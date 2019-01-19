Проверки больниц начались после жалобы элистинца главе Калмыкии

19 января 2019, 12:57

Глава Калмыкии Алексей Орлов распорядился провести проверки после публичной жалобы жителя Элисты на отсутствие бесплатных лекарств в стационаре и необходимость платить за медицинские услуги. Пользователи соцсетей подтвердили, что такие проблемы у пациентов есть.

На видео "Разговор Главы Калмыкии Орлова А.М. и жителя Элисты. Глава уходит от ответов", опубликованном в Youtube 17 января, мужчина высказывает Орлову свои претензии к работе больниц. "Заходим мы в больницу республиканскую, там <...> все на платной основе. <...> У меня мама прооперирована была – зеленку покупаем. А для чего тогда медицинский полис?" - спросил он у главы республики. Приема у специалистов вместо одной недели приходится дожидаться две, а в очереди на УЗИ люди ждут месяц, жалуется мужчина, представившийся жителем Элисты Мергеном Цеденовым.

Прервав монолог элистинца, Алексей Орлов обращается к стоящему рядом министру здравоохранения Калмыкии Юрию Кикенову с указанием записать претензии мужчины и разобраться. Министр молча кивает в знак согласия. "Позвольте мне договорить при всех, чтобы было всем понятно", - настаивает Цеденов, начиная перечислять расценки за медицинские услуги.

На видео запечатлен диалог посетителя горполиклиники Мергена Цеденова и Алексея Орлова, приехавшего 17 января на торжественное открытие кабинета компьютерной томографии, передает корреспондент "Кавказского узла".

Цеденов не стал писать жалобу на врачей

По словам Цеденова, министр здравоохранения предложил ему написать жалобу и пообещал помочь его матери, которая лечится от онкологического заболевания в республиканской больнице. "Я ему ответил, что не имею претензий к врачам – они делают все, что могут. Я выступил против проблем самой системы здравоохранения", - рассказал элистинец корреспонденту "Кавказского узла".

Он предложил главе Минздрава Калмыкии самостоятельно расспросить других пациентов. "«Я сказал министру: я же не один такой, пройдитесь по больнице, узнайте у пациентов, кто что покупает. У них же полные тумбочки препаратов, которые они приобрели за свой счет – в каждом отделении. Пообщайтесь с людьми. Кто-то, может, изъявит желание написать жалобу»", - сообщил Цеденов, отказавшийся писать жалобу от своего имени.

Он заявил, что в день, когда пожаловался Орлову, хотел сделать в рентген по направлению травматолога. "Мне сказали: 250 рублей. Но я не заплатил, потому что не работаю и меня эта цена совершенно не устраивает. Все, что у меня есть – это медицинский полис, паспорт и медицинская карта", - сказал Цеденов.

4 декабря 2018 года Цеденов, по его словам, проходил флюорографию. "Так совпало, что именно в этот день туда приехала московская комиссия, и оплату отменили. Но и до, и после 4 декабря флюрография стоила 90 рублей. Ничего нового я не озвучил", - заявил он.

Орлов потребовал письменных подтверждений того, что Цеденов не имеет претензий

18 января Алексей Орлов провел рабочее совещание по проблемным вопросам системы здравоохранения. Участие в нем приняли министр здравоохранения республики Юрий Кикенов и главврачи городской поликлиники и республиканской больницы – Гиляш Галзанова и Санала Манджиева, говорится в сообщении, опубликованном в тот же день на сайте главы Калмыкии.

"Он поднял ряд моментов, которые мы неоднократно обсуждали. Вчера я их услышал в очередной раз", - говорит Орлов на видео совещания, опубликованном на сайте. Галзанова отчиталась, что Цеденов 4 декабря 2018 года бесплатно прошел флюорографию и больше в горполиклинику не обращался.

По ее словам, стоимость платных услуг не меняются с 2013 года, когда они были утверждены службой по тарифам. Флюрография и рентген при наличии показаний проводятся бесплатно, утверждает главврач.

В свою очередь, министр Юрий Кикенов признал, что в больнице действительно не было препарата, прописанного матери Мергена Цеденова. "Препарат обеспечен с Нового года. За положенным возмещением Цеденов не обращался. Претензий у его матери к лечению нет", - доложил министр.

"Если пациенты удовлетворены на сегодняшний день уровнем обеспечения и предоставления медицинских услуг, тогда у меня на столе должны быть их письменные подтверждения. И от мамы его, и от него лично. Ваши разговоры я не принимаю", - говорит Орлов в кадре. Он заявил, что медучреждениях республики пройдут проверки с участием общественных наблюдателей.

После совещания Юрий Кикенов отметил, что бесплатную медпомощь пациенты могут получить только по направлению врача.

Пользователи соцсетей согласились с Цеденовым

Видео, на котором Цеденов высказывает претензии главе Калмыкии, к 13:56 мск 19 января набрало 3750 просмотров. "Зеленку, шприцы, бинты, всю мелочь просят купить. От полиса толку нет", - подтвердил слова Цеденова комментатор ролика в Youtube Артем Калиниченко.

"Ежегодное обследование для санитарной книжки пройти - даже для бюджетников платно... Фраза «денег нет» уже звучит повсюду, как неоспоримая истина и норма", - написала участница обсуждения ролика в группе "Доска позора" в соцсети "ВКонтакте" Елена Быкова.

"Месяц очередь? Ха! Маму мою направили на КТ в апреле, сделали его в декабре. В ее возрасте она вполне могла не дожить", - прокомментировала ролик Юлия Очирова в группе Kalmchat в Facebook.

Минздрав пообещал решить проблему с бесплатными лекарствами в стационарах

Проблема самостоятельной покупки больными лекарств поднималась ранее при обсуждении бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год в парламенте Калмыкии. Руководитель фракции регионального отделения партии "Справедливая Россия" Наталья Манжикова спросила у директора ФОМС Калмыкии Сергея Якшибаева, когда эта практика будет искоренена в стационарах. Якшибаев согласился, что проблема существует, и заверил, что работа в этом направлении ведется "ежегодно, ежедневно".

"Если в 2015 году у нас расходы на медикаменты в лечебных учреждениях были в размере где-то 198 миллионов рублей, то в этом (2018. - Прим. "Кавказского узла") году у нас уже 384 миллиона рублей. То есть практически в два раза расходы на медикаменты увеличены. На следующий [2019] год мы еще порядка 74 миллионов добавляем к этой сумме, в том числе на онкологических больных", - отчитался глава ФОМС.

Выделяемых республике средств "достаточно для полноценного оказания медицинской помощи и для полного обеспечения лекарственными препаратами", заявил в ответ на вопрос Манжиковой министр здравоохранения Юрий Кикенов. При этом он посетовал на то, что жители республики часто предпочитают лечиться за пределами региона, а вслед за ними туда уходят и деньги ФОМС.