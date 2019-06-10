Счет на табло в финальном матче чемпионом Европы ConIFA. Фото: скриншот со страницы conifaofficial https://www.instagram.com/p/ByfvxXVl4uL/

10 июня 2019, 00:26

Южная Осетия впервые стала чемпионом Европы ConIFA

Футболисты Южной Осетии победили на чемпионате Европы по футболу ConIFA, который прошел в Нагорной Карабахе, выиграв в финале у сборной Западной Армении. 

Как писал "Кавказский узел", 1 июня в Степанакерте состоялось торжественное открытие чемпионата Европы по футболу ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций), мероприятие посетили более 10 тысяч зрителей. 8 июня в матче за третье место команда Абхазии победила в серии пенальти сборную Чамерии. Хозяевам турнира, сборной Нагорного Карабаха, удалось занять лишь пятое место.

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA состоялся в Степанакерте с 1 по 9 июня. Власти предложили жителям Нагорного Карабаха поучаствовать в программе "Гостеприимная семья" и принять у себя в доме в дни турнира иностранных гостей, так как гостиницы могут не справиться с большим количеством болельщиков. Более 60 семей пожелали разместить у себя дома гостей чемпионата. Участие в чемпионате приняли восемь команд.

Матч, состоявшийся 9 июня на центральном стадионе Степанакерта, завершился со счетом 1:0 в пользу южноосетинской сборной. 

Единственный гол в финальном поединке на 65-ой минуте забил полузащитник Ибрагим Базаев, сообщил "Sputnik Южная Осетия". 

"Впервые Южная Осетия выиграла турнир ConIFA после победы над Западной Арменией. У Западной Армении был шанс сравнять счет, когда на самой последней секунде был назначен пенальти", - говорится в сообщении, опубликованном 9 июня на странице conifaofficial в Instagram. 

ConIFA (The Confederation of Independent Football Associations, Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) - футбольная организация, которая была создана в 2013 году. Она объединяет сборные по футболу стран (зачастую непризнанных государств, автономий внутри государств), которые официально не были включены в состав ФИФА. Первый Кубок мира по футболу ConIFA прошел с 1 по 8 июня 2014 года в шведском городе Эстерсунде.

Примечание:

"Более десяти тысяч зрителей посетили открытие чемпионата ConIFA в Степанакерте", "Жители Нагорного Карабаха рассказали об ожиданиях от турнира ConIFA", "Южная Осетия вышла в финал чемпионата ConIFA". 

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