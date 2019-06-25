25 июня 2019, 23:58

Мартин Кочесоко рассказал суду об угрозах в СИЗО

Активист Мартин Кочесоко заявил в суде об угрозах, которые поступали ему в следственном изоляторе. После этого суд согласился освободить активиста под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко в Верховном суде Кабардино-Балкарии заявил, что силовики избили его и подбросили наркотики, заставив дать признательные показания при понятых. Уголовное преследование он связал со своей общественной деятельностью. Сегодня суд постановил перевести активиста под домашний арест. Поддержать активиста сегодня пришли в суд более ста человек.

Мартин Кочесоко был задержан 7 июня в Нальчике. 13 июня МВД объявило, что он признал вину в приобретении и хранении наркотиков. На следующий день источник в силовых структурах сообщил, что Кочесоко признался под давлением силовиков. 16 июня акции в поддержку Кочесоко прошли в Черкесске и Майкопе, а также в Москве. Политологи заявили, что громкие уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников укрепляют позиции врио главы Кабардино-Балкарии, но дело Кочесоко в эту логику не укладывается, и задержание активиста может плохо повлиять на репутацию Казбека Кокова.  

Выступая сегодня на процессе, Мартин Кочесоко подтвердил информацию об угрозах убийством. Именно эти угрозы, по словам активиста, заставили его пойти на самооговор.

Речь Кочесоко на процессе опубликовал сегодня Правозащитный центр Кабардино-Балкарии. "Я не совершал никаких преступлений и только под угрозой убийства вынужден был себя оговорить. Другого способа защитить себя и своих близких в тот момент я не нашел", - приводятся слова активиста на сайте организации.

Как утверждает Кочесоко, уже в СИЗО он получал новые угрозы. "Я и сейчас продолжаю опасаться за свою жизнь. Как я говорил вчера, даже здесь, в СИЗО, мне продолжают угрожать расправой в случае отказа от признательных показаний. Но я все обдумал и твердо решил идти до конца. Прошу не подвергать мою жизнь опасности, оставляя меня в СИЗО", - обратился активист к судье.

Адвокат Мартина Кочесоко Руслан Закалюжный выразил удовлетворение в связи с решением суда отпустить активиста под домашний арест.

"На прошедших заседаниях мы представили множество фактов, которые ставят версию о его причастности к такому преступлению под сомнение. И, видимо, суд внял нашим доводам и сделал первый шаг по пути полнейшего его оправдания", - цитирует сегодня слова адвоката "Кавказ.Реалии".

На сайте changе.org 9 июня была размещена петиция в поддержку Мартина Кочесоко. По состоянию на 23.55 мск 25 июня, она набрала 5378 подписей.

Скриншот публикации Ольги Єфендиевой-Бегрет в Instagramhttps://www.instagram.com/p/BzIOpgBFFMT/Инициативная группа рода Кочесоковых встретилась сегодня утром в Доме правительства Кабардино-Балкарии с уполномоченным по правам человека в республике Борисом Зумакуловым и высокопоставленными республиканскими чиновниками, сообщила активистка Ольга Эфендиева-Бегрет на своей странице в Facebook.

По словам активистки, во встрече участвовали также секретарь Совбеза республики Казбек Татуев, руководитель администрации глава Кабардино-Балкарии Мухамед Кодзоков и глава Баксана Хачим Мамхегов. Стороны договорились, что власти республики обеспечат объективное и непредвзятое расследование дела Мартина Кочесоко, говорится в публикации.

Комментариями руководства Кабардино-Балкарии по поводу достигнутых договоренностей "Кавказский узел" пока не располагает.

Биография Мартина Кочесоко размещена в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Правозащитники назвали причины слабого общественного резонанса от дела Кочесоко", "Участники митинга в Москве выразили поддержку Кочесоко и Гаджиеву", "Активисты в Черкесске и Майкопе призвали освободить Кочесоко".

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