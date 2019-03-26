Визит Столтенберга показал прогресс в отношениях Грузии и НАТО

26 марта 2019, 05:55

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Грузию заявил о поддержке территориальной целостности страны и назвал усиление безопасности в Черноморском бассейне одним из приоритетов альянса. Он также отметил, что Грузия "обязательно станет членом НАТО". Опрошенные "Кавказским узлом" политологи отметили прогресс в отношениях страны в Североатлантическим альянсом.

"Кавказский узел" писал, что 24 марта с двухдневным визитом в Грузию прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В рамках его визита запланированы встречи с руководством страны и посещение военных учений "НАТО - Грузия".

Военные учения "НАТО - Грузия 2019" - первые командно-штабные учения, которые проходят под грузинским командованием. Их целью является повышение совместимости Грузии, НАТО и стран-партнеров, а также укрепление командования вооруженными силами, заявили ранее в Минобороны Грузии. В учениях принимают участие военные из 24 стран. Помимо военных, в них задействованы представители международных гуманитарных организаций - Международного комитета Красного Креста, Департамента миротворческих операций ООН и Всемирной организации здравоохранения ООН.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Мамукой Бахтадзе и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

Йенс Столтенберг посетил Совместный центр тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC) в Крцаниси, где ознакомился с ходом военных учений "НАТО - Грузия 2019", и встретился с грузинскими военными, получившими ранения в Афганистане во время участия в миротворческой операции.

Грузия неоднократно заявляла о своем намерении вступить в НАТО. Решение о предоставлении Грузии Плана действий по членству в НАТО ожидалось еще в 2008 году, однако не было принято. За годы участия Грузии в операциях под эгидой НАТО погибли более 30 грузинских военных, сказано в материале "Кавказского узла" "Убитые солдаты и потраченные миллионы: сколько стоит интеграция Грузии в НАТО?".

Столтенберг поблагодарил грузинских солдат за их вклад в борьбу с терроризмом, передает "Рустави 2" (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

НАТО усиливает безопасность в Черноморском бассейне, и в связи с этим углубятся отношения НАТО и Грузии в плане сотрудничестве на границах и в акватории, заявил Столтенберг на пресс-конференции в Тбилиси 25 марта.

"Мы рассмотрим, что можно сделать в этом направлении в рамках многонациональных учений. В период моего пребывания на посту активизируются действующие в акватории (Черного моря) военные подразделения", - цитирует пресс-служба правительства Грузии слова Столтенберга.

Он потребовал от России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести свои войска из этих регионов. Столтенберг вновь заявил о поддержке НАТО территориальной целостности Грузии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке о "Пятидневной войне" 2008 года, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Позиция НАТО о вступлении Грузии в альянс, принятая на саммите в 2008 году, остается неизменной, также сказал он.

"Грузия обязательно станет членом НАТО", - заверил Столтенберг.

При этом он отметил, что Грузия, которая не является страной-членом НАТО, выполняет требования к странам-членам Североатлантического альянса о выделении средств из государственного бюджета на сферу обороны в размере двух процентов от ВВП.

Внимание НАТО сфокусировано на Грузии

Вступление Грузии в НАТО - "наиважнейший приоритет внешней политики и политики безопасности", заявил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"Грузия успешно выполняет возложенные на нее обязательства", - заявил Бахтадзе.

По словам премьер-министра, на встрече с генсеком НАТО обсуждалась проблема Абхазии и Южной Осетии, безопасность Черноморского бассейна и перспективы дальнейшего сотрудничества Грузии и Североатлантического альянса.

"На встрече был сделан акцент на безопасность Черноморского бассейна. Это те вызовы, о которых долгое времени мы говорим с нашими друзьями. Без безопасности Черноморского бассейна не идет речи об устойчивой безопасности пространства НАТО. Мы рады, что Черное море становится более приоритетным для НАТО", - сказал Бахтадзе.

Министр иностранных дел Давид Залкалиани назвал визит Столтенберга "крайне нужным и полезным". Он отметил, что внимание НАТО "сфокусировано на Грузии как на одной из важных стран" региона.

Министр обороны Грузии Леван Изория отметил, что проходящие учения являются первыми, которые возглавляет грузинская сторона.

"Господин генеральный секретарь сказал, что в министерстве обороны (Грузии) были проведены очень впечатляющие реформы", - также отметил он.

Грузия - один из "главных игроков" в Черноморском бассейне

Вопрос безопасности в Черноморском бассейне в НАТО поставили еще на саммите в 2004 году, отметили грузинские эксперты в области международной политики и безопасности.

"С тех пор НАТО стало наращивать и проявлять интерес к Черноморскому бассейну и Черноморскому региону в целом. Это связано с несколькими факторами, один из которых - после четвертой волны расширения Черное море стало внутренним море НАТО", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" доктор военно-политических наук Вахтанг Маисая.

По его словам, Грузия - "один из главных игроков" в Черноморском бассейне, так как ее граница "прибрежной зоны Черноморского бассейна" составляет девять тысяч километров.

"У Грузии очень выгодное геостратегическое расположение, связанное с факторами региональной безопасности. Грузия - одна из последних стран, желающих войти в состав НАТО, и, исходя из этого, роль Грузии становится явным и главным фактором в геостратегических планах НАТО", - считает эксперт.

Кроме того, по его словам, Грузия граничит с Россией, объявленной НАТО "главным противником в военном контексте".

На фактор России в взаимоотношениях НАТО и Грузии указал и руководитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили.

"Своими действиями Россия пытается показать всему миру и, в частности, НАТО, что она играет ведущую роль в Черноморском бассейне, оттесняя других игроков. По этой причине НАТО предпринимает ответные действия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"В планах НАТО Грузия может сыграть серьезную роль в усилении мобильности и безопасности Черноморского бассейна во всех компонентах - береговой инфраструктуры и военного флота", - указал Чечелашвили.

Лидер партии "Новые правые" Давид Гамкрелидзе сказал корреспонденту "Кавказского узла", что прогресс в отношениях Грузии с НАТО есть.

«Во всяком случае, учитывая объективные препятствия, которые существуют перед нашей страной и мешают вступлению в НАТО, сотрудничество продолжается и становится более активным. Подтверждением этого может служить нынешний визит руководства НАТО", - отметил он.

Аналогичного мнения придерживается профессор политологии Ника Читадзе. "Думаю, прогресс чувствуется. Например, все больше участились совместные учения на территории Грузии... С другой стороны, из-за отсутствия консенсуса среди стран - членов НАТО, предоставление Грузии Плана членства в НАТО (МАР) пока не стоит в повестке дня", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"В Грузии многие очень разочарованы постоянным "бла-бла" со стороны НАТО. Если раньше такие визиты вызывали более живую реакцию, то сейчас все намного более спокойно и сдержанно", - прокомментировал итоги визита блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi в посте "Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Тбилиси".

"Все в Грузии уже понимают, что "столтенберги" могут говорить сколько угодно, но от этого кардинальным образом ничего не меняется. Но, с политической точки зрения, конечно, повторяю, это поддержка Грузии и ее жестко прозападного и антироссийского курса", - резюмировал блогер.

Напомним также, что проведение учений Североатлантического альянса в Грузии и участившиеся учения на юге России демонстрируют противостояние США и РФ, считают грузинские военные эксперты. Для НАТО вопрос взаимодействия многонациональных сил важен, но Россия не рассматривает такие учения как угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" в Тбилиси и Москве военные эксперты.