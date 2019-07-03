Пикет в поддержку Гаджиева у суда в Дагестане поддержали прохожие

03 июля 2019, 11:23

Верховный суд Дагестана сегодня рассмотрит апелляцию на арест журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Освободить корреспондента из-под стражи потребовали участники одиночного пикета, который поддержали прохожие и проезжающие мимо здания суда водители.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован на два месяца по делу о финансировании терроризма. Всего по этому делу подозреваются 11 человек. Вчера, 2 июля, стало известно, что апелляционная жалоба на арест Гаджиева поступила в Верховный суд Дагестана.

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Самого проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними.

Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на арест Гаджиева назначено на 11.00 мск сегодня. У здания суда собрались родные, друзья, коллеги и другие желающие поддержать журналиста и уверенные в его невиновности, сообщил корреспондент "Кавказского узла" сегодня в 10.42 мск с места событий.

За полчаса до начала процесса активисты провели одиночный пикет, потребовав освободить Гаджиева из-под стражи. Люди в футболках с надписью "Я/Мы Гаджиев", с его фотографиями и плакатами с надписью "Свободу Абдулмумину Гаджиеву" сменяли друг друга беспрерывно. Некоторые проезжающие мимо водители сигналили в знак поддержки, прохожие подходили к протестующим, выражали слова поддержи, передал корреспондент "Кавказского узла".

Случайный прохожий Сулейман Ташаев решил присоединиться к одиночному пикету, поскольку считает, что "никто не должен оставаться в стороне". "Я проезжал мимо, увидел людей в футболках с этой уже известной символикой и решил принять участие. С Абдулмумином лично не был знаком, но от своих друзей знаю, что он исключительно порядочный, честный человек. Мы никогда не поверим в то, что он имеет хоть какое-то отношение к терроризму", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" махачкалинец Ташаев.

Напомним, что преследование Абдулмумина Гаджиева вызвало общественный резонанс. Участники ежедневных пикетов в его поддержку считают дело сфабрикованным, поскольку один из подозреваемых, Кемал Тамбиев, признался, что оговорил журналиста под давлением.

Подробности о преследовании Абдулмумина Гаджиева можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".