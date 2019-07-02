Суд принял жалобу на арест Абдулмумина Гаджиева

02 июля 2019, 12:16

Апелляционная жалоба на арест редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева сегодня поступила в Верховный суд Дагестана, дата ее рассмотрения пока не назначена, сообщили в суде.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован на два месяца по делу о финансировании терроризма. Всего по этому делу подозреваются 11 человек. Преследование журналиста вызвало общественный резонанс. Участники ежедневных пикетов в его поддержку считают дело сфабрикованным, поскольку один из подозреваемых, Кемал Тамбиев, признался, что оговорил журналиста под давлением.

Апелляционная жалоба на решение об аресте Абдулмумина Гаджиева поступила в Верховный суд Дагестана, сообщила представитель суда. "Документы поступили сегодня, но дата апелляции пока не назначена", - приводит ее слова РИА Новости.

Жалоба может быть рассмотрена "в течение нескольких дней", уточнил сегодня информированный источник агентства "Интерфакс-Юг".

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Самого проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними.

Подробности о преследовании Абдулмумина Гаджиева можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".