Правозащитники назвали Мамеда Ибрагима жертвой политрепрессий в Азербайджане

10 января 2019, 18:15

В суде не доказана вина советника председателя партии Народного фронта Азербайджана Мамеда Ибрагима, заявил его адвокат, пообещав обжаловать вынесенный сегодня приговор. Оппозиционера преследуют по политическим мотивам, сочли правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября 2018 года Мамед Ибрагим, отсидевший три года в колонии, должен был выйти на свободу, однако был арестован на два месяца по делу о хранении ножа. Ибрагим заявил о своей невиновности. 8 января прокурор предложил приговорить оппозиционера к 6 месяцам и 2 дням лишения свободы. Сегодня суд в Баку приговорил его к 5 месяцам 22 дням лишения свободы. Пять месяцев и 20 дней назначены по новому делу, еще два дня остались с прежнего срока, потому что мера пресечения Ибрагиму в виде ареста была избрана за два дня до окончания прежнего срока.

Мамед Ибрагим был задержан 30 сентября 2015 года по обвинению в избиении человека, в марте 2016 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Адвокаты заявляли о фальсификации материалов его дела. В августе активисту, ослепшему в тюрьме на левый глаз, была сделана хирургическая операция. Мамед Ибрагим включен в список азербайджанских политзаключенных, составленный 1 сентября 2018 года правозащитниками, журналистами и адвокатами.

Приговор Мамеду Ибрагиму будет обжалован

Защита не согласна с приговором и обжалует его, сообщил адвокат Джавад Джавадов.

"Мы считаем обвинительный приговор неправомерным и суровым, так как судебное следствие не доказало вину активиста. Экспертиза не подтвердила, что колюще-режущий, предмет, обнаруженный под подушкой у Мамеда Ибрагима в колонии, принадлежал ему. Свидетели также не дали однозначных показаний, что этот предмет положил себе в постель Мамед Ибрагим сам", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Джавад Джавадов.

По его мнению, следствие, обвинив Мамеда Ибрагима в совершении преднамеренного преступления, не доказало целей подготовки им этого деяния. "Сама версия обвинения противоречит логике и здравому смыслу – к чему Ибрагиму было рисковать и держать при себе запрещенный предмет за несколько дней до освобождения из тюрьмы", - отметил Джавад Джавадов.

Разочарование приговором выразил сын осужденного Туран Ибрагим, который надеялся, что сегодня его отец уже будет на свободе.

"Мы, честно говоря, ожидали, что сегодня отца отпустят. Он уже почти 3,5 месяца, то есть половину от возможного максимального срока, отбыл в заключении. Но, увы, суд решил, что отец должен оставаться в тюрьме еще более двух месяцев. Но он стойко воспринял приговор и уже в последнем слове сказал, что не ожидает справедливого вердикта. Его не смогли сломить. Ему придает силы и поддержка соратников. И сегодня зал был полон его товарищами по партии, активистами гражданского общества. Они провожали отца аплодисментами и лозунгами: "Свободу!" - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Туран Ибрагим.

По его словам, состояние здоровья оппозиционера "сейчас более-менее нормальное". "Отец и раньше страдал слабым зрением. Он был близоруким. Но в тюрьме у него еще образовалась грыжа глаз. Но после сделанной операции постепенно проблемы исчезли", - отметил Туран Ибрагим.

Соратники оппозиционера заявили о политическом характере его дела

Осуждение Ибрагима по надуманному обвинению – это расправа властей за его активную оппозиционную деятельность, считает лидер ПНФА Али Керимли.

"Власти объявили "крестовый поход" против нашей партии из-за ее последовательной непримиримой позиции в отношении произвола, коррупции, беззакония режима. Более пятнадцати членов нашей партии, в том числе три моих заместителя, два советника и свыше 10 активистов осуждены или ожидают приговоров по уголовным делам. Но, несмотря на эти меры устрашения, люди не покидают нашу партию, а, напротив, приходят новые члены", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Али Керимли.

Он уверен, что Ибрагима преследуют за его активное участие в деятельности ПНФА и Национального совета демократических сил и организации протестных акций, а также за резкие критические публикации в Facebook.

52-летний Мамед Ибрагим является одним из ветеранов партии Народного фронта Азербайджана и принимал активное участие в ее создании, сообщил ранее глава высшего меджлиса ПНФА Нуреддин Мамедли. "Он был активистом евлахской районной организации движения. Последние 20 лет Мамед Ибрагим жил в Баку. Он является членом высшего меджлиса партии от наримановской районной организации и советником председателя партии", - рассказал 29 ноября 2018 года корреспонденту "Кавказского узла" Нуреддин Мамедли.

Мамед Ибрагим родился в 1966 году. В 1989 году он примкнул к национально-демократическому движению. В то время вместе с семьей он жил в городе Евлах, который находится в 300 километрах западнее Баку. В 1998 году семья переехала в Баку. Отец занимался мелким бизнесом, но не оставлял политическую деятельность, рассказал ранее Туран Ибрагим. Мамед Ибрагим женат, имеет трех взрослых сыновей.

Мамедли отмечал, что Мамед Ибрагим активно участвовал в подготовке митингов партии, за это активиста не раз подвергали административным арестам, перед арестом он был очень активен в разоблачении "группы Рази Нуруллаева".

В середине августа 2015 года группа лиц во главе с зампредом ПНФА Рази Нуруллаевым объявила, что покинула партию в знак протеста против "авторитарных методов" правления ее лидера Али Керимли. Руководство ПНФА заявило, что Нуруллаев и другие были исключены из партии за действия, противоречащие курсу партии, в частности, за сотрудничество с властями.

Правозащитники осудили приговор Ибрагиму

Приговор Ибрагиму осудили координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев и координатор Альянса защиты политических свобод Самир Казымлы.

"Мамед Ибрагим стал одним из первых жертв нового витка репрессий. К сожалению, в последние месяцы наблюдается позорная тенденция преследования по новым делам политзаключенных, тюремные сроки которых подходили уже к концу. Так, одновременно с Мамедом Ибрагимом было предъявлено новое обвинению после шестилетнего заключения верующему Тельману Ширалиеву, и он уже осужден на шесть месяцев лишения свободы также за незаконное хранение в колонии запрещенного предмета", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев.

Он отметил, что еще одной жертвой подобной практики стал блогер Мехман Гусейнов. "За два месяца до завершения его тюремного срока ему предъявили еще более тяжкое обвинение – избиение сотрудника колонии, по которой блогеру грозит до 7 лет лишения свободы. Безусловно, все эти меры направлены на запугивание граждан и сдерживание их от активной деятельности за обеспечение своих прав. В то же время подобная политика вызывает у людей только возмущение и гнев. Об этом свидетельствуют обсуждения в последние дни в социальных сетях в связи с новым уголовным делом против Мехмана Гусейнова", - подчеркнул Огтай Гюльалыев.

Самир Казымлы также уверен, что Мамеда Ибрагима преследуют по надуманному обвинению. "Причем в условиях отсутствия достоверных доказательств суд ему присудил почти максимальное наказание по данной статье. Уж могли бы ограничиться уже отбытым сроком и отпустить его или хотя бы оставшийся срок заменить на условное наказание. Такая жесткость мер усиливает убеждение в политическом характере дела", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Самир Казымлы.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".