Показания двух осужденных легли в основу дела блогера Мирзеханова

01 апреля 2019, 20:30

Уроженец Дагестана Алибек Мирзеханов обвинен в причастности к боевикам и вербовке сторонников для ИГ*. Показания против блогера дали двое осужденных, сообщил источник в силовых структурах.

Как информировал "Кавказский узел", 20 февраля уроженец Дагестана Алибек Мирзеханов, которого задержали по делу о массовой драке у московского кафе "Неолит", был освобожден, с него были сняты обвинения, но сразу после этого родные сообщили, что он пропал. На следующий день стало известно, что блогер задержан по подозрению в вербовке в ряды сирийских боевиков. 21 февраля суд в Москве заключил Мирзеханова под стражу сроком на два месяца. Родные блогера напомнили, что в Дагестане он подвергся преследованию и пыткам в 2013 году.

Драка со стрельбой у кафе "Неолит" на 1-й Курьяновской улице в Москве произошла поздним вечером 14 февраля. По словам очевидцев, в ней участвовали от 50 до 100 человек, с одной стороны уроженцы Чечни, с другой - уроженцы Азербайджана. Конфликту, по сведениям источников, предшествовали взаимные оскорбления чеченцев и азербайджанцев в соцсетях. Инцидент вызвал резонанс, его обстоятельства обсуждали депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. Подозреваемыми по делу о хулиганстве у кафе проходят два человека.

Следователи ФСБ предъявили сегодня обвинение блогеру Алибеку Мирзеханову. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы за вербовку боевиков для запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщил сегодня источник в правоохранительных органах.

По информации источника, показания против блогера дали два человека, осужденных в течение последних месяцев за причастность к боевикам. По словам осужденных, Мирзеханов в 2014 году склонял их уехать в Сирию и присоединиться к боевикам, демонстрируя пропагандистские видеозаписи ИГ*. Сам Алибек Мирзеханов свою вину отрицает, сообщил со слов источника ТАСС.

Обвинение Мирзеханову предъявлено по двум статьям - об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России) и в вербовке боевиков (часть 1 статьи 205.1 УК России).

Комментариями от представителей защиты Алибека Мирзеханова по поводу предъявленных обвинений "Кавказский узел" пока не располагает. На сайте ФСБ России, по состоянию на 20.05 мск, нет информации о предъявлении обвинения Мирзеханову.

До задержания Мирзеханов жил в Москве и занимался хиджамой - капиллярным кровопусканием, которое входит в методы исламской медицины, отмечает в сегодняшней публикации кумыкская газета "Елдаш".