Молебен в честь дня рождения Будды в Элисте посетили около 1500 человек

18 июня 2019, 02:01

Праздничный молебен по случаю дня рождения Будды Шакьямуни в Центральном хуруле Калмыкии собрал около полутора тысяч человек. Более 50 человек в этот день приняли однодневные обеты, примерно столько же отказались от употребления алкоголя и табака.

Как писал "Кавказский узел", священный для буддистов месяц Урс Сар в Калмыкии начался в этом году 4 июня. Верующие традиционно отказываются в этот месяц от спиртного и табака, часть жителей Калмыкии соблюдает пост, хотя другие называют эту традицию чуждой. Месяц завершился празднование дня рождения, просветления и ухода в махапаринирвану Будды Шакьямуни, который пришелся на 17 июня. Этот день был объявлен в Калмыкии выходным днем.

Урс Сар (Ур Сар) отмечается в четвертый месяц лунного календаря. Он празднуется в то время, когда окотились овцы, принесли приплод кобылы и коровы, когда в старину на столе каждой калмыцкой семьи было много молочных продуктов. В этот период у калмыков проходили торжества по случаю обновления природы, перехода с весенних пастбищ на летние, увеличения стад. Выполняемые в далекие времена обряды были направлены на испрашивание у богов и природы изобилия кормов и преумножения скота. В буддийской традиции кульминацией месяца считается 15 лунный день - в этот день Будда Шакьямуни родился, достиг просветления и ушел в паринирвану.

Праздничные мероприятия по случаю дня рождения Будды начались утром 17 июня, когда в Центральном хуруле был проведен специальный обряд, во время которого буддисты-миряне приняли однодневные обеты Махаяны.

Однодневные обеты Махаяны предполагают соблюдение восьми правил моральной (нравственной) дисциплины: отказ от убийства, воровства, лжи, прелюбодеяния, отказ от алкоголя, табака, одурманивающих средств, от восседания на "большом" и "высоком" троне, отказ от распевания песен, игры на музыкальных инструментах, танцев, отказ от нарядов и украшений, использования косметики и парфюмерии, а также отказ от принятия пищи в послеобеденное время, говорится на сайте Центрального хурула Калмыкии.

«Однодневные обеты Махаяны приняли свыше 50 человек», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь хурула Амур-Санан Кензеев.

В 09.00 мск начался праздничный молебен, который собрал в хуруле около 1,5 тысяч человек, передает корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на молебне.

Шаджин-лама Калмыкии предостерег верующих от шарлатанов

Молебен посвящен «процветанию учения Будды, благополучию калмыцкого народа и долголетию Далай-ламы XIV», сказал перед начало ритуала Шаджин-лама (верховный лама) Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

«Все учение Будды сводится к тому, как быть добрым, хорошим человеком. Цель нашей практики – быть счастливым… Главный принцип, которым вы должны руководствоваться в жизни, – если не можете помочь, то хотя бы не вредите», - сказал он.

Верховный лама Калмыкии также подчеркнул, что «есть большая разница между светским и религиозным праздниками».

«Когда глава республики подписывает указ об объявлении выходного дня, многие используют его для того, чтобы поесть шашлыки и попить пиво. Но все традиционные калмыцкие праздники связаны с буддизмом. А религиозный праздник – это такой праздник, когда мы можем накопить заслуги и стремимся совершать добродетели, благие духовные деяния, чтобы создать причины для духовного роста и процветания», - пояснил Шаджин-лама Калмыкии.

Он напомнил, что «восемь лет назад Центральный хурул возобновил практику принятия (мирянами) обетов отказа от алкоголя и курения в дни священного месяца Урс сар» и призвал поддержать людей, которые решаются на этот шаг.

Тэло Тулку Ринпоче поблагодарил двух монахов из Шри-Ланки, участвовавших в молебне, которые, по его словам, привезли в Центральный хурул Калмыкии шалир (неорганические, кристаллические образования, похожие на жемчужины, остающиеся после кремации буддийских святых – прим. "Кавказского узла") Будды Шакьямуни.

«Эти монахи не просто приехали в Калмыкию. Они учатся в Калмыцком госуниверситете, хотят познакомиться с нашим народом, с нашей историей. У нас разные культуры, но учение Будды для всех одинаково. Когда я слышу «калмыцкий буддизм», «тибетский буддизм», «японский буддизм», я спрашиваю: "Что это такое"? Никто не может ответить. Будда дал учение для всех, невзирая на национальности, цвет кожи и прочее. Поэтому буддизм как религия для всех одинаков. Мы различаем национальные традиции, когда говорим о буддийской культуре (того или иного народа)», - сказал верховный лама Калмыкии.

Он также отметил, что в молельном зале выставлена еще одна реликвия – росток дерева Бодхи (считается, что под ним достиг просветления Будда Шакьямуни – прим. "Кавказского узла"), который в 2011 году подарил хурулу посол Шри-Ланки в России.

В заключение Шаджин-лама Калмыкии предостерег жителей республики от «шарлатанов», которые, по его словам, не имея должного образования, выдают себя за монахов и, пользуясь доверчивостью калмыцких буддистов, «собирают деньги на хорошие машины, квартиры». В качестве примера он, в частности, рассказал о главе одной буддийской организации, который «провел мероприятия, посвященные дню рождения Будды, месяц назад – и не в хуруле, не в каком-то святом месте, а на улице, возле гостиницы «Элиста».

В 2019 году калмыки отмечают Урс сар на месяц позже остальных монгольских народов. По словам администратора хурула Йонтен-гелюнга, расхождение в датах обусловлено астрологической традицией и, соответственно, методиками расчета. «В лунном календаре один раз в три года появляется дополнительный 13-й месяц. Разница между традициями в том, что по-разному добавляют этот месяц. Мы, калмыки, используем традицию кулу, в Монголии традиция другая. И нельзя говорить, что одна традиция правильная, а другая – нет», - пояснил священнослужитель.

После большого молебна желающие приняли обеты трезвости – на самостоятельно обозначенный срок. В библиотеке хурула, где проводился специальный обряд, собралось около 50 человек.

Геше Мутул Овьянов прочитал лекцию на тему «Буддийские обеты для мирян». Завершились праздничные мероприятия вывешиванием и освящением большой тханки Будды Шакьямуни на фасаде Центрального хурула.

Большинство мирян-буддистов не готовы к пожизненным обетам

Большинство опрошенных корреспондентом «Кавказского узла» посетителей хурула стараются выполнять основные рекомендации для буддистов в Урс сар, но пока не готовы принимать на себя предусмотренные для мирян пожизненные обязательства (не убивать, не красть, не лгать, не совершать проступков на сексуальной почве, не употреблять одурманивающие вещества).

Временно не работающий Владимир заявил, что не считает себя буддистом, но при этом старается «немного придерживаться» главных принципов буддизма.

«Я не часто хожу в хурул, но Урс сар отмечаю уже несколько лет. Пост пока не держу. Сегодняшний день для меня – это прежде всего возможность очистить ум, чтобы в дальнейшем совершать поступки во благо всех живых существ», - сказал он.

По словам водителя Виктора, он стал верующим буддистом «после того, как четыре года назад увидел ламу Итигэлова в Иволгинском дацане в Бурятии».

В 2002 году тело Пандито Хамбо-ламы XII Даши-Доржо Итигэлова (1852-1927), согласно его завещанию, было извлечено из захоронения и перенесено в Иволгинский дацан. В 2004 году феномен нетленного тела начали изучать ученые, однако на следующий год исследования были приостановлены по распоряжению Пандито Хамбо-ламы XXIV Дамбы Аюшеева.

«Я увидел его и был поражен. Тогда и начал верить. А в последние два года стараюсь практиковать – хожу в хурул, соблюдаю пост в Урс сар. Но до пожизненных обетов пока не дорос», - сказал он.

Финансовый директор тамбовского производственного предприятия Сергей пока лишь «подумывает» о пожизненных обетах.

«Я сам из Тамбова. Шесть лет подряд приезжаю на Урс сар в Элисту. В этот месяц я не ем мясо и стараюсь внимательнее относиться к действиям тела, речи и ума. Пожизненные обеты не брал – пока только подумываю об этом», - сказал Сергей.

Пенсионерка Валентина призналась, что члены ее семьи с трудом выдерживают месяц без мяса.

«В советское время отмечали только Зул и Цаган сар. В последние два-три года в нашей семье стали еще и Урс сар праздновать. Обеты никто из моих родственников не принимал, но мы стараемся в этот месяц не есть мясо, больше употреблять зелени. Хотя, как только Урс сар заканчивается, сразу же налегаем на мясо. Все-таки для калмыков месяц без мяса – пока дикость», - сказала она.

Отметим, что в рамках праздничных мероприятий в Урс сар 8 июня состоялось традиционное «музыкальное подношение Трем Драгоценностям – Будде, Дхарме и Сангхе (Будде, его учению и буддийской общине – прим. ред.)» - концерт сводного оркестра 700 музыкантов на территории хурула. Такие концерты ежегодно проводятся с 2015 года.