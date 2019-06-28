Информация о перезахоронении останков Хаджи-Мурата не вызвала резонанса в Азербайджане

28 июня 2019, 18:31

Власти Азербайджана предпочли проигнорировать новость о вскрытии могилы Хаджи-Мурата и вывозе его останков в Дагестан, несмотря на очевидное нарушение закона, не возникло и широкого обсуждения в обществе, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Оргкомитет проекта "Лев Толстой и Кавказ (Дагестан)" заявил, что займется идентификацией перезахороненных останков и определением статуса могилы Хаджи-Мурата в Азербайджане.

Как сообщал "Кавказский узел", в СМИ появились фото- и видеоматериалы с церемонии перезахоронения останков Хаджи-Мурата, состоявшейся в дагестанском селе Хунзах в начале июня. При этом власти Хунзахского района назвали данные о перезахоронении останков наиба в Дагестане фейком. Могила Хаджи-Мурата находится в Гахском районе Азербайджана, и глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы обнаружил следы ее вскрытия. Останки Хаджи-Мурата могли похитить, так как могила не охранялась, считает местный краевед Намик Манташ.

Церемония перезахоронения останков Хаджи-Мурата вызвала споры среди пользователей соцсетей. Историки Патимат Тахнаева и Хаджимурад Доного предположили, что могли быть перезахоронены останки не Хаджи-Мурата, а одного из его сторонников, погибших с ним вместе.

Жители Гахского района в основном остались безразличны к информации о возможном похищении останков Хаджи-Мурата, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный краевед Намик Манташ. "Многие даже не знают, что он был похоронен у нас в районе. Информации о похищении останков тоже мало. Доступ к Интернету имеют немногие. Основной источник информации – телеканалы, но они об этом информацию не дали. Эту тему обсуждают в небольших группах людей, которые интересуются историей. Конечно, они не довольны исчезновением исторических реликвий. Но на публичном уровне выражения протестов или возмущения нет", - сказал Манташ.

В целом в Азербайджане данные о перезахоронении также большого резонанса не вызвали, отметил обозреватель информагентства Turan по религиозным вопросам, востоковед Тофиг Тюркель. "Это связано с неоднозначным отношением к личности Хаджи-Мурата. Некоторые считают его "негативным героем, предавшим Шейха Шамиля". С другой стороны, Хаджи-Мурат не имеет прямого отношения к истории Азербайджана", - сказал Тюркель корреспонденту "Кавказского узла".

Участник освободительной борьбы кавказских горцев Хаджи-Мурат был наибом имама Шамиля во время Кавказской войны, но в 1851 году между Шамилем и его наибом произошел разрыв, Хаджи-Мурат бежал в Чечню и 5 мая 1852 года был убит. Голова Хаджи-Мурата после его смерти была отсечена неизвестным. Головy переслали в Петербург, где череп хранился в Военно-медицинской академии. Затем в 1959 году он был передан в коллекцию черепов Музея антропологии и этнографии (бывшую Кунсткамеру). Могила Хаджи-Мурата находится в селе Тангыт Гахского района Азербайджана, говорится в биографии Хаджи-Мурата, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

По мнению Тюркеля, тайный вывоз останков Хаджи-Мурата - это очевидное нарушение азербайджанских законов, но власти предпочли "не поднимать шума вокруг данного вопроса". "Думаю, что власти узнали обо всем постфактум. Выносить данный вопрос в плоскость разбирательства на межгосударственном уровне означало бы поднимать ажиотаж в СМИ обеих стран, будоражить общественность, создавать ненужные проблемы в двусторонних отношениях Азербайджана с Россией, а также ее регионом - Дагестаном. Полагаю, что если бы соответствующие органы Дагестана обратились бы на официальном уровне, то Баку не отказал бы. Не стоило вот так это, тайно, украдкой делать. Это противоречит и нормам ислама. Наверное, теперь, после того, как все случилось, будут принесены какие-то извинения, и вопрос будет признан исчерпанным", - сказал Тюркель корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанские силовики не заинтересовались информацией о перезахоронении

По мнению эксперта в области права, члена Платформы гражданского общества Халида Агалиева, правоохранительные органы Азербайджана должны были по меньшей мере возбудить уголовное дело по уголовной статье "Надругательство над могилой", которая предусматривает до пяти лет заключения.

Если останки Хаджи-Мурата действительно были перезахоронены, то это произошло в нарушение законодательства Азербайджана, считает Агалиев. "Закон «Об охране памятников истории и культуры» допускает вывоз останков с целью перезахоронения исторических личностей на территории других стран. Однако это осуществляется на основе двусторонних соглашений соответствующих ведомств этих государств", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Прокуратура Азербайджана не начала расследования относительно похищения останков Хаджи-Мурата, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Генпрокуратуры. "В органы не поступало каких-либо обращений по данному вопросу", - пояснил он. В Гахском районном отделе полиции и МВД Азербайджана отказались давать комментарии корреспонденту "Кавказского узла" по этому поводу.

Возник план исправления допущенных при перезахоронении ошибок

Оргкомитет проекта "Лев Толстой и Кавказ (Дагестан)" распространил заявление, в котором предъявил ряд претензий к инициатору перезахоронения останков Хаджи-Мурата депутату Госдумы от Башкортостана Гаджимураду Омарову, уроженцу Хунзахского района. Омаров проигнорировал мнение Духовного управления мусульман Дагестана, которое запретило перезахоранивать останки наиба, и не проинформировал о своих действиях потомка Хаджи-Мурата, члена оргкомитета проекта "Лев Толстой и Кавказ (Дагестан)" Магомед-Арипа Гаджимуратова, отмечается в заявлении.

Прежде, чем вывозить останки из Азербайджана, их нужно было идентифицировать с помощью антропологического и ДНК-анализов - без этого говорить о том, что они принадлежат именно Хаджи-Мурату, нельзя, считают в оргкомитете. "Все должно быть сделано по-человечески и в рамках закона, согласно нормам шариата при решении подобного рода вопросов. Задача: воссоединение черепа Хаджи-Мурата с его останками. Разумеется, предварительно точно их идентифицировав", - говорится в заключении обращения, опубликованного 6 июня дагестанским изданием "Новое дело".

Церемония перезахоронения останков Хаджи-Мурата в дагестанском селе Хунзах 2 июня не соответствовала шариату, считают историк Хаджимурад Доного и адвокат Зиявудин Увайсов. Для такого обряда нужны веские основания, отметил имам Ахмад Анчихский. При этом аналитики поспорили о влиянии перезахоронения останков наиба имама Шамиля на дагестанцев.

Координатор проекта "Лев Толстой и Кавказ (Дагестан)" Джамалудин Омаров и зампредседателя общероссийского движения "Российский конгресс народов Кавказа" Деньга Халидов заявили, что готовится поезда дагестанской делегации в Азербайджан для того, чтобы определить статус места первого захоронения Хаджи-Мурата, сообщил 21 июня Regnum.

"Состоялся небольшой форум в Хунзахском районе с участием членов нашего инициативного оргкомитета, представителей местной администрации, общественности, были и потомки. Они все осудили действия группы Гаджимурада Омарова, но приняли факт перезахоронения как свершившийся. Обратно возвращать останки в Азербайджан не имеет смысла. Будем дальше заниматься возвращением черепа и его воссоединением с останками", - рассказал Деньга Халидов. Джамалудин Омаров от имени жителей Дагестана и россиян принес азербайджанской стороне извинения за самовольное перезахоронение останков, информировало издание.

Ряд заключений экспертов, исследовавших в разные годы череп, хранящийся в петербургской Кунсткамере, не подтверждают его принадлежность сподвижнику имама Шамиля Хаджи-Мурату, сообщил ТАСС руководитель научного направления Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры) РАН Юрий Чистов. По его словам, получение более точных и окончательных результатов экспертизы невозможно без анализа ДНК, однако пока провести такое исследование не представлялось возможным, информировал 222 июня ТАСС.

Поездка в Азербайджан - верная инициатива, считает автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". В этом мудрость, что осознав, приняв ошибку, дагестанцы об этом скажут в Баку и получат добрый ответ. Извинений в привычном смысле этого слова не надо, достаточно приехать и сказать, что лучше бы этой истории не было, но раз случилось, не держите на нас зла - и пожать руки", - написал блогер 22 июня в заметке "Приятная новость от дагестанцев: извинения за Хаджи Мурада".