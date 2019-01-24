24 января 2019, 03:04
Пострадавшие от взрыва в Шахтах расселены по квартирам
Все эвакуированные жильцы поврежденного взрывом многоэтажного дома в Шахтах съехали 23 января из гостиницы в арендованные квартиры, рапортовали власти.
"Кавказский узел" писал, что власти арендовали жилье для пострадавших от взрыва в многоквартирном доме в Шахтах жителей, 23 января туда были переселены 23 человека, четверо оставались в пункте временного размещения, организованном в гостинице.
14 января при взрыве газа разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах дома по улице Хабарова в Шахтах. Погибли пять человек, еще двоих госпитализировали с травмами. Одну из пострадавших, двухлетнюю девочку, выписали из больницы 18 января. Эвакуированные жильцы дома, где произошел взрыв, 17 января начали возвращаться в свои квартиры, но жильцам двух подъездов запретили вернуться домой.
Семьи, остававшиеся в пункте временного размещения в гостинице, расселены в арендованное жилье, сообщил заместитель главы администрации города Владимир Петров.
"Все уехали, никого там [в гостинице] уже нет", - приводит в 21.32 мск 23 января слова Петрова ТАСС.
На сайте администрации Шахт по состоянию на 0.05 мск 24 января нет информации о расселении всех эвакуированных жильцов дома.
"Кавказский узел" также писал, что 18 января Шахтах состоялись похороны последних троих из пяти погибших в результате взрыва газа в девятиэтажном доме.