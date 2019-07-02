02 июля 2019, 12:16

Суд принял жалобу на арест Абдулмумина Гаджиева

Апелляционная жалоба на арест редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева сегодня поступила в Верховный суд Дагестана, дата ее рассмотрения пока не назначена, сообщили в суде.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован на два месяца по делу о финансировании терроризма. Всего по этому делу подозреваются 11 человек. Преследование журналиста вызвало общественный резонанс. Участники ежедневных пикетов в его поддержку считают дело сфабрикованным, поскольку один из подозреваемых, Кемал Тамбиев, признался, что оговорил журналиста под давлением.

Апелляционная жалоба на решение об аресте Абдулмумина Гаджиева поступила в Верховный суд Дагестана, сообщила представитель суда. "Документы поступили сегодня, но дата апелляции пока не назначена", - приводит ее слова РИА Новости.

Жалоба может быть рассмотрена "в течение нескольких дней", уточнил сегодня информированный источник агентства "Интерфакс-Юг".

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Самого проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Абу Умар Саситлинский  в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними.

Подробности о преследовании Абдулмумина Гаджиева можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Махачкалинские активисты заявили семь акций в поддержку Абдулмумина Гаджиева", "Главред "Черновика" на митинге в Москве потребовал освободить Гаджиева", "Жители Махачкалы положительно отнеслись к пикетам в поддержку Гаджиева".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 июля 2019, 11:41

02 июля 2019, 10:43

  • Избирательные инициативы "Грузинской мечты" вызвали разногласия в стане оппозиции

    Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" 1 июля провела презентацию изменений в Конституцию Грузии, которые предусматривают переход на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году, а также отмену избирательного барьера. Представители объединенной оппозиции, приглашенные на мероприятие, разошлись в оценке предложенных законодательных инициатив.

02 июля 2019, 09:40

02 июля 2019, 08:47

02 июля 2019, 07:41

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки