТ-шествия сегодня утром ушли с проспекта Руставели. Участники второго митинга, требующие отставки главы МВД, продолжили акцию протеста около парламента.

Акции протестов в Тбилиси начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но их требование об отставке главы МВД Георгия Гахарии остается невыполненным.

Полиция Грузии заняла территорию перед зданием парламента страны: полицейские выстроились в оцепление и не пропускают к ступеням парламента участников акции, требующих отставки главы МВД, сообщил корреспондент «Кавказского узла» в 14.47 мск сегодня с места событий.

В полемику с полицейскими вступил депутат парламента от партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия, который убеждал снять блокаду. По его словам, конфликт между участниками двух митингов, проходивших 8 июля, был исчерпан. Бокерия также заявил, что ему и представителям других партий удалось добиться договоренности с полицией о том, что ограждение около здания парламента будет стоять до сегодняшнего вечера, а после этого вновь начнутся митинги, передал слова депутата корреспондент «Кавказского узла».

По словам Бокерии, переговоры участников акции с полицией являются нонсенсом. «Просто властям (неугодна) наша акция протеста и требования сместить (главу МВД Грузии). Мы ждем до (вечера) и если власть опять пришлет кого-то, чтобы блокировать нашу акцию, то мы все равно переждем – у нас достаточно выдержки», - заявил депутат корреспонденту «Кавказского узла».

Бокерия также негативно оценил то, что грузинская полиция вместо того, чтобы арестовать участников инцидента с брошенными бутылками, ограничилась тем, что разняла стороны конфликта. «Личный состав полиции продолжает работать на высоком уровне. Однако политическое руководство полиции осуществляется на крайне плохом уровне. Вместо того чтобы арестовывать, они разняли стороны (конфликта), оставив (инцидент) без должной реакции», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Бокерия.

Ночью 8 июля между участниками двух митингов перед зданием парламента Грузии произошло несколько инцидентов, в частности, противники "Марша достоинства" бросали бутылки в участников второй акции.

Участники акции против ЛГБТ поддержали требование отставки главы МВД Грузии

По словам одного из организаторов акции, требующей отставки главы МВД, Михаила Мшвилдадзе, инцидент с брошенными бутылками произошел после того, как завязался спор между участниками двух митингов. «Драки не было: нас разняла полиция. Но после этого мы несколько часов стояли в окружении людей, от которых исходила такая агрессия, которую я в жизни не испытывал», - рассказал Мшвилдадзе корреспонденту «Кавказского узла».

Причин для конфликта, произошедшего между участниками двух акций 8 июля, не было, считает один из организаторов акции противников «Марша достоинства» Гурам Палавандишвили. «Мы проводили в тот же день акцию против гей-парада и попросили организаторов (второго) митинга, которые проводят акции уже 18-й день, уступить нам один этот конкретный день. Мы говорили, что проведем свою акцию и разойдемся», - рассказал Палавандишвили корреспонденту «Кавказского узла».

Палавандишвили также отметил, что участники митинга традиционалистов поддерживают требования по отставке главы грузинского МВД. «То что девушка осталась без глаза – это очень важно, и виновные должны быть наказаны", - заявил Палавандишвили.

Напомним, что ЛГБТ-активисты на акции протеста 8 июля в Тбилиси также потребовали отставки министра внутренних дел.

"Кавказский узел" подготовил справку "Главное о протестах в Грузии – 2019". Новости о проходящих с 20 июня акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".