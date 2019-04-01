Ингушские активисты получили отказ по заявке на референдум о границе с Чечней

01 апреля 2019, 21:15

Избирком Ингушетии отказал в регистрации инициативной группы по проведению референдума, сославшись на ненадлежащее оформление протокола собрания.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта активисты подали в избирком Ингушетии повторное ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума по вопросу границы с Чечней.

6 декабря 2018 года избирком Ингушетии отказался зарегистрировать инициативную группу ингушских активистов для проведения референдума по вопросу границы с Чечней. В ответе избиркома приводились ссылки на формальные нарушения, которые председатель собрания инициативной группы, правозащитник Магомед Муцольгов назвал "легко устранимыми".

Избирком отказал ингушским активистам в регистрации инициативной группы по референдуму о границе с Чечней, пишет сегодня "Интерфакс".

"Ходатайство было подано в избирком республики 20 марта. Сам уполномоченный действовать от имени инициативной группы Муцольгов М.А. на заседание не явился", - проинформировал избирком.

Активисты планировали на референдуме спросить жителей Ингушетии, согласны ли они на установление новой границы с Чечней. "Установить сам юридический факт создания соответствующей инициативной группы, ее правомочность для обращения в избирком республики с инициативой проведения референдума не представляется возможным", - заявили в избиркоме.

В избирательной комиссии также отметили, что протокол собрания инициативной группы подписан от имени человека, который не избирался на собрании председателем, и полномочия по подписанию протокола собрания участники ему не предоставляли.

По словам главы инициативной группы Магомеда Муцольгова, это уже повторный отказ избиркома. "Тогда там (в избиркоме) нашли нарушения в паспортных данных членов группы и еще ряд формальностей. История повторяется", - цитирует сегодня Муцольгова "Коммерсант".

Он отметил, что пока не знает, будут ли инициаторы референдума собираться в третий раз. "Это будет коллективное решение, которое будет приниматься широким кругом общественников", - сказал Муцольгов.

На сайте избиркома Ингушетии сегодня к 21.10 мск нет информации об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума.

Напомним, подписание 26 сентября 2018 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией привело к массовым акциям протеста в Ингушетии. 6 декабря 2018 года Конституционный суд России признал Соглашение о границе Ингушетии и Чечни соответствующим Конституции.

На "Кавказском узле" можно ознакомиться с полным текстом Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (картой и геодезическим описанием границы). Также на "Кавказском узле" размещен материал "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет" публикует новости о том, как проходило изменение границы между Чечней и Ингушетией.