Кочесоко попросил проверить на полиграфе участников своего задержания

03 июля 2019, 05:04

Активист Мартин Кочесоко предположил, что при его задержании присутствовали "штатные понятые", и попросил следователей проверить на детекторе лжи показания всех участников задержания.

"Кавказский узел" информировал, что 24 июня руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко в Верховном суде Кабардино-Балкарии заявил, что силовики избили его и подбросили наркотики, заставив дать признательные показания при понятых. Уголовное преследование он связал со своей общественной деятельностью. 25 июня суд постановил перевести активиста под домашний арест. Поддержать активиста пришли в суд более 100 человек. Кочесоко заявил в суде о поступавших ему угрозах убийством, что, по словам активиста, заставило его пойти на самооговор.

Мартин Кочесоко был задержан 7 июня в Нальчике. 13 июня МВД объявило, что он признал вину в приобретении и хранении наркотиков. На следующий день источник в силовых структурах сообщил, что Кочесоко признался под давлением силовиков. 16 июня акции в поддержку Кочесоко прошли в Черкесске и Майкопе, а также в Москве. Политологи заявили, что громкие уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников укрепляют позиции врио главы Кабардино-Балкарии, но дело Кочесоко в эту логику не укладывается, и задержание активиста может плохо повлиять на репутацию Казбека Кокова.

Заявление Кочесоко в адрес и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии Алима Бабаева опубликовано 2 июля на сайте общественной организации "Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр".

Кочесоко указал, что наркотики ему были подброшены в связи с его активной общественной деятельностью, и указал, что провокация в отношении него готовилась заранее. "Из рапорта следует, что сотрудники... заранее готовились к обнаружению у меня наркотических средств", - написал активист.

Он считает, что при его задержании привлекались "штатные понятые". "Это двое безработных жителей города Нальчик, которые активно сотрудничают с правоохранительными органами... Рано или поздно станет известно, по какой причине эти безработные жители Нальчика "работают" штатными понятыми", - отметил Кочесоко.

Активист указал, что ранее эти жители Нальчика уже привлекались также в качестве понятых по другим уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Кочесоко подчеркнул, что все признательные показания был вынужден дать из-за оказанного давления и опасений за свою жизнь и судьбу своих родственников. Активист попросил Бабаева оградить себя от возможных угроз и пыток, провести проверку изложенных в заявлении доводов и привлечь виновных к ответственности.

"Все свои слова я готов подтвердить на полиграфе... Прошу провести проверку по обстоятельствам, изложенным в настоящем заявлении, установить всех сотрудников... участвовавших в моем задержании, провести в отношении задержавших меня сотрудников... понятых психофизиологическое исследование с использованием полиграфа", - написал он.

Информация о ходе рассмотрения заявления Кочесоко не поступала. Сообщений об этом на сайте следственного управления Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии по данным на 05.00 мск 3 июля не было.

На сайте changе.org 9 июня была размещена петиция в поддержку Мартина Кочесоко. По состоянию на 05.00 мск 3 июля, она набрала 5404 подписи.

Пост пользователя Facebook Ashamaz Shomakho в поддержку Мартина Кочесоко попал в "Топ 10" северокавказской блогосферы. "Государство - это мы... Если мы будем позволять сажать невиновных по сфабрикованным делам, это и будет тот закон, которого мы заслуживаем. Сегодня поддержка Мартина Кочесоко - это выражение своей позиции за то, чтоб государственная машина действовала законно, чтоб законы и порядки были прозрачны, понятны и соответствовали тому, что записано в Конституции и кодексах", - написал он.

Биография Мартина Кочесоко размещена в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".