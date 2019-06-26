Аналитики поспорили о роли грузинской оппозиции в протестах

26 июня 2019, 06:39

Требования протестующих в Грузии косвенно свидетельствуют о том, что акциями протеста руководят оппозиционеры, предположил координатор Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе. Оппозиция провела только первый митинг в Тбилиси, а затем протесты стали неуправляемыми, возразил глава Фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили. Протестующие озвучивают собственную позицию, убежден эксперт "Грузинского института европейских ценностей" Мамука Жгенти.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня депутаты парламента от оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" на пленарном заседании потребовали внести в повестку дня вопрос об отставке главы МВД Георгия Гахарии, заявив, что в противном случае не дадут парламенту возможности работать. После отказа обсудить этот вопрос они покинули заседание в знак протеста. В этот же день депутаты большинством голосов избрали своим председателем Арчила Талаквадзе. Сразу после избрания он заверил, что не допустит на заседания парламента депутатов российской Госдумы.

Акции протеста начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Разгон протестующих в ночь на 21 июня привел к сотням пострадавших и задержанных, говорится в справке "Кавказского узла""Главное о протестах в Грузии – 2019". Очередной митинг начался у здания парламента Грузии вечером 25 июня. Перед протестующими выступил четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выразив солидарность с ними.

Позиция "Грузинской мечты" вызвала упреки парламентариев

Депутаты от оппозиционных партий на пленарном заседании парламента 25 июня заявили, что Гахария должен взять на себя ответственность за разгон акции протеста в ночь на 21 июня, передает корреспондент "Кавказского узла", посмотревший видеотрансляцию заседания парламента в эфире телеканала "Рустави 2".

Оппозиционный депутат парламента Екатерина Беселия упрекнула представителей "Грузинской мечты" в том, что они не защитили протестующих во время столкновений с полицией.

"Вы не должны были сидеть в кабинетах. Не было опасности вторжения в парламент, не было опасности реванша [...] надо было выйти и заслонить", - сказала она.

Беселия также сказала, что представители партии могли запретить депутату Госдумы РФ Сергею Гаврилову занять кресло спикера парламента, но не сделали этого.

Сопредседатель Республиканской партии Давид Бердзенишвили заявил, что в "Грузинской мечте" не считают необходимым отправлять в отставку главу МВД, так как предполагают, что он предотвратил государственный переворот оппозиционной партии "Единое национальное движение".

"Гахария обеспечил общественную безопасность", - заявил в свою очередь председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили.

Политологи по-разному оценили роль оппозиции в акциях протеста

Большинство акций, проходящих в Грузии, управляются политическими силами, и эта в том числе, заявил корреспонденту "Кавказского узла" координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

После первой акции протеста 20 июня "политики отошли на задний план и выпустили вперед подручных им людей, активно выступающих перед участниками акций", сказал он.

"Молодых людей очень легко привести на акцию, используя антироссийскую тему", - отметил Анджапаридзе.

Он считает, что на связь с политическими силами указывает требование протестующих о проведении в стране выборов в парламент по пропорциональной системе, что никак не связано с выступлением Гаврилова в кресле спикера парламента.

По его мнению, требование протестующих об отставке главы МВД связано с желанием оппозиции отстранить одну из ключевых фигур "Грузинской мечты".

"Оппозиция пытается воспользоваться сложившейся ситуацией. Если "Грузинская мечта" не сможет объяснить населению произошедшее в ночь на 21 июня у парламента, то партия может потерять часть своих избирателей", - считает Анджапаридзе.

Руководитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили считает, что оппозиция провела только протест у парламента 20 июня, который закончился столкновениями с полицией. То, что политики могут стоять за последующими акциями, сомнительно, так как молодыми людьми и толпой управлять сложно, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Оппозиции трудно воспользоваться этими акциями протеста. "Единое национальное движение" предприняло попытки встать во главе митинга, но большинство участников митинга не доверяют партии", - отметил он.

Гоголашвили не исключил, что в результате проведения этих акций протеста могут появиться новые квази-партии, представляющие интересы определенных слоев населения.

"При анонсированной смене избирательной системы и отсутствии избирательного барьера эти партии "легко смогут пройти в парламент", - полагает он.

Гоголашвили считает, что власти не допустят отставки главы МВД, потому что это будет значить, что они признают превышение полномочий полиции и нелегитимность ее действий. Однако "если власти увидят, что народ успокоится только после отставки Гахарии, то она состоится", сказал он.

Представитель "Грузинского института европейских ценностей" Мамука Жгенти считает, что напряженность в обществе спадет при выполнении минимальных требований протестующих. Он также уверен, что акциями протеста не управляют политические силы.

"На акциях протеста люди высказывают свою позицию из-за произошедших событий, а не потому, что они кем-то управляются," - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". При этом Жгенти считает, что "какова бы ни была роль Гахарии, он должен взять на себя политическую ответственность".

Напомним, протестующие добились отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, а затем озвучили еще три требования к властям: освободить задержанных при разгоне митинга, отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию и провести парламентские выборы по пропорциональной системе. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили 24 июня сообщил об инициативе перехода на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году.

Разгон протестующих привел к сотням пострадавших и задержанных, говорится в материале "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019". Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".