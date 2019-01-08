Семь человек стали жертвами ДТП в Ростовской области

08 января 2019, 13:56

Три человека погибли, еще четверо доставлены сегодня в больницу после столкновения двух машин на трассе в Ростовской области.

Авария произошла в 07.30 мск на 936-м километре трассы М-4 "Дон". По предварительным данным полиции, минивэн Hyundai Starex выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes.

"В результате ДТП три человека из автомобиля Hyundai Starex погибли", - цитирует сотрудника пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области ТАСС.

По словам сотрудника пресс-службы, четыре человека, находившиеся в Mercedes, доставлены в больницу, пишет "Интерфакс-Юг".

"Кавказский узел" писал также, что 3 января в ДТП на автодороге Ростов – Ставрополь погиб ребенок, двое взрослых были госпитализированы.