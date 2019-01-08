Прокурор потребовал полгода тюрьмы для азербайджанского оппозиционера

08 января 2019, 16:45

Защита сочла недоказанным обвинение советника председателя партии Народного фронта Азербайджана Мамеда Ибрагима в хранении ножа и призвала суд оправдать его.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября 2018 года Мамед Ибрагим, отсидевший три года в колонии, должен был выйти на свободу, однако был арестован на два месяца по делу о хранении ножа. Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу на арест оппозиционера с просьбой освободить его на период следствия. Ибрагим отверг обвинения в хранении ножа, а его адвокаты потребовали допроса в суде трех свидетелей из числа заключенных колонии, которые были привлечены в качестве понятых.

Мамед Ибрагим был задержан 30 сентября 2015 года по обвинению в избиении человека, в марте 2016 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Адвокаты заявляли о фальсификации материалов его дела. 17 февраля суд во второй раз отклонил ходатайство Ибрагима об условно-досрочном освобождении. В августе активисту, ослепшему в тюрьме на левый глаз, была сделана хирургическая операция. Мамед Ибрагим включен в список азербайджанских политзаключенных, составленный 1 сентября местными правозащитниками, журналистами, адвокатами и другими активистами гражданского общества.

Сегодня в Сураханском районном суде Баку был продолжен процесс по делу Мамеда Ибрагима.

Из трех понятых, вызова которых добивалась защита, на заседании присутствовал Мирза Искендеров, доставленный в суд из колонии-поселения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сын Мамеда Ибрагима Туран Ибрагим.

"Этот свидетель отбывал наказание в колонии. После того, как его привлекли в качестве понятого, Мирзе Искендерову смягчили наказание и перевели в колонию-поселение. Сегодня в суде он сказал, что не видел, кто положил нож под подушку отца и его пригласили только тогда, когда нож обнаружили", - заявил Туран Ибрагим.

По его словам, двое других понятых в суд так и не пришли, при этом судья не стал оглашать их показания на предварительном следствии.

"Прокурор предложил приговорить моего отца к 6 месяцам 2 дням лишения свободы. Шесть месяцев - это максимальное наказание по статье 317-2.1 (изготовление, хранение, ношение в учреждении по отбыванию наказания или в СИЗО запрещенных предметов). Еще два дня остались от прежнего срока", - отметил Ибрагим.

По его словам, оба адвоката - Назим Мусаев и Джавад Джавадов - просили оправдать Мамеда Ибрагима. Отец заявил, что выступит с заключительном словом на следующем заседании, которое назначено на 11.30 10 января, пояснил Туран Ибрагим. "Вероятно, на этом же заседании будет зачитан приговор", - отметил он.



Судебное следствие не доказало вину Мамеда Ибрагима, заявил адвокат Джавад Джавадов. "Ни один из свидетелей не дал показания, что колюще-режущий предмет принадлежал Мамеду Ибрагиму. Отвечая на вопросы защиты, они признали, что нож мог быть положен туда и другим лицом. В обвинительном заключении ничего не указано и про источник происхождение ножа. Ведь Мамед Ибрагим не мог иметь доступа в места, где хранятся или могут быть изготовлены такие предметы. Кроме того, характер вменяемых Ибрагиму действий относится к "преднамеренному преступлению. Но у преднамеренного преступления должны быть цели и мотивы, которые следствие не привело", - пояснил он.

По словам адвоката, администрация колонии дала Мамеду Ибрагиму "негативную характеристику, указав при этом, что он является членом партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) и исповедует салафизм". "Но ПНФА - официально зарегистрированная организация, а салафизм не запрещен в Азербайджан", - подчеркнул адвокат.

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев. Представитель Сураханского суда подтвердил, что на заседании состоялись выступления гособвинителя и защиты, сообщает корреспондент "Кавказского узла".



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