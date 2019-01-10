Азербайджанский оппозиционер приговорен к 5,5 месяца лишения свободы

10 января 2019, 13:02

Суд в Баку признал советника председателя партии Народного фронта Азербайджана Мамеда Ибрагима виновным в хранении ножа в колонии. Сам оппозиционер связал приговор с политическим заказом.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября 2018 года Мамед Ибрагим, отсидевший три года в колонии, должен был выйти на свободу, однако был арестован на два месяца по делу о хранении ножа. Ибрагим заявил о своей невиновности. 8 января прокурор предложил приговорить оппозиционера к 6 месяцам и 2 дням лишения свободы.

Мамед Ибрагим был задержан 30 сентября 2015 года по обвинению в избиении человека, в марте 2016 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Адвокаты заявляли о фальсификации материалов его дела. В августе активисту, ослепшему в тюрьме на левый глаз, была сделана хирургическая операция. Мамед Ибрагим включен в список азербайджанских политзаключенных, составленный 1 сентября 2018 года правозащитниками, журналистами и адвокатами.

Сегодня в Сураханском районном суде Баку Мамед Ибрагим выступил с последним словом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сын оппозиционера Туран Ибрагим. "Отец сказал, что не держит зла на всех тех, кто причастен к фальсификации нового уголовного дела против него. По его словам, все они были вынуждены участвовать в этом деле, поскольку являются жертвами политической системы. Отец подчеркнул, что не ожидает от суда справедливого приговора, так как единственным законным приговором по этому делу должен быть оправдательный вердикт", - рассказал Туран Ибрагим.



По его словам, после короткого совещания суд приговорил Мамеда Ибрагима к 5 месяцам 22 дням лишения свободы.

"Пять месяцев и 20 дней назначены по новому делу. Еще два дня – остались с прежнего срока, потому что мера пресечения в виде ареста была избрана за два дня до окончания прежнего срока. В итоге отец должен выйти на свободу через два месяца и 12 дней. Ожидаем, что к весеннему празднику Новруз (20-21 марта) он будет дома, если конечно против него еще что-нибудь не затеют", - заявил Туран Ибрагим.

Представитель Сураханского суда подтвердил вынесение приговора Мамеду Ибрагиму, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

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