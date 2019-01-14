Суд дал прокуратуре время для изучения доводов защиты Титиева

14 января 2019, 13:41

Заседание суда было отложено после того, как защита главы грозненского представительства "Мемориала" представила материалы, опровергающие показания свидетелей обвинения.

Как писал "Кавказский узел", дело Оюба Титиева слушается с 19 июля 2018 года в Шалинском горсуде. На заседании суда 24 декабря 2018 года защита начала представлять свои письменные доказательства. При этом суд отклонил ходатайство защиты о допросе владельцев магазинов с видеокамерами, которые могли зафиксировать маршрут главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева в день его задержания.

9 января 2018 года глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев был дважды задержан по дороге в Курчалой - сначала сотрудниками ДПС, а затем сотрудниками районного ОВД. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Главное о деле Оюба Титиева", размещенной на "Кавказском узле". По словам правозащитника, задержавшие его силовики были одеты в форму с нашивками ГБР (группа быстрого реагирования). На суде Оюб Титиев рассказал о пропаже имущества после задержания, в том числе травматического пистолета. По этому заявлению была проведена прокурорская проверка. Однако на заседании суда 12 ноября 2018 года стало известно, что в возбуждении дела о пропаже личных вещей Титиеву отказано.

Сегодня процесс по делу Оюба Титиева начался в 10.24 мск. Перед началом заседания адвокат Марина Дубровина рассказала, что защита "заявит ряд ходатайств". В свою очередь Оюб Титиев отметил, что "находится в добром здравии", сообщает из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

Судья начала процесс с ознакомления с отказом следственного отдела в возбуждении уголовного дела по заявлению Титиева о неправомерных действиях сотрудников ГБР и пропаже его личных вещей.

По словам судьи, отказ о возбуждении дела в суд поступил 28 декабря 2018 года. В постановлении об отказе указано, что в связи с заявлением Титиева была проведена проверка, допрошен инспектор Гараев, который рассказал об обстоятельствах задержания Титиева и указал, что на месте не было людей в форменной одежде с нашивками ГБР. Также он заявил, что "других предметов" не было изъято и каких-либо регистраторов или видеокамер в машине не было.

Согласно озвученному судьей постановлению, доводы Титиева о совершении в отношении него преступления "не нашли подтверждения", а само заявление чеченского правозащитника было названо "одним из методов защиты", сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Судья Мадина Зейнетдинова пояснила, что с материалом проверки можно ознакомиться позднее.

Защитники Титиева расспрашивали свидетелей обвинения о форме и экипировке сотрудников полиции, пытаясь выяснить, кто именно задерживал Титиева. Однако, по словам сотрудников полиции, они не носили форму с нашивками ГБР и не видели никого из коллег в такой форме.

В свою очередь защита заявила ходатайство о приобщении к материалам дела протокола осмотра сайта МВД Чечни и нескольких аккаунтов в соцсети Instagram (на 37 страницах).

По данным защиты, на сайте МВД Чечни был опубликован материал о прибытии министра Руслана Алханова в Курчалоевский РОВД, где на построении стоят люди в форменной одежде с нашивками ГБР. Также адвокаты представили скриншоты с аккаунтов в соцсети, где опубликованы фото сотрудников Курчалоевского РОВД в форме с нашивками ГБР.

"Для подтверждения показаний Оюба Титиева и опровержения показаний свидетелей обвинения, для обеспечения состязательности сторон прошу приобщить к материалам дела заверенный нотариусом и оглашённый протокол осмотра сайта МВД и Instagram", - заявила Марина Дубровина.

Оюб Титиев поддержал ходатайство, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Сторона обвинения попросила суд дать им время для изучения материалов защиты. "Нам необходимо время, чтобы ознакомиться с этими материалами. Мы должны все проверить. Поэтому прошу объявить перерыв до завтра", - заявила прокурор Милана Байтаева.

Суд объявил перерыв до 09.30 мск 15 января.

Сегодня на процессе присутствовали председатель совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов, руководитель общественной организации "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, юрист "Мемориала" Татьяна Глушкова, журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, дагестанская журналистка и правозащитница Светлана Анохина, представители ЧГТКР и издания "ОВД-Инфо", сообщает корреспондент "Кавказского узла".

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