Жители Калмыкии поспорили о традициях священного месяца Урс Сар

05 июня 2019, 21:01

Священный для буддистов месяц Ур Сар в Калмыкии наступил в этом году 4 июня. Верующие традиционно отказываются в этот месяц от спиртного и табака, часть жителей Калмыкии соблюдает пост, хотя другие называют эту традицию чуждой. Кульминация праздника - день рождения Будды Шакьямуни - состоится 17 июня.

Ур Сар отмечается в пятый месяц лунного календаря. Он празднуется в то время, когда окотились овцы, принесли приплод кобылы и коровы, когда в старину на столе каждой калмыцкой семьи было много молочных продуктов. В этот период у калмыков проходили торжества по случаю обновления природы, перехода с весенних пастбищ на летние, увеличения стад. Выполняемые в далекие времена обряды были направлены на испрашивание у богов и природы изобилия кормов и преумножение скота. В буддийской традиции кульминацией месяца считается 15 лунный день - в этот день Будда Шакьямуни родился, достиг просветления и ушел в паринирвану.

Священный для буддистов месяц Урс Сар, во время которого верующие постятся и принимают обеты, в этом году продлится с 4 июня по 2 июля. Основные мероприятия в этом году пройдут в Центральном хуруле Калмыкии 17 июня – в день рождения Будды, этот день объявлен в Калмыкии выходным, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В течение всего месяца в Центральном хуруле будут проходить молебны, направленные на «укрепление кармической связи с Буддой и с буддийским учением», заявил администратор хурула Йонтен-гелюнг на пресс-конференции, посвященной Урс Сару. «Этот месяц буддисты посвящают накоплению заслуг, поэтому стараются совершать соответствующие действия: чтение мантр, простирания, обходы хурула, принятие обетов», - пояснил он.

В течение месяца Урс Сар многие калмыки принимают обет не есть мясо, не употреблять алкоголь, не курить. «Надо отметить, что с каждым годом желающих взять цер (обет – прим. ред.) от алкоголя становится все больше», - добавил администратор Центрального хурула.

Калмыки встречают Урс Сар позже монголов

Йонтен-гелюнг сообщил, что 8 июня на территории хурула сводный оркестр из 700 музыкантов и хористов совершит «традиционное музыкальное подношение от всего калмыцкого народа». Рано утром 17 июня «верующие смогут принять однодневные обеты Махаяны», поучаствовать в большом молебне, а также принять обет трезвости и отказаться от курения на самостоятельно обозначенный срок. "И в заключение на северной стороне хурула будет вывешена большая танка Будды Шакьямуни и проведен обряд ее омовения и очищения", - рассказал он.

Однодневные обеты Махаяны предполагают соблюдение восьми правил моральной (нравственной) дисциплины: отказ от убийства, воровства, лжи, прелюбодеяния, отказ от алкоголя, табака, одурманивающих средств, от восседания на «большом» и «высоком» троне, отказ от распевания песен, игры на музыкальных инструментах, танцев, отказ от нарядов и украшений, использования косметики и парфюмерии, а также отказ от принятия пищи в послеобеденное время, говорится на сайте Центрального хурула Калмыкии.

В честь Урс Сара у Одинокого тополя близ поселка Хар-Булук Целинного района состоится обряд «hазр тяклhн» – специальное подношение буддийским божествам и «хозяевам местности». Дата проведения обряда пока уточняется, сказал Йонтен-гелюнг.

В 2019 году калмыки отмечают Урс Сар на месяц позже остальных монгольских народов. Администратор хурула объяснил, чем обусловлено это расхождение. «Неправильно говорить, что у нас тибетский календарь, а там – монгольский. Все дело в астрологической традиции, у каждой традиции свои методики расчета. В лунном календаре один раз в три года появляется дополнительный 13 месяц. Разница между традициями в том, что по-разному добавляют этот месяц. Мы, калмыки, используем традицию кулу, в Монголии традиция другая. И нельзя говорить, что одна традиция правильная, а другая – нет», - заявил Йонтен-гелюнг.

«Урс Сар восходит к Наврузу»

Журналист и переводчик буддийских текстов на калмыцкий язык Геннадий Корнеев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в этом году «встретил Урс Сар по обоим календарям».

«Буддийском учению уже 2,5 тысячи лет, поэтому разночтения в календарях объяснимы. В тибетской традиции только основных календарных систем три, в Китае, Корее, Японии – везде разные системы. Та же ситуация в регионах южного буддизма, Тхеравады: в Сингапуре, Таиланде, Шри-Ланке сильно разнятся даты. Но, как однажды мне сказал один буддийский монах, с учетом того, что Будда живет внутри каждого человека, день рождения любого из нас можно считать днем рождения Будды», - сказал Корнеев.

Вместе с тем «в ООН зафиксирована дата дня рождения Будды по календарю Шри-Ланки», отметил он. «Это связано с тем, что наиболее древние рукописи, летописи и истории о том, как Будда попал на Шри-Ланку, относятся не к индийским материалам, а ланкийским. Поэтому ООН приняла их дату», - пояснил Корнеев.

Переводчик буддийских текстов также отметил, что разделяет версию академика Бориса Владимирцева, согласно которой этимология названия калмыцкого праздника «восходит к персидскому Наврузу».

Навруз (новруз, науруз - от перс. نوروز - "новый день") – праздник Нового года (21 марта) по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. В последнее время приобрел значение праздника весны и обновления. В зависимости от региона название праздника варьируется. На "Кавказском узле" опубликована справка о Наврузе.

«Можно трактовать калмыцкое слово «урс» как «потомство», «приплод» и отсюда выводить этимологию названия праздника Урс Сар, но мне все же версия академика Владимирцева кажется верной. «Навруз» в переводе – новый день. Видимо, со временем у калмыков день весеннего равноденствия сдвинулся с 21 марта на летние месяцы. Есть зафиксированный рассказ, что донские калмыки, которые жили в своего рода резервации и сохранили многое из того, что другие калмыки утратили, в начале Урс Сара выходили в степь, срезали там квадрат верхнего слоя с травой и клали его у себя во дворе – там, где стояла корова. В этом обряде я усматриваю явную отсылку к той пророщенной пшенице, которая символизирует начало праздника Навруз», - заключил Геннадий Корнеев.

Добуддийская традиции праздника

Урс Сар – это «древний тенгрианский праздник», полагает руководитель Центра развития современной ойратской культуры «Тенгрин уйдл» («Млечный путь») Басан Захаров.

«Это не буддийский праздник, просто буддизм, как любая другая религия, подстроил под себя то, что уже было в народе. Праздник связан с перекочевкой на новые пастбища. Это время относительного отдыха, когда основные тяготы кочевого быта остались позади – прошла зима, получен приплод, молодняк немного окреп. Во время празднеств люди встречались, общались, устраивали состязания», - заявил Захаров корреспонденту «Кавказского узла».

Тенгрианство - название доисламской и добуддийской религии тюрко-монгольских кочевников евразийских степей, пишет abai.kz.

Согласно тенгрианской традиции, основные мероприятия на Урс Сар проходят в 15-16 лунный день, когда проводится обряд подношения духам местности «Ова тяклhн». При этом Захаров затруднился ответить на вопрос, совпадает ли лунный календарь тенгрианцев с календарем калмыцких буддистов.

«Мне нравится философия тенгрианства, я ей следую. Тенгрианство – не религия, «тенгр», как известно, в переводе – «небо», ано есть везде. Это не персонифицированный бог, поэтому тенгрианство ближе к атеизму, чем буддизм. В Калмыкии очень трудно отличить тенгрианцев от буддистов, потому что и те, и другие довольно толерантны и в большинстве своем не чувствуют грани между этими мировоззрениями. Тенгрианцы ходят в хурул, буддисты проводят тенгрианские обряды. Если бы тенгрианцы создали свою организацию и у них появилась бы некая централизация, возможно 10-20% калмыков ушли бы в тенгрианство», - сказал Захаров.

Ученый рассказал о возрождении традиций праздника

В советское время праздник Урс Сар «попал под полный запрет», потому что «больше ассоциировался с религией и хурулами», чем Цаган сар или Зул, отметил научный сотрудник КалмГУ, исследователь калмыцких письменных памятников Бадма Меняев.

«Цаган сар и Зул тоже религиозные праздники, но их удалось адаптировать под народные, поэтому они праздновались и в советское время. Урс Сар не отмечали, но память о нем все равно сохранялась - я это и помню по своему детству, и знаю из рассказов стариков. До революции в Урс сар было принято уезжать в хурул, брать обеты, в том числе обет молчания. В хурулах проводили несколько дней, иногда неделю. Сейчас это называется "ретрит", в то время это тоже было развито», - рассказал Меняев корреспонденту «Кавказского узла».

Зул отмечается 25-го числа месяца Быка по лунному календарю и знаменует начало Нового года. Цаган сар наступает в первый день месяца дракона по лунному календарю.

По его словам, в XIX веке в празднование Урс сар были вплетены добуддийские обряды. «Например, окропляли скот молоком, проводили обряд «Ова тяклhн». Устраивались состязания, проводились гуляния – хурул в эти дни был самым оживленным местом. При этом неделя с 8 до 15 лунного дня считалась наиболее важным с религиозной точки зрения периодом, это была неделя строго поста», - заявил Меняев.

Ученый признался, что в его окружении нет тех, кто постится в Урс сар. Вместе с тем радиция брать религиозные обеты, по его наблюдениям, в этот месяц «возвращается». «Я сейчас работаю в музее хурула и вижу, что уже многие принимают обеты. Есть ощущение, что Урс Сар вернул свои смыслы», - добавил Бадма Меняев.

Традиция поста известна не всем

Советник главы Калмыкии Бембя Чужаев перед началом Урс Сара призвал владельцев кафе и ресторанов Элисты разработать специальные меню для тех, кто держит пост.

«Почему во время поста Yрс сар, нельзя кафешкам, ресторанам не разработать меню для людей, кто держит пост? Например, делают же летнее меню или меню для детей. Я заметил, что с каждым годом все больше и больше, люди принимают пост во время Урс Сар», - написал Чужаев 4 июня в группе «Ойратские известия» в Facebook.

Большинство комментаторов поддержали идею чиновника. При этом несколько человек заявили, что впервые слышат о том, что у калмыков есть традиция поститься. «А что это за пост? Никогда раньше не слышал о посте у нас», - написал Бадма Мукаев.

«Не было у нас поста на Урс Сар, это нововведения. Раньше калмыки летом мясо и так не ели почти. Как раз на Урс Сар на обряде ова тяклһн его ели вовсю», - поддержал Мукаева Басан Захаров.

«Тоже никогда не слышал о посте. Хотят привнести новое для калмыков веяния?», - написал Мингиян Манджиев.

«Как воевать на голодный желудок? Или летом не воевали? Или для воинов и путников можно не поститься - как в других религиях? И какой пост в Урс Сар? Что можно, что нельзя?» - поинтересовался пользователь Lui Vega.

Урс Сар не отразился на работе ресторанов

В меню популярного в Элисте ресторана «Легенда», специализирующего на калмыцкой кухне, нет специальных предложений на Урс Сар, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» хозяйка заведения. Как пояснила Байрта Тостаева, «в калмыцкой кухне не так много блюд в принципе и почти все они мясные».

«Но в самом меню нашего ресторана достаточно много блюд из овощей, так что вегетарианец или тот, кто держит пост, не останется у нас голодным. В целом же вегетарианские блюда заказывают чаще жители других регионов, в Калмыкии такой тип питания пока не очень популярен. Думаю, если бы у нас открылось специализированное вегетарианское кафе, оно бы просто прогорело», - добавила Тостаева.

Популяризация Урс Сара и связанного с этим месяцем поста пока никак не отразилась ни на выручке заведения, ни на количестве потребляемого в ресторане алкоголя.

«Если наши доходы и сокращаются в этот период, то не из-за Урс Сара, а из-за того, что летом большинство клиентов предпочитает открытые площадки. А спиртные напитки стали меньше пить в принципе. Так что здесь некоторое снижение объемов произошло в рамках общей тенденции – не только в Калмыкии, но и в России», - добавила Байрта Тостаева.

Арендатор ресторана Royal Park Алдар Лиджиков также считает, что никаких изменений в работе заведения в Урс Сар не происходит.

«Чтобы Урс Сар отразился на работе ресторанов, должно быть значительно больше тех, кто держит пост. Пока в масштабах города их – единицы. Поэтому на нашей работе Урс Сар никак не сказывается», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».