Два жителя Дагестана осуждены за убийство из кровной мести

28 марта 2019, 19:18

Верховный суд Дагестана признал двоих местных жителей виновными в убийстве в 2012 году земляка по мотиву кровной мести и назначил им 24 года и 14 лет колонии, сообщила сегодня прокуратура.

По данным следствия, один из осужденных задумал совершить убийство своего родственника за то, что тот убил в 2007 году его родного брата. Он предложил совершить убийство своему знакомому и еще двум мужчина, предложив им 1 млн рублей, выяснили следователи.

Обычай кровной мести до сегодняшнего дня отчасти сохраняется во всех республиках Северного Кавказа, в Дагестане этот принцип более всего распространен в горных районах. Республиканские правоохранители находят, что институт кровной мести блокирует там разгул преступности, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Мужчина был расстрелян из винтовки на территории отгонного животноводства в Ногайском районе, где занимался выпасом скота. Кроме огнестрельных ранений, на его теле были обнаружены раны от удара ножами.

На скамью подсудимых попали двое, в том числе названный следствием заказчиком убийства. Им были предъявлены обвинения по пунктам «е.1», «ж», «з» части 2 ст. 105 (убийство по мотиву кровной мести, совершенное группой лиц по найму) и части 1 и 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов). УК РФ

Верховный суд Дагестана вынес приговор им на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей. Уголовное дело в отношении двух других соучастников преступлений выделено в отдельное производство, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана. Дата вынесения приговора не указана.

Присяжные заседатели огласили свой вердикт 19 марта, отмечается в сообщении на сайте Верховного суда Дагестана от 21 марта.

Комментариев со стороны осужденных или их официальных представителей относительно версии следствия и вынесенного приговора не поступало.