Организаторы назвали чемпионат ConIFA в Нагорном Карабахе одним из лучших

10 июня 2019, 04:30

Чемпионат Европы по футболу ConIFA завершился в Нагорном Карабахе. Турнир стал одним из лучших, однажды в Нагорном Карабахе пройдут игры мира, сказал президент ConIFA Пер-Андерс Блинд. Местные жители активно участвовали в различных мероприятиях и стремились общаться с футболистами, рассказали организаторы чемпионата.

Как писал "Кавказский узел", футболисты Южной Осетии победили на чемпионате Европы по футболу ConIFA, который прошел в Нагорной Карабахе, выиграв в финале у сборной Западной Армении со счетом 1:0.

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA состоялся в Степанакерте с 1 по 9 июня. Власти предложили жителям Нагорного Карабаха поучаствовать в программе "Гостеприимная семья" и принять у себя в доме в дни турнира иностранных гостей, так как гостиницы могут не справиться с большим количеством болельщиков. Более 60 семей пожелали разместить у себя дома гостей чемпионата. Участие в чемпионате приняли восемь команд. 8 июня в матче за третье место команда Абхазии победила в серии пенальти сборную Чамерии. Хозяевам турнира, сборной Нагорного Карабаха, удалось занять лишь пятое место.

Матч за первое место между сборными Южной Осетии и Западной Армении на стадионе Степанакерта 9 июня пришли посмотреть более десяти тысяч человек, стадион был переполнен, люди сидели на лестницах между трибун, стояли за трибунами, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участие в соревнованиях было непростым, особенно в финале, сказал после матча журналистам тренер команды Южной Осетии Сослан Кочиев.

«Мы убедились, что арцахцы (жители Нагорного Карабаха) очень любят футбол. Мы благодарны нашим фанатам, которые были с нами и вдохновляли нашу команду. В Арцахе (Нагорном Карабахе) люди дружелюбны, гостеприимны, внимательны. Мы им благодарны и покидаем Арцах (Нагорный Карабах) с хорошими впечатлениями», - сказал он.

После матча и концертной программой состоялось торжественное закрытие чемпионата. На финальной игре присутствовали президент Нагорного Карабаха Бако Саакян, члены карабахского парламента и правительства, а также руководство ConIFA.

Чемпионат освещали 114 журналистов

В ходе всего турнира в Степанакерте действовали штаб ConIFA, а для аккредитованных журналистов работал медиа-центр. Для освещения турнира ConIFA аккредитовала 114 журналистов из Нагорного Карабаха, Армении, России, Абхазии, Италии, Испании, Франции, Германии, Англии, Польши, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель службы пиара и маркетинга ConIFA Sportsbet.io European Football Cup 2019 Грачуи Барсегян.

По ее словам, футбольные матчи чемпионата транслировались в прямом эфире только на сайте ConIFA, а финальный матч между сборными Южной Осетии и Западной Армении - в прямом эфире по Общественному телевидению Нагорного Карабаха.

В средствах массовой информации в разных странах мира было опубликовано более двух тысяч материалов о чемпионате, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" государственный министр Нагорного Карабаха Григорий Мартиросян.

По случаю чемпионата в Нагорном Карабахе были выпущены в оборот почтовые марки.

«По случаю этого грандиозного спортивного события, в ЗАО «АрцахПост» было потушено и проштамповано одна серия с четырьмя марками, посвященная чемпионату Европы ConIFA. Марка номиналом 500 драм напечатана в типографии NOVA-Imprim в Молдове тиражом 4000 экземпляров. Дизайнер марки - Степанакертский художник-дизайнер Армен Гукасян», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ЗАО «АрцахПост», добавив, что марки находятся в свободной продаже.

"Чемпионат в Нагорном Карабахе стал одним из лучших"

Президент ConIFA Пер-Андерс Блинд на встрече с журналистами в медиа-центре 9 июня рассказал, что «присутствовал на всех играх чемпионата по футболу ConIFA, проводимых в разных странах, и организованный в Нагорном Карабахе чемпионат стал одним из лучших».

«Действительно, в Арцахе (Нагорный Карабах) был организован очень интересный и фантастический турнир. Чтобы обеспечить высокий уровень такой организации, в Арцахе (Нагорный Карабах) есть ряд факторов и замечательных людей. Уверен, что в один прекрасный день в Арцахе (Нагорный Карабах) будут организованы игры мира», - высказал он мнение.

При этом Блинд отметил, что организация продолжит сотрудничество с Нагорным Карабахом.

По поводу игр сборных, Пер-Андерс Блинд отметил, что в целом все команды были в хорошей форме.

«Футбольная команда Арцаха (Нагорного Карабаха) находится на правильном пути. Но для того, чтобы быть на более высоком уровне, каждый член команды должен приложить все усилия, чтобы достичь желаемого результата и успеха. По определенным причинам немногие команды не играли хорошо. Я всегда подчеркиваю, что выиграть европейский турнир намного сложнее, чем мировой», - сказал он.

«Мы стараемся на разных платформах подробно представлять все страны, которые участвуют в чемпионатах ConIFA, потому готовы помогать Арцаху (Нагорному Карабаху) презентовать свою страну во всем мире», - сказал на пресс-конференции генеральный секретарь, соучредитель ConIFA Саша Дюркоп.

ConIFA (The Confederation of Independent Football Associations, Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) - футбольная организация, которая была создана в 2013 году. Она объединяет сборные по футболу стран (зачастую непризнанных государств, автономий внутри государств), которые официально не были включены в состав ФИФА. Первый Кубок мира по футболу ConIFA прошел с 1 по 8 июня 2014 года в шведском городе Эстерсунде.

Волонтерское движение в Нагорном Карабахе имеет "уникальный потенциал"

Во Дворце молодежи Степанакерта прошла церемония награждения волонтеров чемпионата Европы по футболу CONIFA, на которой присутствовал президент Нагорного Карабаха Бако Саакян.

"Мы стремились не просто организовать спортивное мероприятие, нашей приоритетной задачей было еще раз представить Арцах (Нагорный Карабах) миру, а также в будущем проводить новые международные турниры", - сказал Бако Саакян.

По его словам, у волонтеров в Нагорном Карабахе "уникальный потенциал".

За время, пока проводился чемпионат, работали 270 волонтеров из Нагорного Карабаха и Армении, а также представители диаспоры, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства культуры, по делам молодежи и туризма Давид Гукасян.

«Команда волонтеров, образовавшаяся в ходе ConIFA, будет привлечена во время проведения Всеармянских игр в августе», - отметил он.

"Несмотря на усталость, я получила большое удовольствие от работы в рамках ConiFA", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" волонтер Алина Габрелян.

«Не могу передать словами, в каком я восхищение от ConiFA, от того, что есть моя заслуга в том, что мероприятие было организовано не высоком уровне. К меня появились друзья. Я получила сертификат. Думаю, что впредь включая в свою резюме информацию о моем десятидневном, круглосуточном волонтерстве на ConiFA -2019, у меня больше будет шансов понравится, к примеру работодателю, или в каком-либо международном проекте», - сказала она.

Жители Нагорного Карабаха активно участвовали в мероприятиях и общались с футболистами

Во время чемпионата полиция Нагорного Карабаха работала в усиленном режиме, рассказала на пресс-конференции в медиа-центре государственный министр Нагорного Карабаха Григорий Мартиросян.

«Чрезвычайных ситуаций по всей республики в ходе игр ConIFA на стадионах и вне стадионов не зафиксировано», - сказал он.

Во время чемпионата для болельщиков было увеличено число автобусных рейсов из Степанакерта в районные центры, особенно в Мартуни, где команда Нагорного Карабаха провела две встречи, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства экономики Тигран Наджарян.

«Мы запланировали рейсы для болельщиков в города Мартуни и Мартакерт. В город Аскеран нужды не было, потому что туда ежедневно, каждые полчаса ездит рейсовый автобус из Степанакерта», - отметил он.

Он добавил, что все расходы на транспорт взяло на себя министерство.

"У населения наблюдался большой интерес не только к футбольным играм, но к участникам чемпионата. После игр люди стремились общаться с футболистами, налаживать контакты, фотографироваться, приглашать в кофе и в гости", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" футбольный комментатор Унан Тадевосян.

Население в Степанакерте и в других городах активно участвовала во всех мероприятия в рамках ConiFA, сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства культуры Нагорного Карабаха Арус Гаспарян.

По ее словам, было организовано более 80 культурных мероприятий как в Степанакерте, так и в городах Шуши, Аскеран, Мартуни и Мартакерт.

«Зритель очень радуется, поддерживает, принимает участие. Я думаю, все дело в том, что выросло поколение более современное, раскрепощенное, не желающее постоянно думать только о войне», - отметила она.

«Организаторы не учли возможности инвалидов, которые также могут быть болельщиками футбола», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Реабилитационного центра в Степанакерта, инвалид 1-ой группы Арпине Арутюнян.

По ее словам, она смогла добраться на инвалидной коляске до стадиона лишь благодаря помощи друзей и родных.

«У меня машина. Однако полиция мне не разрешила доехать до стадиона, потребовав оставить машину на общей автостоянке... Хотелось бы, чтоб в следующих мероприятиях, организаторы учли права инвалидов», - сказала девушка.

Все гостиницы, хостелы и гостевые дома, которые участвовали в программа «Гостеприимная семья», были переполнены, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" министр культуры, по делам молодежи и туризма Лерник Ованисян.

По его словам, число туристов, посетивших Нагорный Карабах, выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Особого наплыва туристов в дни ConiFA в Степанакерте я не наблюдала. На вернисаже сувениров местных мастеров, который мы организуем ежедневно, активной продажи не было. И у нас в центре досуга и кафе The Roots тоже. Потому такого сверхъестественного шквала туристов, как прогнозировали организаторы футбольного турнира, мы не заметили», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" директор Фонда Нагорно-Карабахского форума искусств Кристин Балаян.